Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Triển vọng phát triển các loại vaccine dễ bảo quản trong tương lai

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học RMIT (Australia) và Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) vừa đạt được bước tiến quan trọng trong việc giúp các loại vaccine mRNA dễ dàng phân phối, bảo quản và sử dụng hơn bằng việc giảm thiểu phụ thuộc vào phương pháp bảo quản lạnh.
Triển vọng phát triển các loại vaccine dễ bảo quản trong tương lai

Các nhà khoa học cho biết quá trình vận chuyển các vaccine mRNA thế hệ cũ đang đối mặt với rào cản lớn trong khâu vận chuyển và bảo quản, đặc biệt là tại các khu vực vùng sâu, vùng xa cũng như các quốc gia đang phát triển vốn còn hạn chế về hạ tầng bảo quản lạnh.

Để giải quyết thách thức trên, nhóm nhiên cứu - do Tiến sĩ Brendan Dyett tại Đại học RMIT dẫn đầu – đã tiến hành một thử nghiệm nhằm đánh giá khả năng đưa vaccine mRNA vào các miếng dán vi kim làm từ các polymer sinh học có khả năng tự tan và an toàn với cơ thể – thiết bị nhỏ gọn tương tự băng gạc cá nhân, hỗ trợ truyền vaccine qua da mà không cần tới kim tiêm thông thường.

Bằng phương pháp sử dụng các hệ thống chùm tia tán xạ tia X góc nhỏ và góc rộng (SAXS/WAXS), còn gọi là các kỹ thuật Synchrotron, tại Trung tâm Bức xạ Synchrotron Australia, nhóm nghiên cứu đã phân tích chuyên sâu hành vi của các hạt nano vaccine trong quá trình sấy khô và hòa tan lại vào chất lỏng.

Theo các nhà khoa học, các kỹ thuật phân tích thông thường không thể cung cấp bức tranh toàn cảnh về cấu trúc nano. Việc sử dụng các chùm tia SAXS/WAXS đã giúp làm rõ sự thay đổi cấu trúc bên trong hạt nano lipid khi bào chế vaccine.

Tiến sĩ Brendan Dyett nhấn mạnh phát hiện trên mở ra triển vọng thiết kế các hạt nano lipid và miếng dán vaccine vi kim (những chiếc kim có kích thước siêu nhỏ trên bề mặt một miếng dán) có độ ổn định cao hơn trong tương lai, phù hợp với các công nghệ tiêm chủng thế hệ mới. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Advanced Functional Materials.

PV
vaccine bảo quản vaccine mRNA

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Cảng Liên Khương hoạt động trở lại
Cảng Liên Khương hoạt động trở lại
(Ngày Nay) - Chiều 21/7, UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố Kế hoạch quảng bá du lịch, xúc tiến đường bay nội địa, quốc tế sau khi Cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại.
Khi du lịch trải nghiệm lên ngôi
Khi du lịch trải nghiệm lên ngôi
(Ngày Nay) - Trước tình trạng quá tải du khách, nhiều đơn vị du lịch tại thành phố Venice của Italy đang đẩy mạnh các sản phẩm du lịch trải nghiệm nhằm giúp du khách khám phá những giá trị văn hóa bản địa, đồng thời giảm áp lực lên các điểm tham quan nổi tiếng.
Quy định mới về tiền bản quyền trong lĩnh vực báo chí​
Quy định mới về tiền bản quyền trong lĩnh vực báo chí​
(Ngày Nay) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 287/2026/NĐ-CP quy định về tiền bản quyền trong các lĩnh vực điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, nghệ thuật biểu diễn, báo chí và xuất bản. Trong lĩnh vực báo chí, Nghị định quy định cụ thể về tiền bản quyền đối với hoạt động sáng tạo cũng như khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí.
Thảo nguyên Mông Cổ. Ảnh minh họa
Xu hướng du lịch tránh nóng đang bùng nổ tại châu Á
(Ngày Nay) -Trước những đợt nắng nóng cực đoan, một xu hướng du lịch mới đang nổi lên - Coolcation. Thay vì tìm đến biển xanh, nắng vàng như trước đây, ngày càng nhiều người lựa chọn những vùng núi cao, khí hậu ôn hòa để "trốn nóng".
Mỹ cảnh báo tăng cường tấn công nếu Iran tiếp tục có hành động đe dọa
Mỹ cảnh báo tăng cường tấn công nếu Iran tiếp tục có hành động đe dọa
(Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/7 tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục gia tăng sức ép quân sự đối với Iran nếu Tehran không chấm dứt các hành động mà Washington cho là đe dọa lực lượng Mỹ và an ninh hàng hải tại Trung Đông, đồng thời cảnh báo sẽ không cho phép Iran khôi phục chương trình hạt nhân.