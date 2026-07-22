Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Dịch thủy đậu bùng phát mạnh tại Dải Gaza, hơn 9.000 ca mắc trong 2 tuần

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Một đợt bùng phát bệnh thủy đậu quy mô lớn đang diễn ra tại Dải Gaza, chủ yếu ảnh hưởng đến trẻ em sống trong các khu trại dành cho người sơ tán đông đúc ở thành phố Khan Yunis.
Dịch thủy đậu bùng phát mạnh tại Dải Gaza, hơn 9.000 ca mắc trong 2 tuần

Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của Liên hợp quốc (LHQ), trong vòng 2 tuần qua đã ghi nhận hơn 9.000 ca mắc tại hơn 130 cơ sở y tế trên toàn Dải Gaza. Số liệu mới nhất cho thấy gần 9.300 trường hợp mắc bệnh, trong đó hơn một nửa tập trung tại Khan Yunis.

LHQ nhận định tình trạng quá tải tại các khu tạm cư, rác thải tích tụ, thiếu nước sạch và hệ thống thoát nước bị hư hại nghiêm trọng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm lây lan. Tại nhiều khu trại, các gia đình đông người phải sống trong lều hoặc nơi ở tạm bợ, khiến việc cách ly trẻ mắc bệnh và hạn chế tiếp xúc gần hầu như không thể thực hiện.

Thủy đậu là bệnh truyền nhiễm do virus varicella-zoster thuộc họ herpesvirus gây ra. Bệnh lây chủ yếu qua các giọt bắn đường hô hấp khi người bệnh ho hoặc hắt hơi, đồng thời có thể lây qua tiếp xúc trực tiếp với dịch từ các nốt phỏng trên da. Triệu chứng ban đầu thường gồm sốt, mệt mỏi, đau đầu và chán ăn. Sau đó, người bệnh xuất hiện phát ban ngứa, thường bắt đầu ở mặt, da đầu, ngực hoặc lưng trước khi lan ra toàn thân. Các nốt ban nhanh chóng phát triển thành mụn nước chứa dịch, rồi khô lại và đóng vảy.

Đến nay, giới chức y tế chưa công bố đầy đủ thông tin về độ tuổi của các bệnh nhân, tỷ lệ tiêm chủng tại Gaza hay số ca phải nhập viện. Trong bối cảnh xung đột kéo dài, các tổ chức nhân đạo tiếp tục theo dõi sát diễn biến của đợt bùng phát, đồng thời cảnh báo nguy cơ gia tăng các bệnh ngoài da, bệnh truyền nhiễm và các bệnh liên quan đến nguồn nước ô nhiễm.

PV
Dải Gaza thuỷ đậu dịch bệnh

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Cảnh báo hiện tượng El Nino đạt đỉnh vào năm 2027
Cảnh báo hiện tượng El Nino đạt đỉnh vào năm 2027
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh cả thế giới đang chật vật chống chọi với mùa nắng nóng kỷ lục, các chuyên gia khí hậu cảnh báo năm 2027 có thể trở thành năm nóng nhất được ghi nhận trong lịch sử thế giới, do tác động cộng hưởng từ hiện tượng El Nino siêu mạnh đang diễn ra trên Thái Bình Dương.
Cháy rừng thiêu rụi diện tích kỷ lục tại Pháp
Cháy rừng thiêu rụi diện tích kỷ lục tại Pháp
(Ngày Nay) - Theo Hệ thống Thông tin Cháy rừng châu Âu (EFFIS), tính đến giữa tháng 7 năm nay, cháy rừng đã thiêu rụi hơn 42.000 ha đất tại Pháp, vượt mức cao nhất từng ghi nhận trong cùng kỳ vào năm 2022.
Đối tác quốc tế đánh giá cao triển vọng hàng không Việt Nam
Đối tác quốc tế đánh giá cao triển vọng hàng không Việt Nam
(Ngày Nay) - Tại triển lãm hàng không quốc tế Farnborough (Vương quốc Anh), nơi quy tụ hơn 1.600 đơn vị tham dự trên không gian rộng hơn 500.000 m2, trong hai ngày 20 - 21/7, hãng hàng không Vietnam Airlines đã ký kết các thỏa thuận thuê thêm 19 máy bay Boeing 737 MAX 8 với 3 công ty cho thuê máy bay hàng đầu thế giới.
Cảng Liên Khương hoạt động trở lại
Cảng Liên Khương hoạt động trở lại
(Ngày Nay) - Chiều 21/7, UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố Kế hoạch quảng bá du lịch, xúc tiến đường bay nội địa, quốc tế sau khi Cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại.
Khi du lịch trải nghiệm lên ngôi
Khi du lịch trải nghiệm lên ngôi
(Ngày Nay) - Trước tình trạng quá tải du khách, nhiều đơn vị du lịch tại thành phố Venice của Italy đang đẩy mạnh các sản phẩm du lịch trải nghiệm nhằm giúp du khách khám phá những giá trị văn hóa bản địa, đồng thời giảm áp lực lên các điểm tham quan nổi tiếng.
Quy định mới về tiền bản quyền trong lĩnh vực báo chí​
Quy định mới về tiền bản quyền trong lĩnh vực báo chí​
(Ngày Nay) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 287/2026/NĐ-CP quy định về tiền bản quyền trong các lĩnh vực điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, nghệ thuật biểu diễn, báo chí và xuất bản. Trong lĩnh vực báo chí, Nghị định quy định cụ thể về tiền bản quyền đối với hoạt động sáng tạo cũng như khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí.