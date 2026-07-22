Triển vọng phát triển các loại vaccine dễ bảo quản trong tương lai

(Ngày Nay) - Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học RMIT (Australia) và Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) vừa đạt được bước tiến quan trọng trong việc giúp các loại vaccine mRNA dễ dàng phân phối, bảo quản và sử dụng hơn bằng việc giảm thiểu phụ thuộc vào phương pháp bảo quản lạnh.

Các nhà khoa học cho biết quá trình vận chuyển các vaccine mRNA thế hệ cũ đang đối mặt với rào cản lớn trong khâu vận chuyển và bảo quản, đặc biệt là tại các khu vực vùng sâu, vùng xa cũng như các quốc gia đang phát triển vốn còn hạn chế về hạ tầng bảo quản lạnh.

Để giải quyết thách thức trên, nhóm nhiên cứu - do Tiến sĩ Brendan Dyett tại Đại học RMIT dẫn đầu – đã tiến hành một thử nghiệm nhằm đánh giá khả năng đưa vaccine mRNA vào các miếng dán vi kim làm từ các polymer sinh học có khả năng tự tan và an toàn với cơ thể – thiết bị nhỏ gọn tương tự băng gạc cá nhân, hỗ trợ truyền vaccine qua da mà không cần tới kim tiêm thông thường.

Bằng phương pháp sử dụng các hệ thống chùm tia tán xạ tia X góc nhỏ và góc rộng (SAXS/WAXS), còn gọi là các kỹ thuật Synchrotron, tại Trung tâm Bức xạ Synchrotron Australia, nhóm nghiên cứu đã phân tích chuyên sâu hành vi của các hạt nano vaccine trong quá trình sấy khô và hòa tan lại vào chất lỏng.

Theo các nhà khoa học, các kỹ thuật phân tích thông thường không thể cung cấp bức tranh toàn cảnh về cấu trúc nano. Việc sử dụng các chùm tia SAXS/WAXS đã giúp làm rõ sự thay đổi cấu trúc bên trong hạt nano lipid khi bào chế vaccine.

Tiến sĩ Brendan Dyett nhấn mạnh phát hiện trên mở ra triển vọng thiết kế các hạt nano lipid và miếng dán vaccine vi kim (những chiếc kim có kích thước siêu nhỏ trên bề mặt một miếng dán) có độ ổn định cao hơn trong tương lai, phù hợp với các công nghệ tiêm chủng thế hệ mới. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Advanced Functional Materials.