Lộ diện mặt bằng công viên ven hồ Hoàn Kiếm sau giải phóng mặt bằng

(Ngày Nay) - Sau 5 tháng triển khai, phần lớn công trình ven hồ Hồ Hoàn Kiếm đã được phá dỡ, mở ra không gian thoáng rộng cho quảng trường 2,4 ha phía Đông, hứa hẹn tạo diện mạo đô thị mới cho khu vực trung tâm Thủ đô.
Còn khoảng 5-6 công trình cần giải phóng mặt bằng để làm quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm.
Sau 5 tháng triển khai, phần lớn công trình ven hồ Hoàn Kiếm đã được phá dỡ, không gian quảng trường phía Đông rộng 2,14 ha dần lộ diện, hứa hẹn tạo diện mạo đô thị mới cho khu vực trung tâm Thủ đô.

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 27/4, khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm đang dần lộ rõ diện mạo sau 5 tháng giải phóng mặt bằng. Từ trên cao có thể thấy phần lớn công trình đã được phá dỡ, nhường chỗ cho một khoảng không gian rộng lớn phủ kín gạch đá, vật liệu xây dựng và các cụm máy móc thi công hoạt động liên tục.

Tại công trường, nhiều máy xúc được huy động để san gạt, thu gom phế thải, từng bước làm sạch mặt bằng. Một số công trình thấp tầng vẫn đang trong giai đoạn tháo dỡ dở dang. Các công trình được phá dỡ, cảnh quan đô thị ven hồ đã có sự thay đổi rõ rệt.

Quy hoạch dự kiến của công viên ven hồ Hoàn Kiếm

Dự án Quảng trường công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm có diện tích khoảng 2,14 ha, được triển khai theo hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 tập trung xây dựng phần nổi của quảng trường và công viên; giai đoạn 2 sẽ đầu tư hệ thống ba tầng hầm, kết nối với nhà ga C9 của tuyến metro số 2. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng sẽ góp phần tái thiết không gian công cộng, tạo điểm nhấn kiến trúc cảnh quan mới cho khu vực trung tâm Hà Nội.

Đầu tháng 12/2025, nhà thầu bắt đầu đưa thiết bị vào phá dỡ các công trình ở phía Đồng hồ Hoàn Kiếm. Có 17 cơ quan, tổ chức và 43 hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng làm quảng trường. Các công trình trong danh sách phá dỡ gồm có: Trụ sở giao dịch Kho bạc Nhà nước (diện tích 197,1 m2); trụ sở Hội Từ thiện Tấm lòng vàng Hà Nội (diện tích 50,1 m2); trụ sở Chi cục Dân số, trẻ em và phòng chống tệ nạn xã hội (diện tích 541 m2); trụ sở Hội Người mù Hà Nội (diện tích 189,8 m2).

