TP.HCM: Đóng góp của lĩnh vực bất động sản vào GRDP ở mức thấp

(Ngày Nay) - Báo cáo của Sở Xây dựng, lĩnh vực bất động sản năm 2025 có sự tăng trưởng đáng kể, nhưng đóng góp vào GRDP của TP.HCM vẫn ở mức thấp.

Ngày 19/3, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM tổ chức buổi gặp mặt đầu năm Bính Ngọ với sự tham gia của nhiều lãnh đạo TP.HCM, các Sở, ngành, ngân hàng cùng nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Bất động sản chỉ đóng góp 3,1% vào GRDP của TP.HCM

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP.HCM, trong năm 2025 có 54 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 180 nghìn tỷ đồng; 33 dự án được cấp phép xây dựng với 26.487 căn hộ và 1.370 nhà ở riêng lẻ; Có 26 dự án đủ điều kiện huy động vốn; 6 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng với 4.251 căn hộ chung cư và 22 nhà ở riêng lẻ. Hiện tại, có 89 dự án nhà ở thương mại đang triển khai thực hiện.

Trong năm 2025 có 42.740 giao dịch bất động sản với doanh thu ước đạt gần 388 nghìn tỷ đồng, tăng 8,6% so với năm 2024. Trong số này phần lớn là giao dịch nhà chung cư với 30.954 giao dịch, chiếm 72,4%, còn lại là giao dịch đất nền (18%) và giao dịch nhà ở riêng lẻ (9,6%). Riêng 2 tháng đầu năm 2026, doanh thu kinh doanh bất động sản trên địa bàn TP.HCM tăng 10,5%.

Trong năm 2025, TP.HCM đã giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện 49 dự án nhà ở với tổng diện tích gần 3.242 ha. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thì trong 10 tháng đầu năm 2025 đã xác định giá đất cụ thể cho 62 dự án với tổng thu ngân sách dự kiến hơn 64.200 tỷ đồng. Dự kiến năm 2026 sẽ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của 100 dự án với số tiền ước tính khoảng 100 nghìn tỷ đồng

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, hoạt động kinh doanh bất động sản còn đối mặt với nhiều khó khăn, chưa tạo được động lực lan toả rõ nét đối với ngành xây dựng khi bất động sản chỉ tăng trưởng 3,06%, chiếm 3,1% GRDP và đóng góp 1,2% vào mức tăng GRDP của TP.HCM.

Địa bàn TP.HCM cũ không còn nhà ở vừa túi tiền

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM nhận định, cả năm 2025 chỉ có 26 dự án đủ điều kiện huy động vốn với 11.025 căn hộ và 5.646 nhà ở riêng lẻ cho thấy nguồn cung nhà ở thương mại vẫn còn quá ít, tương tự giai đoạn 2020 – 2025 khi hàng năm chỉ có trên dưới 10.000 căn nhà được bổ sung vào thị trường.

Việc thiếu hụt nhà ở thương mại, đặc biệt là phân khúc nhà ở vừa túi tiền và nhà ở xã hội khiến giá nhà ở TP.HCM neo ở giá cao, giá căn hộ trung bình hiện nay trên dưới 100 triệu đồng/m2 tại khu vực nội thành, vượt quá khả năng thanh toán của đa số người dân.

Việc phát triển nhà ở thương mại vừa túi tiền tại các đô thị như TP.HCM là rất cần thiết, bởi lẽ hiện đang rất thiếu các căn hộ từ 50 – 70m2 với mức giá trung bình từ 30 – 70 triệu đồng/m2. Điển hình là TP.HCM (cũ) năm 2020 chỉ có 163 căn nhà ở giá phù hợp được đưa ra thị trường, chiếm 1% nguồn cung.

Kể từ năm 2021 đến 2024, loại hình nhà ở vừa túi tiền gần như biến mất trên thị trường bất động sản TP.HCM (cũ), chỉ còn loại hình nhà ở trung cấp và nhà ở cao cấp. Đặc biệt từ năm 2024 – 6/2025 thì nguồn cung tại TP.HCM (cũ) toàn bộ là nhà ở cao cấp với giá bán đắt đỏ.

Kể từ sau thời điểm hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu thì TP.HCM (mới) được bổ sung nguồn cung nhà ở vừa túi tiền từ 2 địa phương này, giảm bớt tình trạng chênh lệch so với nhà ở cao cấp.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, năm 2025 cả nước đã hoàn thành hơn 102 nghìn căn nhà ở xã hội (NƠXH), đạt 102% chỉ tiêu năm và đã khởi công mới 90 dự án với quy mô 95.630 căn. Luỹ kế đến ngày 26/2/2026, cả nước có 737 căn NƠXH đã và đang triển khai với hơn 700 nghìn căn, đạt 70,1% chỉ tiêu phát triển ít nhất 1 triệu căn NƠXH giai đoạn 2021 – 2030.

Riêng tại TP.HCM, năm 2025 đã hoàn thành 14 dự án với hơn 13 nghìn căn NƠXH, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. Với mục tiêu hoàn thành hơn 181 nghìn căn NƠXH đến năm 2028, ngay từ đầu năm 2026, TP.HCM đã chuẩn bị quỹ đất 1.730ha để phát triển NƠXH và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư cho 8 dự án.

Trong 2 tháng đầu năm 2026, TP.HCM đã khởi công 2 dự án NƠXH, 1 dự án đủ điều kiện huy động vốn là dự án tại số 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng (thuộc Quận 10 cũ). Đến thời điểm hiện tại, TP.HCM có 11 dự án NƠXH đang thi công xây dựng với 9.700 căn.