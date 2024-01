Lễ hội Mùa Đông ở Bỉ thu hút lượng khách kỷ lục

KGiới chức thành phố Brussels cho biết lễ hội Mùa Đông ở thủ đô Brussels đã gây tiếng vang không chỉ ở Bỉ mà cả ở nước ngoài.

Chợ Giáng sinh, sân trượt băng, trình diễn ánh sáng và các hoạt động giải trí mà vùng Québec của Canada - khách mời danh dự của sự kiện năm nay - tổ chức, đã góp phần tạo sức hấp dẫn thu hút du khách đến với lễ hội. Trong số hơn 4 triệu du khách đến với lễ hội, gần 75% là người Bỉ và chủ yếu ở thành phố Brussels. Số còn lại là du khách đến từ các nước châu Âu khách như Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan, nhưng cũng đến từ các quốc gia xa xôi như Mỹ, Brazil và Ấn Độ.

Theo Thị trưởng thành phố Philippe Close, sự kiện năm 2023 ghi nhận mức tăng 500.000 lượt du khách so với năm trước, đặc biệt là khách du lịch. Các khu vực diễn ra lễ hội như Places de la Monnaie, De Brouckère và Grand-Place kéo dài thời gian hoạt động, cho phép các gia đình đến và tận hưởng sự kiện trong tuần cuối cùng của kỳ nghỉ Giáng sinh của trẻ em. Ông Close nhấn mạnh: "Lợi ích kinh tế do Lễ hội Mùa Đông tạo ra có tầm quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của chúng tôi, đặc biệt là đối với lĩnh vực khách sạn, với nhiều việc làm". Tỷ lệ lấp đầy các khách sạn ở Brussels là 79%, tăng 7% so với năm 2022.

Về tính bền vững, chính quyền thành phố cũng đã tăng cường nỗ lực cả về nhân lực và tài chính để đảm bảo thực hiện nhiều biện pháp, chẳng hạn như cung cấp cho người buôn bán hơn 600.000 cốc và khoảng 60.000 đĩa có thể tái sử dụng. Với lượng lương thực dư thừa, khoảng 1.600 bữa ăn đã được phân phát cho các tổ chức từ thiện. Việc sử dụng bồn cầu khô đã giúp tiết kiệm 150.000 lít nước.