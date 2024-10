Kỷ niệm 32 năm thành lập, Nam A Bank nhận giải thưởng doanh nghiệp xuất sắc châu Á

(Ngày Nay) - Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an huyện Con Cuông triệt xóa đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài chủ mưu, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân Việt Nam.