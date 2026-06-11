Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Có 12 thí sinh bị đình chỉ thi trong buổi thi Ngữ văn

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Theo thông tin nhanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong buổi thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026, tổng số thí sinh dự thi môn Ngữ văn là 1.203.039, tỷ lệ 99,56% thí sinh đăng ký dự thi.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Có 12 thí sinh bị đình chỉ thi trong buổi thi Ngữ văn

Có 12 thí sinh vi phạm Quy chế, bị đình chỉ thi, gồm: 11 thí sinh sử dụng điện thoại, 1 thí sinh sử dụng tài liệu (năm 2025 thi môn Ngữ văn có 10 thí sinh vi phạm Quy chế). Không có cán bộ vi phạm quy chế trong buổi coi thi đầu tiên.

Đánh giá khái quát tình hình buổi thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: Thời tiết ở phần lớn các tỉnh, thành phố nhìn chung thuận lợi, giao thông bảo đảm an toàn giúp các thí sinh đến dự thi đầy đủ, đúng giờ. Các điểm thi trên cả nước đã tổ chức thi an toàn, nghiêm túc và đúng Quy chế. Các Hội đồng thi đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, các giám thị chủ động, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp thí sinh vi phạm Quy chế thi. Hầu hết các thí sinh bình tĩnh, tự tin, làm bài thi nghiêm túc.

Trước giờ thi môn Ngữ Văn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã tới động viên thí sinh, các cán bộ làm thi, thăm hỏi phụ huynh và các lực lượng hỗ trợ tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Bộ trưởng lưu ý, mặc dù các địa phương đã có nhiều kinh nghiệm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Tuy nhiên, các Điểm thi cần tiếp tục phát huy tinh thần cẩn trọng, bình tĩnh và trách nhiệm trong mọi khâu tổ chức.

Bộ trưởng đề nghị cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ thi vừa tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh, vừa thực hiện nghiêm các quy định, hạn chế tối đa sai sót, trong mọi tình huống, cần xử lý bình tĩnh, bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh, góp phần tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc và thành công.

Kết thúc môn thi đầu tiên, đề thi Ngữ văn được đánh giá có sự đổi mới về nội dung và mang tính giáo dục sâu sắc, khơi gợi ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trước ngưỡng cửa cuộc đời.

Điểm nhấn đáng chú ý trong đề thi năm nay nằm ở câu viết đoạn văn nghị luận xã hội. Đề bài yêu cầu thí sinh trả lời câu hỏi: “Làm thế nào để có Steve Jobs Việt Nam". Cô Trịnh Thu Tuyết, giáo viên Ngữ văn (Hà Nội) chia sẻ: Câu hỏi đã đặt ra một vấn đề thời đại không chỉ tác động vào tư duy của thí sinh mà còn kích thích hứng thú, niềm tự hào dân tộc… giúp các em có thể đưa ra những con đường, những giải pháp, những hướng đi… thông minh, thực tiễn, thấm đượm niềm hứng khởi, sự tự tin và có cơ sở khoa học cho sự phát triển của kĩ thuật công nghệ Việt Nam.

Câu viết bài nghị luận văn học yêu cầu thí sinh viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) phân tích bài thơ “Những chiếc lá” của tác giả Nguyễn Đình Thi. Bài thơ thể hiện rất rõ phong cách nghệ thuật của một nhà thơ giàu suy tưởng, với những xúc cảm và tư duy sâu sắc, gợi mở những vấn đề mang tính triết học lớn lao của cuộc sống, bài thơ sẽ là một thử thách không dễ dàng đối với khả năng đọc hiểu, tiếp nhận, cảm thụ và phân tích của thí sinh.

Các thí sinh phải bám sát kiến thức thể loại của thơ trữ tình, phát hiện và phân tích được những đặc sắc nghệ thuật mang giá trị biểu đạt và biểu cảm sâu sắc, ấn tượng để có thể khẳng định được những giá trị nghệ thuật và giá trị nhân văn của bài thơ.

