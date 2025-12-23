Chương trình thiện nguyện "Tiết học biên cương - Thắm tình biên giới" giàu ý nghĩa tại Chiềng On, Sơn La

(Ngày Nay) - Trong hai ngày 20 và 21/12, tập thể lớp 11A5 Trường THCS và THPT Vinschool Smart City cùng lớp 11 Panther Trường Song ngữ Quốc tế Hanoi Academy đã tổ chức chương trình thiện nguyện “Tiết học biên cương Thắm tình biên giới” tại xã Chiềng On tỉnh Sơn La. Chuyến đi vừa là hoạt động sẻ chia cuối năm, đưa học sinh đến với không gian thực tế của vùng biên cương, nơi các em được cảm nhận rõ hơn những bài học về lịch sử, biên giới và trách nhiệm công dân.

Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là Đồn Biên phòng Chiềng On. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã thắp hương tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sau đó tiếp tục dâng hương tại Nhà bia Liệt sĩ xã Yên Sơn. Những nghi thức tưởng niệm giản dị nhưng lắng sâu, giúp các em học sinh cảm nhận rõ hơn chiều dài lịch sử và sự hy sinh đã làm nên bình yên hôm nay nơi biên cương.

Chiều cùng ngày, chương trình trao quà được tổ chức tại Trường Tiểu học Nà Cài, điểm trường trung tâm nằm sát Cửa khẩu Nà Cài, nơi gần một trăm học sinh đang theo học trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn. Những tiết mục văn nghệ chào mừng cùng hoạt động trao tặng áo ấm, sách vở và đồ dùng học tập đã diễn ra trong không khí ấm áp, lan tỏa tinh thần sẻ chia giữa đoàn thiện nguyện, nhà trường và các em nhỏ vùng cao.

Chia sẻ với đoàn thiện nguyện, cô giáo Vì Thị Thánh, giáo viên Trường Tiểu học Nà Cài, cho biết mỗi mùa đông về, nỗi lo lớn nhất của nhà trường vẫn là thiếu áo ấm cho học sinh. Những em nhỏ đến lớp trong cái rét vùng cao, gió núi và sương mù giăng kín lối đi, mang theo sự chật vật quen thuộc của đời sống biên cương. Những phần quà của đoàn có ý nghĩa thiết thực, góp phần giúp các em học sinh vượt qua mùa đông khắc nghiệt.

Sau hoạt động tại trường học, đoàn được cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng On giới thiệu và đưa đi tham quan cột mốc 222, tặng cờ Tổ quốc tại các trạm biên phòng. Những cột mốc biên giới không còn là khái niệm trừu tượng trong sách giáo khoa mà hiện hữu giữa núi rừng, gắn với công việc thầm lặng của người lính ngày đêm bám trụ nơi tuyến đầu.

Buổi tối tại đồn biên phòng diễn ra với các hoạt động giao lưu thể thao, sinh hoạt lửa trại và văn nghệ. Trong không gian ấm lửa giữa mùa đông vùng cao, khoảng cách giữa học sinh thành phố và người lính biên phòng dường như được xóa nhòa, nhường chỗ cho sự gần gũi và thấu hiểu.

Em Nguyễn Vũ Phong, học sinh lớp 11A5 Trường THCS và THPT Vinschool Smart City, chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên em trực tiếp tham gia một chương trình thiện nguyện tại khu vực biên giới. Việc thắp hương tại nhà bia liệt sĩ, tham quan các cột mốc và gặp gỡ học sinh Trường Tiểu học Nà Cài giúp em cảm nhận rõ sự gian khó nhưng rất ấm áp của cuộc sống tại biên giới".

Theo Phong, chuyến đi không chỉ là sự sẻ chia mà còn là một bài học sống động, giúp em trân trọng những điều mình đang có và ý thức rõ hơn trách nhiệm của người trẻ với cộng đồng.

Đồng chí Hà Văn Chinh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Chiềng On, đánh giá chương trình có ý nghĩa đặc biệt khi học sinh không chỉ tham gia thiện nguyện mà còn trực tiếp trải nghiệm thực tế tại khu vực biên giới. Việc tham quan các cột mốc giúp các em hình dung cụ thể về đường biên lãnh thổ và công việc thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng của lực lượng biên phòng trong bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Đại diện phụ huynh tham gia chuyến đi, ông Vũ Nhật Quang cho rằng cuối năm, khi Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, việc mang những phần quà nhỏ lên với học sinh vùng cao biên giới càng trở nên ý nghĩa. Chỉ khi trực tiếp chứng kiến các em đến lớp trong cái rét vùng cao, những vất vả của đời sống nơi đây mới hiện lên đầy đủ.

Chuyến đi cũng giúp phụ huynh và học sinh hiểu sâu hơn về sự hy sinh lặng thầm của các chiến sĩ biên phòng, từ đó nhận ra rằng thiện nguyện không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn là sự kết nối, là bài học về trách nhiệm, sẻ chia và lòng biết ơn.

Ngày 21/12, đoàn thiện nguyện tiếp tục hành trình tới Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Lào tại Bản Lao Khô tỉnh Sơn La. Đây là địa danh gắn với thời kỳ hoạt động cách mạng của Chủ tịch Kaysone Phomvihane, biểu tượng cho mối quan hệ gắn bó đặc biệt giữa hai dân tộc. Sau khi tham quan di tích, đoàn tiếp tục tới cột mốc 235 trước khi kết thúc chuyến đi, khép lại một Tiết học biên cương giàu trải nghiệm, để lại nhiều dư âm ấm áp khi xuân đang về trên vùng đất biên giới Sơn La.

Một số hình ảnh ghi nhận trong chuyến thiện nguyện "Tiết học biên cương - Thắm tình biên giới" tại Chiềng On, Sơn La: