Liên tiếp xảy ra các vụ nghi ngộ độc thực phẩm với hàng trăm người

(Ngày Nay) - “Tích cực điều trị cho bệnh nhân và tổ chức điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Khu Công nghiệp Hòa Phú, Vĩnh Long”, là yêu cầu của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ngay khi nhận được thông tin về vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm làm hơn 200 người mắc và phải nhập viện để điều trị.

Chiều 14/8, đại diện Cục An toàn thực phẩm cho biết đã nhận được thông tin về vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bo Hsing (địa chỉ: Lô A2 - Quốc lộ 1A, Khu công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), trong đó có 215 người mắc và phải nhập viện để điều trị.

Trong công văn số 2017/ATTP-NĐTT ban hành ngày 14/8, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long khẩn trương chỉ đạo bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho các bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng, trong trường hợp cần thiết có thể xin hỗ trợ hội chẩn chuyên môn với bệnh viện tuyến trên.

Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo tổ chức điều tra, xác định rõ nguyên nhân vụ nghi ngờ ngộ độc theo quy định, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; đồng thời, tạm đình chỉ hoạt động đơn vị cung cấp bữa ăn nghi ngờ gây ngộ độc; phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các bếp ăn tập thể, cơ sở dịch vụ ăn uống đảm bảo vệ sinh, điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc quản lý nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm và vệ sinh trong các khâu chế biến; tuyên truyền, giáo dục cho người dân kiến thức an toàn thực phẩm và biện pháp phòng, chống ngộ độc thực phẩm, nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen không bảo đảm an toàn thực phẩm trong lựa chọn và sử dụng thực phẩm, không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, nhãn mác, xuất xứ.

Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long thực hiện nghiêm các nội dung tại Công văn số 2487/BYT-ATTP ngày 11/5/2024 và Công văn số 3113/BYT-ATTP ngày 7/6/2024 của Bộ Y tế về ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm và tăng cường công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm; báo cáo kết quả triển khai về Cục An toàn thực theo quy định.

Đối với vụ ngộ độc làm gần 150 người nhập viện điều trị xảy ra ở Công ty may Thái Dương, phường An Lộc, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, Cục An toàn thực phẩm đã đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp khẩn trương chỉ đạo bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho các bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng; tổ chức điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ nghi ngờ ngộ độc theo quy định, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; tạm đình chỉ hoạt động cơ sở cung cấp suất ăn…

Trước đó, chiều 13/8, thông tin ban đầu từ Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị chức năng đang khẩn trương điều trị cho bệnh nhân, đồng thời tổ chức điều tra, xử lý vụ việc hơn 180 công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Bo Hsing nhập viện nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Theo đó, từ đêm 12/8, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hòa Phú (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) tiếp nhận các ca nhập viện cấp cứu đầu tiên với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, nghi bị ngộ độc thực phẩm. Tính đến chiều 13/8, tại 7 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 180 bệnh nhân đến điều trị với các triệu chứng này. Hiện tại có khoảng 10 bệnh nhân được điều trị ngoại trú, số còn lại đang tiếp tục được điều trị, theo dõi sức khỏe tại cơ sở y tế.

Đến trưa 14/8, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận và điều trị hơn 200 trường hợp công nhân Công ty TNHH Bo Hsing với các triệu chứng nôn ói, tiêu chảy, sốt… nghi do ngộ độc thực phẩm. Đến nay, các trường hợp đều có sức khỏe ổn định, một số người đã xuất viện.

Về tình hình sức khỏe của 148 bệnh nhân nhập viện điều trị nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại Đồng Tháp, đến chiều 12/8, có 44 người được xuất viện, 100 người tiếp tục điều trị, 4 trường hợp chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp. Tình trạng sức khỏe tất cả trường hợp nhập viện do nghi ngờ ngộ độc thực phẩm đều ổn định.

Ngành Y tế Đồng Tháp đang tiếp tục điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ nghi ngờ ngộ độc theo quy định, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân.