Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Lý giải nguyên nhân con người bỗng dưng "quên tạm thời"

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học thuộc Đại học thành phố Nagoya phối hợp với Đại học Hokkaido và Đại học Kumamoto (Nhật Bản) đã phát hiện một cơ chế mới trong não bộ có thể lý giải vì sao con người đôi khi không thể nhớ lại những thông tin vốn đã biết, cho thấy hiện tượng "quên tạm thời" có thể bắt nguồn từ trạng thái hoạt động của não chứ không phải do ký ức bị mất đi.
Lý giải nguyên nhân con người bỗng dưng "quên tạm thời"

Theo báo cáo công bố trên tạp chí khoa học Neuron, những dao động chậm trong hoạt động của các tế bào thần kinh sản sinh histamine có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng truy xuất ký ức đã được lưu trữ.

Giáo sư Hiroshi Nomura thuộc Đại học Thành phố Nagoya cho biết, kết quả nghiên cứu cho thấy việc không thể nhớ lại thông tin không đồng nghĩa với việc ký ức đã biến mất. Ông nhấn mạnh: "Đôi khi bộ não chỉ đơn giản đang ở trong một trạng thái khiến ký ức đã lưu trữ trở nên khó tiếp cận hơn".

Để tìm hiểu cơ chế này, các nhà khoa học huấn luyện chuột tạo mối liên quan giữa tín hiệu âm thanh và phần thưởng là nước đường. Kết quả cho thấy khi hoạt động của các tế bào thần kinh tiết histamine ở mức cao ngay trước khi tín hiệu âm thanh xuất hiện, khả năng chuột nhớ lại phản xạ đã học tăng rõ rệt. Tần suất phản ứng dựa trên trí nhớ cao hơn khoảng 40% trong những giai đoạn hoạt động mạnh của các tế bào thần kinh này so với khi hoạt động ở mức thấp.

Nhóm nghiên cứu cũng chứng minh rằng việc ức chế hoạt động của các tế bào thần kinh tiết histamine làm giảm khả năng truy xuất ký ức, trong khi kích thích chúng lại giúp cải thiện khả năng ghi nhớ. Đáng chú ý, những tác động này không ảnh hưởng đến khả năng vận động, thính giác hay phản ứng của chuột với phần thưởng.

Theo Giáo sư Nomura, phát hiện trên có thể giúp lý giải hiện tượng quen thuộc mà nhiều người từng trải qua, khi một người biết chắc mình có thông tin nhưng không thể nhớ ra ngay lúc đó. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh nghiên cứu mới chỉ được thực hiện trên động vật và chưa trực tiếp chứng minh cơ chế tương tự ở con người. Do đó, cần thêm nhiều nghiên cứu để xác định liệu trạng thái hoạt động của các tế bào thần kinh tiết histamine có ảnh hưởng đến khả năng truy xuất ký ức của con người hay không.

Trong thời gian tới, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục tìm hiểu vai trò của cơ chế này đối với các dạng trí nhớ khác, cũng như khả năng liên quan đến tình trạng suy giảm nhận thức do tuổi tác và các bệnh lý thần kinh.

PV
Lý giải nguyên nhân con người quên tạm thời não bộ

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Góc nhìn của Bảo tàng Metropolitan: Những ô cửa kính màu tưởng niệm của Tiffany và không gian của sự chiêm niệm
Góc nhìn của Bảo tàng Metropolitan: Những ô cửa kính màu tưởng niệm của Tiffany và không gian của sự chiêm niệm
(Ngày Nay) - Nhắc đến cửa sổ kính màu trong các nhà thờ phương Tây, nhiều người thường hình dung những ô cửa rực rỡ tái hiện các câu chuyện trong Kinh Thánh, hình ảnh Chúa Jesus, Đức Mẹ Maria hay các vị thánh. Tuy nhiên, cuốn Louis Comfort Tiffany at The Metropolitan Museum of Art do Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (New York) xuất bản lại cho thấy một góc nhìn thú vị hơn về sự phát triển của nghệ thuật kính màu Mỹ vào cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX.
Bảo tàng National Geographic mang đến hành trình khám phá giàu tính tương tác
Bảo tàng National Geographic mang đến hành trình khám phá giàu tính tương tác
(Ngày Nay) - Bảo tàng National Geographic Museum of Exploration trị giá 300 triệu USD vừa chính thức mở cửa tại thủ đô Washington D.C. (Mỹ), mang đến cho du khách những trải nghiệm tương tác độc đáo về khám phá, khoa học, thiên nhiên và bảo tồn thông qua hàng nghìn bức ảnh động vật, các cuộc thám hiểm nổi tiếng cùng nhiều công nghệ trình chiếu hiện đại.
"Chiếc áo pháp lý" bảo tồn di sản
"Chiếc áo pháp lý" bảo tồn di sản
(Ngày Nay) - Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đã thể hiện tư duy đổi mới mạnh mẽ trong việc trao quyền tự chủ, phân quyền và xây dựng các cơ chế vượt trội của Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, dự thảo Luật đã đề cập đến việc giữ gìn bản sắc văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm, du lịch đô thị và các khu phát triển thương mại - văn hóa. Đây là hướng tiếp cận cần thiết đối với một đô thị trung tâm có vai trò quốc gia và quốc tế.
Ảnh minh họa
Nghiên cứu mới bác bỏ quan niệm lâu nay về "phơi nắng an toàn"
(Ngày Nay) - Một nghiên cứu của Australia cho thấy ngay cả việc tiếp xúc với ánh nắng trong thời gian ngắn vào những thời điểm cường độ nắng yếu, vốn lâu nay được coi là "an toàn", vẫn có thể gây tổn thương da và làm tăng nguy cơ ung thư da. Nghiên cứu được công bố trên trên tạp chí khoa học Photochemistry and Photobiology.
LHQ cảnh báo El Nino có thể mạnh lên trong những tháng tới
LHQ cảnh báo El Nino có thể mạnh lên trong những tháng tới
(Ngày Nay) - Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) ngày 3/7 cảnh báo hiện tượng El Nino đang hình thành và có khả năng nhanh chóng mạnh lên thành một sự kiện cường độ cao trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan trên phạm vi toàn cầu.
Lý giải nguyên nhân con người bỗng dưng "quên tạm thời"
Lý giải nguyên nhân con người bỗng dưng "quên tạm thời"
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học thuộc Đại học thành phố Nagoya phối hợp với Đại học Hokkaido và Đại học Kumamoto (Nhật Bản) đã phát hiện một cơ chế mới trong não bộ có thể lý giải vì sao con người đôi khi không thể nhớ lại những thông tin vốn đã biết, cho thấy hiện tượng "quên tạm thời" có thể bắt nguồn từ trạng thái hoạt động của não chứ không phải do ký ức bị mất đi.