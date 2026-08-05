EVNGENCO1 vượt qua cao điểm mùa khô, chủ động ứng phó mùa mưa bão

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2026, ghi nhận EVNGENCO1 đã vượt qua giai đoạn cao điểm mùa khô; đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm chủ động ứng phó với mùa mưa bão, nâng cao hiệu quả vận hành và quyết tâm hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026.

Tham dự Hội nghị có Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Tiến Khoa, các Thành viên Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc cùng lãnh đạo các Ban chuyên môn và các đơn vị trong toàn Tổng công ty. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các đơn vị thành viên.

Vượt qua cao điểm mùa khô, tiếp tục bảo đảm cung ứng điện

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2026 cho thấy, EVNGENCO1 triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh hệ thống điện quốc gia tiếp tục ghi nhận nhu cầu phụ tải tăng cao, trong khi điều kiện thủy văn tại nhiều hồ chứa chưa thuận lợi và yêu cầu vận hành hệ thống điện ngày càng khắt khe. Với các giải pháp đồng bộ về quản lý kỹ thuật, điều hành sản xuất, bảo đảm nhiên liệu và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, Tổng công ty đã góp phần cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội.

Riêng trong tháng 7/2026, EVNGENCO1 sản xuất 2,61 tỷ kWh điện. Lũy kế 7 tháng đầu năm, Tổng công ty sản xuất 22,35 tỷ kWh điện, cơ bản hoàn thành kế hoạch 7 tháng và tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2025. Các nhà máy nhiệt điện và thủy điện cơ bản đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia; công tác cung ứng than được bảo đảm với lượng tồn kho tại các nhà máy nhiệt điện duy trì trên mức tối thiểu theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vận hành trong các tháng tiếp theo.

Song song với nhiệm vụ sản xuất điện, EVNGENCO1 tiếp tục triển khai công tác đầu tư xây dựng, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nhất là các dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải tại các nhà máy nhiệt điện. Đồng thời, Tổng công ty EVNGENCO1 tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư đối với các dự án nguồn điện mới theo chủ trương của EVN như điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện, nghiên cứu thủy điện tích năng Hàm Thuận và hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS).

Hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được thúc đẩy với nhiều kết quả tích cực. Trong 7 tháng đầu năm, EVNGENCO1 có 4 sáng kiến được EVN công nhận; đồng thời tập trung hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động khoa học công nghệ, triển khai nâng cấp hệ thống ERP, đào tạo, chuyển giao công nghệ và chuẩn bị các nền tảng phục vụ chuyển đổi số, từng bước nâng cao hiệu quả quản trị và vận hành sản xuất.

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, EVNGENCO1 tiếp tục quan tâm chăm lo người lao động và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng. Trong tháng 7, Tổng công ty triển khai nhiều hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, hỗ trợ giáo dục và các chương trình an sinh xã hội tại địa phương với tổng kinh phí gần 943 triệu đồng; lũy kế 7 tháng đầu năm đạt khoảng 7,7 tỷ đồng, góp phần lan tỏa trách nhiệm xã hội và đồng hành cùng sự phát triển của các địa phương nơi đơn vị đứng chân.

Những kết quả đạt được trong 7 tháng đầu năm tạo nền tảng quan trọng để EVNGENCO1 bước vào giai đoạn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của những tháng cuối năm, trong đó ưu tiên hàng đầu là chủ động chuẩn bị các điều kiện vận hành an toàn, ổn định trong mùa mưa bão.

Chủ động ứng phó với mùa mưa bão

Bước vào những tháng cuối năm, EVNGENCO1 xác định nhiệm vụ trọng tâm là chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó với mùa mưa bão, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các nhà máy, hồ chứa và công trình điện, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Theo đó, các đơn vị được yêu cầu theo dõi sát diễn biến thời tiết và tình hình thủy văn; chủ động xây dựng các kịch bản vận hành hồ chứa, bảo đảm hài hòa mục tiêu tích nước, phát điện, cấp nước hạ du và phòng, chống thiên tai. Đồng thời, tiếp tục hoàn thành các kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng theo tiến độ; nâng cao độ khả dụng và hệ số đáp ứng của các tổ máy; tăng cường kiểm tra, đánh giá độ tin cậy của hệ thống thiết bị, đặc biệt là hệ thống điện tự dùng và điều khiển, hạn chế tối đa các sự cố do nguyên nhân chủ quan.

Đối với các nhà máy nhiệt điện, Tổng công ty yêu cầu tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chất lượng than đầu vào, nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu, cải thiện các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, nhất là suất hao nhiệt và tỷ lệ điện tự dùng. Các đơn vị thủy điện chủ động bám sát diễn biến thủy văn, rà soát quy trình vận hành hồ chứa, bảo đảm an toàn công trình, an toàn vùng hạ du và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia trong mùa mưa bão.

Quyết tâm hoàn thành các mục tiêu cuối năm 2026

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Tiến Khoa ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, người lao động EVNGENCO1 trong việc bảo đảm vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định. Chủ tịch HĐTV đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và kinh tế - kỹ thuật; tập trung khắc phục những tồn tại, nâng cao hiệu quả vận hành, phát huy năng lực đội ngũ cán bộ kỹ thuật, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm, nhất là các dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải và các dự án nguồn điện mới, tạo nền tảng hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026.

Kết luận Hội nghị, Tổng Giám đốc Lê Hải Đăng yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm. Trước hết, tiếp tục bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, tăng cường kỷ luật vận hành và không để xảy ra sự cố do nguyên nhân chủ quan. Đồng thời, chủ động bảo đảm nguồn nhiên liệu phục vụ sản xuất điện; triển khai sớm công tác chuẩn bị và đàm phán cung ứng than năm 2027; duy trì tồn kho hợp lý, đáp ứng yêu cầu vận hành gắn với hiệu quả tài chính.

Tổng Giám đốc cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục nâng cao độ khả dụng và hệ số đáp ứng của các tổ máy; cải thiện các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, đặc biệt là suất hao nhiệt; kiểm soát chặt chẽ chất lượng than đầu vào và các thông số môi trường; chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, thủy văn để vận hành an toàn các hồ chứa trong mùa mưa bão. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm; triển khai hiệu quả các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thực hiện nâng cấp hệ thống ERP theo lộ trình của EVN; nghiên cứu triển khai thị trường carbon và tiếp tục rà soát, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong toàn Tổng công ty.

Với những kết quả đạt được trong 7 tháng đầu năm cùng sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, người lao động, EVNGENCO1 sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm chủ động chuẩn bị cho mùa mưa bão, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, kế hoạch năm 2026, góp phần cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.

Cũng tại Hội nghị, EVNGENCO1 đã công bố Quyết định của Tổng Giám đốc về công tác cán bộ. Theo đó, ông Tạ Tuấn Anh, Phó Trưởng ban Kỹ thuật và An toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam, được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Kỹ thuật và An toàn Tổng công ty Phát điện 1 kể từ ngày 01/8/2026. Việc bổ nhiệm thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng của lãnh đạo Tổng công ty đối với đội ngũ cán bộ có chuyên môn cao, kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kỹ thuật và an toàn, góp phần tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý kỹ thuật, bảo đảm vận hành an toàn, ổn định các nhà máy điện và hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong giai đoạn tới.