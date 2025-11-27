Unicloud Group ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn Moorgen, mở rộng hệ sinh thái smarthome theo chuẩn quốc tế

(Ngày Nay) - Mới đây, tại Hà Nội, CTCP Tập đoàn Công nghệ Unicloud - đơn vị thành viên của Sunshine Group, đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn Moorgen - thương hiệu sản xuất thiết bị nhà thông minh hàng đầu thế giới.

Sự hợp tác này đánh dấu bước tiến mới trong việc mở rộng chuỗi cung ứng thiết bị thông minh và nâng tầm hệ sinh thái công nghệ tại các dự án bất động sản cao cấp do Sunshine Group phát triển.

Mở rộng chuỗi cung ứng thiết bị Smarthome, nâng tầm chuỗi bất động sản cao cấp

Theo nội dung hợp tác, Moorgen sẽ đồng hành cùng Unicloud Group trong việc gia công và sản xuất các dòng thiết bị smarthome theo đặt hàng riêng cho Sunshine Group, bảo đảm sự đồng bộ về thẩm mỹ, công năng, khả năng vận hành trong toàn bộ hệ sinh thái dự án. Việc xây dựng nguồn cung chủ động giúp Sunshine Group tăng cường kiểm soát chất lượng, tối ưu chuỗi giá trị và mở ra khả năng tùy biến theo yêu cầu của từng gia chủ – một tiêu chí ngày càng quan trọng trong phân khúc khách hàng cao cấp, nơi tính riêng tư và bảo mật trong công nghệ nhà ở được đặt lên hàng đầu.

Tại sự kiện, ông Đinh Chí Hiếu, Tổng Giám đốc Unicloud Group chia sẻ: “Hợp tác với Moorgen là bước tiến quan trọng trên hành trình đồng hành cùng Sunshine Group kiến tạo những chuẩn sống thông minh và cá nhân hóa. Chúng tôi hướng tới hệ sinh thái giải pháp công nghệ khác biệt, đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của nhóm khách hàng cao cấp.”

Về phía Moorgen, Tổng Giám đốc kiêm Kỹ sư trưởng Ivan Zhang đánh giá cao năng lực phát triển dự án của Sunshine Group và kỳ vọng sự hợp tác dài hạn cùng Unicloud sẽ góp phần nâng tầm trải nghiệm cư dân tại các khu đô thị cao cấp. Ông khẳng định Moorgen cam kết mang đến những giải pháp công nghệ tiên tiến, chất lượng ổn định và được kiểm chứng khắt khe trước khi tích hợp vào thực tế.

Thành lập năm 2016 tại Trung Quốc, Moorgen đã nhanh chóng khẳng định vị thế là một trong những tập đoàn Smarthome hàng đầu thế giới với hơn 1.100 nhân sự, hệ sinh thái hơn 1.200 sản phẩm thông minh. Doanh nghiệp này nắm giữ hơn 300 bằng sáng chế, nổi bật với dòng sản phẩm màn hình cảm ứng AI, smart panel, bộ điều khiển trung tâm cùng nền tảng “Moorgen AI Intelligent Algorithm (MIA Technology)” – thuật toán có khả năng học hỏi và thích ứng với hành vi người dùng. Đây là một trong những yếu tố cốt lõi giúp Moorgen dẫn đầu thị trường thiết bị nhà thông minh hiện nay.

Tại Việt Nam, Unicloud Group là một trong những tập đoàn công nghệ tiên phong của kỷ nguyên Chuyển đổi số, sở hữu năng lực nghiên cứu, triển khai mạnh mẽ trên bốn lĩnh vực cốt lõi: Digital Banking Platform, Smart City, Digital Transformation và VR/AR. Trong đó, doanh nghiệp tạo dấu ấn với các nền tảng Sliving IoT Platform và Digital Banking Platform – hiện được nhiều tổ chức công nghệ, tài chính lớn trong và ngoài nước tin dùng. Với loạt giải pháp số và thiết bị công nghệ chủ đạo như: Sliving, hệ thống STM (Smart Teller Machine) và UniVR, Unicloud Group không ngừng đổi mới, sáng tạo để giải quyết các bài toán công nghệ của người dùng và doanh nghiệp toàn cầu.

Chiến lược mở rộng hợp tác trong lĩnh vực nội thất, thiết bị thông minh

Theo Unicloud Group, các thiết bị Smarthome hợp tác cùng Moorgen sẽ ưu tiên ứng dụng tại Dự án Sunshine Sky City - Tổ hợp thương mại, dịch vụ, căn hộ “chuẩn khách sạn” 4.0 ven sông đầu tiên tại khu Nam Sài Gòn. Dự án được xem là bước mở màn cho lộ trình triển khai đồng bộ giải pháp Smarthome trên toàn bộ các khu đô thị cao cấp của Sunshine Group trong thời gian tới. Với chiến lược này, cư dân không chỉ sở hữu không gian sống sang trọng mà còn được hưởng lợi từ hệ thống công nghệ tích hợp, bảo mật và vận hành tối ưu theo tiêu chuẩn quốc tế.

Song song với chiến lược mở rộng hợp tác, đội ngũ nghiên cứu công nghệ của Unicloud Group đang đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện các giải pháp nhà thông minh, kiểm soát chặt chẽ từ khâu thiết kế, thử nghiệm phần cứng - phần mềm đến đánh giá tiêu chuẩn vận hành trước khi ứng dụng vào thực tế. Quy trình nhiều lớp là yếu tố then chốt bảo đảm mọi thiết bị được tích hợp vào dự án đều đạt độ ổn định, an toàn và phù hợp với triết lý công nghệ mà Tập đoàn theo đuổi.

Trước khi bắt tay Moorgen, Sunshine Group cũng đã xây dựng chuỗi hợp tác với nhiều thương hiệu hàng đầu thế giới như Suofeiya (nội thất tùy chỉnh) và Haier Group (hệ thống giải pháp sống và chuyển đổi số). Những thương vụ này thể hiện chiến lược dài hạn của Sunshine: phát triển chuỗi cung ứng khép kín kết hợp bất động sản, công nghệ, nội thất, tạo ra những sản phẩm có tính hoàn thiện cao và nâng tầm trải nghiệm sống cho cư dân.

Trong thời gian tới, Unicloud Group và Sunshine Group dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với nhiều thương hiệu Smarthome và nội thất quốc tế, nhằm đa dạng hóa danh mục sản phẩm, phát triển các gói nâng cấp theo nhu cầu riêng của từng gia chủ. Hướng đi này không chỉ gia tăng lợi thế cạnh tranh cho dòng sản phẩm bất động sản cao cấp mà còn góp phần tối ưu chi phí, rút ngắn thời gian triển khai và nâng cao chất lượng vận hành – tất cả đều hướng tới mang lại trải nghiệm sống trọn vẹn hơn cho cư dân.