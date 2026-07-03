Little Hearts tiếp tục gây quỹ cho chương trình "Mùa hè xanh 2026: Thương gửi biên cương"

(Ngày Nay) - Câu lạc bộ Tình nguyện Vì cộng đồng Little Hearts đang tiếp tục triển khai các hoạt động gây quỹ và tiếp nhận nhu yếu phẩm để chuẩn bị cho chương trình "Mùa hè xanh 2026: Thương gửi biên cương". Chương trình hướng tới hỗ trợ người dân và trẻ em tại xóm Tả Piẩu, xã Tổng Cọt, tỉnh Cao Bằng thông qua nhiều hoạt động an sinh và cải thiện điều kiện sinh hoạt.

Câu lạc bộ Tình nguyện Vì cộng đồng Little Hearts vừa tiếp tục phát động các hoạt động gây quỹ, kêu gọi cộng đồng chung tay chuẩn bị cho chương trình "Mùa hè xanh 2026: Thương gửi biên cương". Trên fanpage chính thức, Ban Tổ chức đang vận động người ủng hộ thông qua mô hình "Tiệm tạp hóa biên cương", với mong muốn bổ sung nguồn lực trước khi đoàn tình nguyện đến địa phương.

Theo hồ sơ chương trình, "Mùa hè xanh 2026: Thương gửi biên cương" được Little Hearts tổ chức với sự đồng hành của Tỉnh Đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cao Bằng. Điểm đến của chương trình là xóm Tả Piẩu, xã Tổng Cọt – khu vực vùng cao, giáp biên giới còn gặp nhiều khó khăn về điều kiện sinh hoạt và hạ tầng.

Qua khảo sát thực tế tại địa phương, Ban Tổ chức cho biết nhiều tuyến đường trong xóm vẫn chưa có hệ thống chiếu sáng, khiến việc đi lại vào ban đêm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Bên cạnh đó, nguồn nước sinh hoạt của người dân còn hạn chế, chủ yếu phụ thuộc vào nước mưa hoặc phải vận chuyển từ trung tâm xã, làm gia tăng chi phí và ảnh hưởng đến đời sống hằng ngày. Những hình ảnh tiền trạm được công bố cũng phản ánh phần nào điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn tại khu vực này.

Để góp phần cải thiện những khó khăn trên, Ban Tổ chức dự kiến triển khai một số hạng mục như lắp đặt tuyến đèn đường dân cư, xây dựng bể chứa nước sạch, trao tặng nhu yếu phẩm, quần áo ấm cho người dân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tổ chức các hoạt động trải nghiệm và giáo dục kỹ năng cho thiếu nhi địa phương.

Theo kế hoạch, tổng kinh phí dự trù của chương trình khoảng 151 triệu đồng, bao gồm kinh phí thực hiện công trình dân sinh, quà tặng cho người dân, trẻ em, chi phí vận chuyển và các khoản phát sinh. Ban Tổ chức hiện tiếp tục tiếp nhận sự đồng hành từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân để hoàn thiện các hạng mục theo kế hoạch.

Được thành lập từ năm 2019, Câu lạc bộ Tình nguyện Vì cộng đồng Little Hearts hoạt động trong các lĩnh vực an sinh xã hội, giáo dục cộng đồng, bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe. Từ năm 2024, câu lạc bộ trở thành thành viên Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia. Theo thông tin từ đơn vị, đến nay Little Hearts đã triển khai hơn 55 chương trình, chiến dịch tình nguyện, thu hút trên 600 tình nguyện viên tham gia và mang lại lợi ích cho hơn 20.000 người.