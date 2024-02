Lễ Thượng Nguyên ở chùa Phật Tích của cộng đồng người Việt tại Lào

Trong khuôn viên chùa, đông đảo Phật tử, bà con kiều bào, người Việt Nam đang sinh sống tại Lào, dù khác nhau về tuổi tác, giới tính, nhưng đều thành tâm dâng hương cầu nguyện cho quốc thái, dân an, gia đình hạnh phúc, thân tâm an lạc và cầu cho năm mới hai đất nước Việt Nam và Lào phát triển, thịnh vượng, cầu cho nhà nhà được bình an, hạnh phúc.

Dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Minh Quang, trụ trì chùa Phật Tích, các tăng ni, Phật tử đã cùng nhau thực hiện lễ cầu quốc thái dân an với mong ước tất cả tăng ni, Phật tử trên toàn thế giới nói chung, và tại Việt Nam và Lào nói riêng gặp nhiều may mắn trong năm 2024. Đây đồng thời cũng là dịp để bà con Phật tử phát huy lòng từ bi bác ái, đoàn kết hơn nữa và tiếp tục hỗ trợ công tác Phật sự của nhà chùa, hướng về quê hương.

Lễ Thượng Nguyên là khởi sự của một năm mới. Trong ngày này, người Việt Nam có truyền thống đến chùa lễ Phật, cầu bình an, công việc suôn sẻ hanh thông và cùng hướng về những điều thiện. Truyền thống đó đã trở thành một nét văn hóa của người Việt Nam.

Sau buổi lễ, các Phật tử và những người tham dự được thưởng thức những món ăn chay do nhà chùa thực hiện, tận hưởng không gian thuần Việt của ngôi chùa.

Cho đến nay, cộng đồng người Việt Nam tại Lào có 15 ngôi chùa Việt được phân bố từ Bắc đến Trung và Nam Lào. Chùa Phật Tích ở thủ đô Viêng Chăn là một trong những ngôi chùa từ lâu đã trở thành địa điểm sinh hoạt văn hóa tâm linh quen thuộc, là nơi diễn ra các hoạt động cộng đồng để đoàn kết những người con đất Việt cùng hướng về Tổ quốc thân yêu.