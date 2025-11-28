EQuest tiếp tục được AmCham Vietnam vinh danh vì đóng góp bền bỉ cho cộng đồng

Đây là năm thứ tư liên tiếp đơn vị được ghi nhận vì những đóng góp nổi bật cho cộng đồng, đặc biệt thông qua các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp và phát triển giáo dục tại vùng sâu vùng xa, nơi chịu nhiều thiệt thòi vì thiên tai, bão lũ. Giải thưởng năm nay ghi nhận nỗ lực bền bỉ của EQuest trong chiến dịch cứu trợ sau bão Yagi gây thiệt hại nặng nề tại miền núi phía Bắc giai đoạn cuối năm 2024.

Năm thứ tư liên tiếp Tập đoàn EQuest được AmCham Vietnam vinh danh vì những đóng góp cho cộng đồng.

Sau khi bão Yagi đổ bộ năm 2024, hàng loạt điểm trường ở Yên Bái và Lào Cai rơi vào tình trạng tốc mái, ngập bùn, trang thiết bị bị hư hỏng hoặc cuốn trôi. Bếp ăn không thể hoạt động, nhiều tuyến đường bị chia cắt, khiến việc đến trường của học sinh trở nên nguy hiểm. Với trẻ vùng cao, nơi trường học đồng thời là không gian học tập và điểm sinh hoạt an toàn, sự tàn phá này ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và khả năng tiếp tục học tập của các em.

Ngay khi nắm bắt tình hình, EQuest nhanh chóng triển khai chiến dịch CSR quy mô lớn nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả sau thiên tai. Tinh thần sẻ chia lan tỏa trong toàn hệ thống: cán bộ nhân viên, giáo viên, phụ huynh và học sinh đã chung tay đóng góp hơn 3 tỷ đồng cùng gần 10 tấn hiện vật chỉ trong thời gian ngắn. Toàn bộ nguồn lực được EQuest điều phối khẩn trương đến 26 trường tại Yên Bái, giúp phục hồi điều kiện dạy và học. Nhờ hợp tác với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, toàn bộ hàng hóa được vận chuyển miễn phí, tạo mô hình hậu cần hiệu quả và tiết kiệm chi phí trong bối cảnh vận chuyển đường bộ gặp nhiều khó khăn.

Tại Yên Bái, EQuest hỗ trợ cấp phát đồng phục, balo, nhu yếu phẩm và trang thiết bị học tập, đồng thời lắp đặt 5 nồi cơm điện công nghiệp nhằm cải thiện bữa ăn bán trú và đảm bảo an toàn thực phẩm cho học sinh vùng cao. Đội ngũ tình nguyện EQuest phối hợp cùng giáo viên địa phương dọn dẹp trường lớp, vệ sinh khuôn viên và sắp xếp lại đồ dùng, giúp học sinh trở lại học tập trong điều kiện an toàn, đầy đủ hơn.

Ở Lào Cai, EQuest ưu tiên việc đảm bảo môi trường học tập an toàn và khang trang cho trẻ em vùng thiên tai. Tập đoàn đã tài trợ xây dựng mới phòng học và bếp ăn cho điểm trường Mầm non Việt Tiến (huyện Bảo Yên), vốn xuống cấp nghiêm trọng và không còn đủ điều kiện an toàn sau bão. Công trình được khánh thành ngày 22/5/2025, mang đến không gian học tập ấm áp, sạch sẽ cho hơn 50 trẻ mầm non. Trong bối cảnh khu vực miền núi thường xuyên mưa lũ, việc có cơ sở vật chất kiên cố cùng bếp ăn đảm bảo dinh dưỡng là giúp bảo vệ an toàn cho trẻ và duy trì tỷ lệ đến trường.

Năm nay, khi mưa lũ gây ngập sâu tại Huế, EQuest cũng đã phối hợp cùng Trường St. Nicholas hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân và sinh viên Trường Đại học Phú Xuân. Nhiều sinh viên KUV và Trường Đại học Phú Xuân bị ảnh hưởng bởi thiên tai cũng được cấp học bổng và hỗ trợ học phí để tiếp tục việc học mà không bị gián đoạn.

Không dừng lại ở cứu trợ khẩn cấp, EQuest kiên trì triển khai các chương trình giáo dục dài hạn giúp nâng cao năng lực cộng đồng. Tiêu biểu là dự án iLink tại Mù Cang Chải (Yên Bái), được triển khai từ năm 2022. Mỗi tuần, hơn 3.600 học sinh được tiếp cận tiếng Anh theo phương pháp đổi mới; hàng trăm giáo viên địa phương được bồi dưỡng chuyên môn và công nghệ. Sau hai năm, kết quả học tập của học sinh cải thiện rõ rệt, cho thấy tính bền vững của chương trình.

Những hoạt động CSR của EQuest tạo thành vòng tròn tác động bền vững: từ cứu trợ khẩn cấp, tái thiết cơ sở vật chất, đến nâng cao năng lực thông qua giáo dục. Từ tháng 6/2025, EQuest đã chính thức công bố định hướng CSR dài hạn với bốn trụ cột: phát triển môi trường học đường xanh, hỗ trợ trẻ tự kỷ và học sinh có nhu cầu đặc biệt, trao học bổng vượt khó và nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc, bảo vệ thú cưng. Các chương trình sẽ được triển khai đa điểm, mở rộng tác động xã hội theo hướng hệ thống, bền vững và nhất quán với chiến lược ESG của Tập đoàn.

“Với chúng tôi, giá trị đóng góp cho xã hội không nằm ở quy mô từng khoản hỗ trợ, mà ở việc giúp những cộng đồng khó khăn, đặc biệt là trẻ em có cơ hội tiếp tục học tập và phục hồi sau thiên tai,” bà Trần Thị Thu Thủy, Chánh Văn phòng Tập đoàn Giáo dục EQuest, chia sẻ. Theo bà, giải thưởng của AmCham Vietnam là nguồn khích lệ lớn, góp phần tiếp thêm động lực cho EQuest. Tuy vậy, điều EQuest trân trọng nhất vẫn là hành trình bền bỉ mà tập đoàn theo đuổi để tạo ra những thay đổi tích cực và lâu dài cho cộng đồng.

AmCham ESG Impact Showcase & Awards là giải thưởng thường niên của Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam, tôn vinh các doanh nghiệp thực hiện tốt tiêu chí về Môi trường - Xã hội - Quản trị. Việc EQuest tiếp tục được vinh danh năm thứ tư liên tiếp cho thấy cam kết mạnh mẽ của Tập đoàn trong hành trình xây dựng những thay đổi tích cực và lâu dài cho cộng đồng.