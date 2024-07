Lý do căn cứ Mỹ ở châu Âu nâng cảnh báo an ninh lên mức cao nhất trong hơn thập kỷ

Một số căn cứ quân sự của Mỹ ở châu Âu, bao gồm Bộ Tư lệnh châu Âu của quân đội Mỹ (USEUCOM) có trụ sở tại Stuttgart (Đức), đã nâng mức cảnh báo lên Tình trạng Lực lượng Bảo vệ "Charlie" - mức cảnh báo an ninh cao nhất trong hơn một thập kỷ - trước các mối nguy cơ đe dọa khủng bố vào cuối tuần qua.

Dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên, đài Sputnik ngày 30/6 đưa tin các căn cứ quân sự của Mỹ ở châu Âu đang tăng cường nỗ lực an ninh để bảo vệ nhân viên do một số yếu tố có thể đe dọa đến sự an toàn của họ.

Quan chức này cho biết: “Do sự kết hợp của nhiều yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến sự an toàn và an ninh của quân nhân Mỹ cùng gia đình đồn trú tại chiến trường châu Âu, USEUCOM đang tăng cường nỗ lực nhằm tăng cường cảnh giác trong những tháng mùa hè”.

Trước đó, các hãng truyền thông khác cũng đưa tin các căn cứ quân sự của Mỹ ở Đức, Italy, Romania và Bulgaria đã nâng mức độ đe dọa do có thể xảy ra một cuộc tấn công khủng bố nhằm vào các quân nhân Mỹ.

Chi tiết cụ thể về thông tin tình báo dẫn đến biện pháp tăng cường an ninh này vẫn chưa được tiết lộ, nhưng động thái trên được đưa ra vào thời điểm châu Âu phải đối mặt với các mối đe dọa khủng bố tiềm ẩn, đặc biệt là từ các sự kiện như Thế vận hội Paris và giải vô địch bóng đá châu Âu đang được tổ chức tại Đức.

Trung tá Dan Day, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh châu Âu của quân đội Mỹ, nhấn mạnh USEUCOM luôn cảnh giác trong việc đánh giá các yếu tố có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của cộng đồng quân đội Mỹ ở nước ngoài. Mặc dù các biện pháp an ninh cụ thể không được nêu chi tiết vì lý do an ninh, nhưng Bộ Tư lệnh châu Âu của quân đội Mỹ vẫn cam kết đảm bảo an toàn cho nhân viên của mình.

Tình hình an ninh báo động ở châu Âu đã dẫn đến những biện pháp phòng ngừa đáng kể, bao gồm việc triển khai 580 cảnh sát quốc tế ở Đức tăng cường an ninh trong các giải vô địch bóng đá. Tương tự, Pháp đã nâng mức cảnh báo an ninh quốc gia lên mức cao nhất kể từ tháng 3 trước thềm Thế vận hội Olympic sắp tới ở Paris. Chính quyền Pháp vẫn trong tình trạng cảnh giác cao độ, theo dõi các mối đe dọa từ cả các nhóm có tổ chức và các cá nhân cực đoan, với các mục tiêu tiềm năng bao gồm các điểm du lịch cũng như các sự kiện văn hóa và thể thao lớn.