Theo nhận định của nhiều giáo viên, đề Ngữ văn năm nay yêu cầu rất cao ở tính ứng dụng và kỹ năng đọc hiểu từ văn bản nghị luận đến văn bản nghệ thuật. Do đó, độ phân hóa đã thể hiện ngay ở môn thi đầu tiên. So với đề thi năm 2025, đề thi năm 2026 có độ mở lớn hơn. Điều này cho thấy xu hướng ra đề ngày càng chú trọng đánh giá năng lực thực chất của học sinh, hạn chế tình trạng học thuộc văn mẫu hoặc học tủ.

Chiều 11/6, thí sinh sẽ bước vào môn thi thứ hai - môn Toán, thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Giờ phát đề là 14 giờ 20 phút và giờ bắt đầu làm bài là 14 giờ 30 phút. Thí sinh cần có mặt tại điểm thi, phòng thi đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của điểm thi và hướng dẫn của giám thị. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó.

Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia đề nghị các Hội đồng thi chỉ đạo các điểm thi tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm túc đối với các thí sinh vi phạm Quy chế thi; đặc biệt là việc sử dụng điện thoại di động, thiết bị công nghệ cao nhờ AI để giải bài trong khi làm bài thi.

PV
Kỳ thi tốt nghiệp THPT thí sinh đình chỉ thi môn Ngữ văn

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Lệ Thủy đã có mặt tại khu vực cổng trường để tiếp sức mùa thi. (Ảnh: Hoàng Anh)
Đồng hành cùng sĩ tử, Công an xã Lệ Thủy lan tỏa hình ảnh đẹp vì nhân dân phục vụ
(Ngày Nay) -  Sáng ngày 11/6, cùng với các thí sinh trên địa bàn bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, lực lượng Công an xã Lệ Thủy đã triển khai các hoạt động hỗ trợ, bảo đảm an ninh, trật tự tại điểm thi Trường THPT Lệ Thủy (xã Lệ Thủy, Quảng Trị) - nơi các thí sinh dự thi môn Ngữ văn – môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.
Đã có 4 khối cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cùng 9 doanh nghiệp tư nhận đăng ký phát triển nhà ở cho thuê với tổng số dự kiến gần 100.000 sản phẩm.
TP.HCM: Nhu cầu cấp thiết và bài toán đột phá cho loại hình nhà ở cho thuê
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh giá nhà liên tục tăng cao, vượt xa khả năng chi trả của phần lớn người lao động, phát triển nhà ở cho thuê đang trở thành một yêu cầu cấp bách đối với TP.HCM. Tuy nhiên, để loại hình này thực sự phát triển tương xứng với nhu cầu thị trường, nhiều rào cản về cơ chế, vốn và hiệu quả đầu tư vẫn cần được tháo gỡ ...
Internet bước vào kỷ nguyên do trí tuệ nhân tạo dẫn dắt
Internet bước vào kỷ nguyên do trí tuệ nhân tạo dẫn dắt
(Ngày Nay) - Lần đầu tiên trong lịch sử, các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) và chatbot tự động hiện tạo ra lượng truy cập mạng Internet lớn hơn con người, phản ánh tốc độ phát triển nhanh chóng của các công nghệ AI thế hệ mới.
Ca bệnh động kinh hiếm gặp đầu tiên trên thế giới được điều trị bằng liệu pháp thay thế gene
Ca bệnh động kinh hiếm gặp đầu tiên trên thế giới được điều trị bằng liệu pháp thay thế gene
(Ngày Nay) - Một bệnh nhi 8 tháng tuổi mắc hội chứng động kinh di truyền cực hiếm đã trở thành bệnh nhân đầu tiên trên thế giới được điều trị bằng liệu pháp thay thế gene thử nghiệm nhằm khôi phục chức năng của gene WWOX trực tiếp trong não. Ca điều trị được thực hiện tại Trung tâm y tế nhi khoa Schneider ở Tel Aviv (Israel), đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực y học chính xác dành cho các bệnh lý thần kinh di truyền hiếm gặp.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt 100 tấm gương tiêu biểu trong Chương trình "Việc tử tế" của Đài Truyền hình Việt Nam.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt 100 tấm gương tiêu biểu của Chương trình "Việc tử tế"
(Ngày Nay) -  Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2026), sáng 10/6, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt thân mật 100 đại biểu trong chương trình “Việc tử tế” của Đài Truyền hình Việt Nam.