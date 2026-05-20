Chậm khởi tố người gây tai nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh: Gia đình nạn nhân khiếu nại

(Ngày Nay) -Đã quá 60 ngày kể từ khi vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra, cơ quan chức năng vẫn chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, làm rõ trách nhiệm hình sự của người gây tai nạn, gây bức xúc dư luận.

Trong đơn gửi tới Ngày Nay, chồng và 3 con của nạn nhân Lê Thị Thu Trang- người tử vong trong vụ tai nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh (Hà Nội) ngày 06/03/2026 bức xúc cho biết đã nhiều lần gửi đơn đề nghị cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố hình sự, khởi tố bị can nhưng tới nay chưa nhận được kết quả.

“Ông Nguyễn Văn Sáu, người gây ra tai nạn, cướp đi sinh mạng của vợ tôi đã uống rượu, không làm chủ tay lái, gây tai nạn liên hoàn, đủ yếu tố khởi tố hình sự theo quy định tại khoản 2, điều 260 Bộ luật hình sự nhưng tới nay chưa bị xử lý khiến nỗi đau của gia đình chúng tôi cũng như các nạn nhân trong vụ việc tăng lên gấp bội, làm mất niềm tin vào sự nghiêm minh của pháp luật”, ông Nguyễn Vũ Khoa, chồng nạn nhân Lê Thị Thu Trang bày tỏ.

Theo ông Khoa, 3 con của nạn nhân Lê Thị Thu Trang còn nhỏ, hai con còn đang đi học nay đã phải thiếu vắng sự chăm sóc, dạt dỗ của mẹ là những tổn thương không gì có thể bù đắp. Sự chậm chễ của cơ quan chức năng đang kéo dài nỗi đau của gia đình và các con nạn nhân Lê Thị Thu Trang.

Ông Khoa viện dẫn các vụ việc tương tự vi phạm quy định về an toàn giao thông xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội trong tháng 3/2026 như vụ tai nạn phố Trung Kính, vụ tai nạn trên đường Võ Chí Công và nêu ý kiến: “Cả hai vụ án trên không gây thiệt hại về tính mạng, tài xế không có nồng độ cồn, cũng không sử dụng chất kích thích nhưng tài xế đều bị bắt tạm giam, tạm giữ hình sự để điều tra. Trong khi vụ việc tai nạn tại phố Nguyễn Chánh đến nay tài xế vẫn chưa bị xử lý khiến gia đình chúng tôi đặt nhiều nghi ngờ. Vì sao cùng một địa bàn, cùng là các cơ quan tiến hành tố tụng, lại có sự khác biệt trong cách giải quyết như vậy”.

Được biết, trong vụ việc tai nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh tối ngày 06/03/2026, người điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 30A- 536.98 gây tai nạn là ông Nguyễn Văn Sáu, sinh năm 1960, trú tại Yên Hòa, Hà Nội.

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương, nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, cảnh sát giao thông đã đo được nồng độ cồn của ông Sáu là 0,264mg/l khí thở.

Vụ việc gây xôn xao dư luận và đích thân giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc và thực hiện các biện pháp tố tụng theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, tính tới giữa tháng 5/2026, vụ việc chưa được xử lý theo đúng chỉ đạo của giám đốc công an TP Hà Nội khiến gia đình nạn nhân bức xúc, gửi đơn cầu cứu tới báo chí và các cơ quan chức năng.

Ngày Nay tiếp tục cập nhật thông tin.