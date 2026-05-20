Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật thảo luận về hợp tác chuỗi cung ứng và năng lượng

(Ngày Nay) - Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ mở rộng hợp tác trong lĩnh vực LNG, đồng thời tăng cường cơ chế chia sẻ thông tin và liên lạc liên quan đến nguồn cung và dự trữ dầu thô.

Tổng thống Lee Jae Myung và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi ngày 19/5 đã nhất trí mở rộng hợp tác song phương trong lĩnh vực chuỗi cung ứng và an ninh năng lượng, bao gồm dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), trong bối cảnh xung đột kéo dài tại Trung Đông tiếp tục gây bất ổn thị trường năng lượng toàn cầu.

Phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị thượng đỉnh tổ chức tại thành phố Andong, tỉnh Gyeongsang Bắc - quê hương của Tổng thống Lee, nhà lãnh đạo Hàn Quốc gọi Nhật Bản là đối tác quan trọng trong việc cùng vượt qua những thách thức toàn cầu hiện nay, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu tăng cường hợp tác và trao đổi giữa các quốc gia cùng chia sẻ lợi ích chiến lược.

Tổng thống Lee nhấn mạnh hai nước đã nhất trí mở rộng hợp tác chuỗi cung ứng song phương, đồng thời tăng cường phối hợp nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định đối với các mặt hàng năng lượng chủ chốt như dầu thô và LNG.

Ông cho biết Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ mở rộng hợp tác trong lĩnh vực LNG, đồng thời tăng cường cơ chế chia sẻ thông tin và liên lạc liên quan đến nguồn cung và dự trữ dầu thô.

Về phần mình, Thủ tướng Takaichi cho biết hai bên đã nhất trí xem xét khả năng thiết lập cơ chế hoán đổi dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ và LNG giữa hai nước. Bà cũng tái khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trong nhiều lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), kinh tế và an ninh.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo hai nước cùng nhận định sự phối hợp chặt chẽ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản là cần thiết hơn bao giờ hết trước những rủi ro gia tăng đối với chuỗi cung ứng và thị trường năng lượng quốc tế.

Hai nhà lãnh đạo đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác Hàn Quốc-Nhật Bản, cũng như hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật nhằm duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

Hai nhà lãnh đạo cũng chia sẻ đánh giá về tiến triển đối thoại với Mỹ và nhất trí tăng cường hơn nữa đối thoại chiến lược trong bối cảnh tình hình quốc tế thay đổi nhanh chóng.

Trong các cuộc họp hẹp và mở rộng, lãnh đạo hai nước đã trao đổi sâu rộng về tình hình Trung Đông, an ninh chuỗi cung ứng, kết quả hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung gần đây, cũng như các biện pháp tăng cường hợp tác thực chất giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.

Hai bên nhất trí rằng hòa bình và ổn định tại Trung Đông cần sớm được khôi phục, đồng thời trao đổi phương án phối hợp bảo đảm hoạt động vận tải hàng hải qua Eo biển Hormuz, tăng cường hợp tác ứng phó khủng hoảng năng lượng và hỗ trợ sơ tán công dân khỏi Trung Đông.

Hai nhà lãnh đạo cũng cho rằng tình hữu nghị Hàn Quốc-Nhật Bản đang được củng cố mạnh mẽ hơn trong bối cảnh khủng hoảng quốc tế.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục biến động, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng nhất trí mở rộng hợp tác chuỗi cung ứng tài nguyên với các quốc gia châu Á khác đang chịu tác động từ khủng hoảng năng lượng.

Các kế hoạch cụ thể như trao đổi dầu thô và sản phẩm dầu mỏ, hỗ trợ cung ứng lẫn nhau, phối hợp thu mua và vận chuyển dầu thô, hợp tác bảo đảm nguồn cung LNG và nâng cao khả năng chống chịu chuỗi cung ứng sẽ tiếp tục được thảo luận giữa các cơ quan chức năng của hai nước.

Liên quan đến tình hình trên bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc tái khẳng định mục tiêu xây dựng một Bán đảo Triều Tiên hòa bình, không còn chiến tranh, đồng thời nhấn mạnh cam kết đối với tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn và thiết lập hòa bình lâu dài.

Ngoài hợp tác năng lượng và an ninh, hai bên nhất trí thúc đẩy quan hệ đối tác hướng tới tương lai thông qua tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao như AI, không gian, công nghệ sinh học, phục hồi khu vực và phòng chống tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia.

Hai nhà lãnh đạo cũng hoan nghênh việc hoàn tất tham vấn giữa các cơ quan chức năng hai nước liên quan tới phân tích ADN hài cốt nạn nhân trong vụ tai nạn mỏ than Josei thời chiến tại Nhật Bản.

Theo kế hoạch, Cơ quan Pháp y Quốc gia Hàn Quốc và cảnh sát Nhật Bản sẽ phối hợp tiến hành phân tích ADN và xác định danh tính các nạn nhân.

Hội nghị thượng đỉnh lần này đánh dấu cuộc gặp thứ tư giữa hai nhà lãnh đạo trong vòng 7 tháng và được đánh giá là bước đi tiếp theo nhằm củng cố “ngoại giao con thoi” giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.

Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo tham dự tiệc chiêu đãi và chương trình giao lưu văn hóa tại Andong.