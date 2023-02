Lạm phát ở Nhật Bản tiếp tục tăng cao tháng thứ 17 liên tiếp

Ngày 24/2, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản (MIC) thông báo trong tháng 1/2023, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cơ bản của nước này (không bao gồm các mặt hàng thực phẩm tươi sống) tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 0,3% so với tháng trước đó. Đây là tháng thứ 4 liên tiếp lạm phát ở Nhật Bản ở trên mức cao nhất trong 40 năm và là tháng thứ 17 liên tiếp chỉ số này tăng.

MIC cho biết CPI tổng hợp của Nhật Bản (bao gồm tất cả các mặt hàng) trong tháng 1/2023 tăng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 0,4% so với tháng trước đó, trong khi CPI không bao gồm giá thực phẩm tươi sống và năng lượng chỉ tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái và 0,4% so với tháng trước đó. Điều này cho thấy giá năng lượng vẫn là một trong nhân tố quan trọng tác động tới lạm phát ở Nhật Bản.

Cụ thể, so với cùng kỳ năm ngoái, giá năng lượng ở Nhật Bản trong tháng 1/2023 tăng 14,6%, trong đó giá khí đốt và giá điện ở khu vực đô thị tăng khá mạnh, tương ứng là 35,2% và 20,2%. Trong khi đó, giá dầu hỏa và giá xăng chỉ tăng tương ứng là 4,3% và 1,6%, chủ yếu nhờ chương trình trợ giá xăng dầu của chính phủ. Bên cạnh đó, giá các mặt hàng lâu bền dùng trong gia đình cũng tăng tới 11,1% và giá thực phẩm, không bao gồm các mặt hàng thực phẩm tươi sống, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở chiều ngược lại, chi phí nhà ở tại Nhật Bản giảm 3%; phí bảo hiểm ô tô (không bắt buộc) giảm 0,8%.

Như vậy, lạm phát ở Nhật Bản đã tăng tháng thứ 10 liên tiếp cao hơn mức mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ). Trước đó, trong tháng 12/2022, chỉ số này đã phá vỡ ngưỡng cao kỷ lục 40 năm khi tăng tới 4% so với cùng kỳ năm trước đó. BOJ cho rằng lạm phát ở Nhật Bản hiện nay sẽ không kéo dài nên ngân hàng trung ương này vẫn tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ siêu lỏng nhằm đạt được mục tiêu lạm phát ổn định và bền vững.