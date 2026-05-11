Hà Nội: Phường Phú Diễn gắn biển công trình “Tuyến đường hoa do phụ nữ tự quản”

Công trình được triển khai trên cơ sở cải tạo khu vui chơi, vườn hoa của tổ dân phố bằng nguồn xã hội hóa với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng. Nhiều hạng mục được đầu tư, chỉnh trang đồng bộ như lát sân nền, sửa chữa dụng cụ thể thao, lắp đặt thêm thiết bị vui chơi cho thiếu nhi và xây dựng hệ thống giá treo hoa bằng sắt quanh khu vui chơi, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng khang trang, sạch đẹp.

Trên nền tảng đó, cấp ủy chi bộ giao Chi hội Phụ nữ số 13 đảm nhận việc xây dựng và duy trì tuyến đường hoa tự quản. Hơn 120 chậu cây, chậu hoa được bố trí dọc tuyến đường dài hơn 200m quanh khu vui chơi. Từ việc đóng góp cây giống, đất trồng đến chăm sóc, tưới nước, cắt tỉa, các cán bộ, hội viên phụ nữ đều tích cực tham gia với tinh thần trách nhiệm cao.

Bà Hoàng Thị Thu Hà, Chi hội trưởng phụ nữ Tổ dân phố 13 nhớ lại: Những ngày đầu triển khai, một số khu vực quanh sân chơi còn thiếu đồng bộ về cảnh quan, chưa phát huy hết hiệu quả không gian sinh hoạt cộng đồng. Tuy nhiên, bằng sự chung sức của cán bộ, hội viên phụ nữ cùng nhân dân trong tổ dân phố, diện mạo khu vực đã từng bước thay đổi. Những hàng hoa được chăm sóc xanh tốt, nhiều loại cây thay phiên khoe sắc, tạo điểm nhấn cảnh quan cho khu dân cư.

Đến nay, khu vực tuyến đường hoa không chỉ là nơi người dân đi dạo, tập thể dục, dưỡng sinh mà còn trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng thu hút đông đảo nhân dân trong và ngoài tổ dân phố tới vui chơi, thư giãn. Không gian xanh, sạch, đẹp cũng góp phần nâng cao đời sống tinh thần và lan tỏa ý thức giữ gìn môi trường trong cộng đồng dân cư.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đỗ Thị Kim Chi, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Diễn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân tổ dân phố 13 trong quá trình triển khai công trình. “Điều đáng quý là nhiều hội viên phụ nữ đã âm thầm dành thời gian chăm sóc từng chậu hoa, từng bồn cây bằng tình yêu và trách nhiệm với khu dân cư của mình. Tuyến đường hoa không chỉ góp phần tạo cảnh quan mà còn lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, bà Đỗ Thị Kim Chi nhấn mạnh.

Đánh giá về công trình, ông Nguyễn Quang Dự, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 13 cho biết, tuyến đường hoa do phụ nữ tự quản thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và sáng tạo của hội viên phụ nữ trong tham gia xây dựng đô thị văn minh. Ông ghi nhận vai trò nòng cốt của Chi hội Phụ nữ trong việc huy động sức dân, kết nối các đoàn thể và duy trì hiệu quả công trình sau khi hoàn thành. Giá trị lớn nhất của công trình chính là nâng cao ý thức cộng đồng trong giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh. “Khi người dân cùng chung tay chăm sóc từng tuyến đường, từng chậu hoa, tình làng nghĩa xóm cũng thêm gắn bó, tạo nền tảng xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh”, ông chia sẻ.

Được biết, cùng với việc duy trì tuyến đường hoa, Chi hội Phụ nữ số 13 còn triển khai hiệu quả mô hình “Biến rác thành tiền”. Chi hội được giao quản lý 3 thùng rác phân loại để gây quỹ từ việc bán phế liệu. Nguồn kinh phí thu được được sử dụng để mua cây xanh, đất, phân bón phục vụ chăm sóc tuyến đường hoa, đồng thời hỗ trợ, thăm hỏi hội viên phụ nữ trong chi hội. Bên cạnh đó, vào sáng thứ bảy hằng tuần, Chi hội Phụ nữ phối hợp với các đoàn thể duy trì tổng vệ sinh môi trường tại các tuyến đường trong khu dân cư, khu vực vườn hoa và sân chơi công cộng.