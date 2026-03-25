Lakeside Residences: Kiến trúc tinh tuyển giữa cảnh quan thung lũng đa tầng

(Ngày Nay) - Là chương mới trong dòng chảy kiến tạo tại Thanh Xuan Valley, phân khu Lakeside Residences phản chiếu khí chất “kiêu hãnh thầm lặng” của cộng đồng thượng lưu mới, qua dấu ấn kiến trúc đương đại và cảnh quan thung lũng đa tầng độc bản.

Trên quy mô 9,2 ha và mật độ xây dựng ấn tượng chỉ 20,9%, The Lake Collection mang đến những không gian sống được tinh tuyển, gồm 56 căn đơn lập và 68 căn song lập. Sự hội tụ của những “boutique studio” hàng đầu thế giới như SCSY Studio (Tư vấn kiến trúc) và Element Design Studio (Tư vấn cảnh quan) đã góp phần định hình nên một cá tính đương đại khác biệt giữa miền thông reo.

Chuẩn mực quốc tế khởi nguồn từ địa tầng thung lũng

Với sự am tường các dạng địa hình độc đáo trên thế giới, từng ghi dấu ấn tại Four Seasons Okinawa hay Fairmont Maldives, đội ngũ kiến trúc sư SCSY Studio (Singapore) tìm thấy cảm hứng cho Lakeside Residences từ chính những nếp gấp thung lũng tại nơi đây, với cấu trúc phân tầng đa dạng bậc nhất Thanh Xuan Valley. Từ đó, những không gian sống độc bản hiện diện trên 4 tầng cao độ, trải dài từ +38m đến +75m.

“Địa hình thung lũng không chỉ là bối cảnh, mà là mạch nguồn dẫn dắt ngôn ngữ vật liệu, ánh sáng và cấu trúc không gian. Bằng cách tôn trọng những đường cong của độ dốc và tỉ mỉ trong quy hoạch bảo tồn, chúng tôi đã kiến tạo nên một sự giao thoa liền mạch - nơi kiến trúc hiện diện như một phần hơi thở của thiên nhiên”, đại diện SCSY Studio chia sẻ.

Nghệ thuật kiến trúc đương đại “may đo” theo địa hình

Từ nền tảng ấy, 124 biệt thự The Lake Collection hiện diện như một tuyên ngôn về phong cách sống thượng lưu đương đại của cộng đồng chủ sở hữu. Với tinh thần cốt lõi “Quiet Confidence” - sự kiêu hãnh thầm lặng, nghệ thuật kiến trúc tại đây được định hình qua đường nét sắc sảo, hình khối mạch lạc và khí chất độc bản.

Chiều sâu nghệ thuật trong kiến trúc của Lakeside Residences còn thể hiện qua bảng vật liệu tinh tuyển, được “may đo” riêng cho khí hậu và địa tầng thung lũng. Nếu đá granite tự nhiên hay các vật liệu ốp gỗ cao cấp tạo sự gắn kết giữa ngôi nhà với địa hình nguyên bản, thì hệ kính hộp Double Low-E lại đóng vai trò điều tiết ánh sáng và nhiệt lượng, mở ra tầm nhìn không giới hạn. Những lựa chọn này không chỉ đảm bảo sự bền vững trước thời gian mà còn là minh chứng cho sự trân trọng mà đội ngũ kiến tạo dành cho vùng đất.

Bên trong mỗi tổ ấm, sự sang trọng và phóng khoáng được nâng tầm với không gian thông tầng cao tới 8 m. Từ phòng khách đến phòng ngủ, mọi gian phòng đều đón ánh sáng tự nhiên và mở tầm nhìn hướng ra ngoại cảnh, sân vườn, cùng bể bơi riêng tại các biệt thự đơn lập.

Cảnh quan đa tầng khơi mở trải nghiệm đa giác quan

Nếu kiến trúc của SCSY là những đường nét đương đại hòa vào không gian, thì 3,3ha diện tích cảnh quan tại Lakeside Residences, dưới bàn tay kiến tạo của Element Design Studio (Singapore) đã phác họa nên nhịp sống đa trải nghiệm của cộng đồng ưu tú.

Từng ghi dấu ấn tại Regent Phu Quoc và InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort, Element chọn cách tôn vinh hệ sinh thái tự nhiên tại Thanh Xuan Valley thay vì thay đổi nó. Thông qua việc quy hoạch hạ tầng và tiện ích nương theo các tầng địa hình, họ định hình nên những phân khu có chủ đề riêng biệt, đạt đến sự cân bằng giữa năng lượng hứng khởi và sự riêng tư tĩnh tại.

Hành trình trải nghiệm bắt đầu từ Flowers Park - chuỗi cảnh quan bên hồ được ví như “phòng khách ngoài trời” đầy cảm hứng. Tại đây, Đồi hoa bốn mùa rộng tới 1,4ha được giữ nguyên trạng cao độ, tạo nên một miền sinh thái thanh khiết, chuyển sắc theo thời gian - một đặc quyền hiếm thấy tại các phân khu BĐS thông thường.

Không gian này mở tầm nhìn trực diện ra mặt gương Hồ Thiều Quang rộng 4,5ha, đóng vai trò điều hòa vi khí hậu cho toàn khu vực. Bên cạnh đó là các điểm chạm tương tác đa thế hệ, từ sân thể thao, khu vui chơi địa hình giật cấp đến vườn BBQ ấm cúng.

Khoảng lặng riêng tư và những kết nối tinh tuyển

Song hành cùng nhịp sống năng động, cụm cảnh quan Tranquil Walk nằm đan xen và bao bọc lấy các biệt thự song lập, dẫn dắt chủ nhân vào những miền riêng tư tuyệt đối.

Những con đường lát đá nằm uốn lượn dưới thảm rừng thông đã tồn tại hàng thập kỷ, thể hiện triết lý “can thiệp tối thiểu để mang lại trải nghiệm tối đa”. Cùng với đó là những “khoảng lặng” độc bản như vườn Wabi-sabi, vườn Tre và hồ cá Koi, trở thành nơi con người chậm lại để cảm nhận trọn vẹn sự an yên, tinh tế và đủ đầy.

Từ Lakeside Residences, nhịp sống thượng lưu đương đại còn được bồi đắp thêm qua sự kết nối cùng Country Club by InterContinental Thanh Xuan Valley Resort - biểu tượng kiến trúc và giá trị sống vượt thời gian giữa thung lũng triệu thông reo. Chỉ vài bước chân, cư dân đã chạm tới 'trái tim' của hệ sinh thái sống đẳng cấp, nơi kết nối những khí chất riêng biệt bằng bộ sưu tập đặc quyền resort-living vận hành theo chuẩn mực quốc tế.

Lắng đọng những giá trị giao hòa giữa tư duy kiến tạo quốc tế và bản sắc thiên nhiên nguyên bản, The Lake Collection phản chiếu triết lý sống tinh tế, đồng thời tôn vinh vị thế, phong thái và những giá trị bền vững của cộng đồng chủ nhân - những người tìm thấy sự đồng điệu trong gu của những lựa chọn tinh tuyển.