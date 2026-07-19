Chuyển đổi số y tế toàn diện, đưa kỹ thuật điều trị chuyên sâu về cơ sở

Ông Phan Nguyễn Như Khuê làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TPHCM (Ngày Nay) - Ngày 18/7, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật (LHVHNT) TPHCM tổ chức đại hội đại biểu lần I (nhiệm kỳ 2026 – 2031) định hướng hoạt động trong giai đoạn mới, đồng thời hiệp thương ra mắt ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình tiếp nhận gần 2.200 lượt khám sau hơn 1 tuần hoạt động (Ngày Nay) - Sau hơn 1 tuần chính thức đi vào hoạt động (9-17/7/2026), Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận gần 2.200 lượt người đến khám, trong đó có hơn 330 trường hợp cấp cứu và thực hiện 55 ca phẫu thuật cấp cứu.

Ban hành quy định về nhà giáo hợp đồng sau nghỉ hưu và nhà giáo thỉnh giảng (Ngày Nay) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu và nhà giáo thỉnh giảng, tạo hành lang pháp lý thống nhất để các cơ sở giáo dục sử dụng hiệu quả đội ngũ nhà giáo giàu kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Chuyển mạnh từ nhận diện, tháo gỡ khó khăn sang hoàn thiện nền tảng kiến tạo phát triển (Ngày Nay) - Sáng 18/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp với chủ đề “Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng”.

Đổi mới phương thức quản lý, kiểm soát toàn chuỗi để chặn thực phẩm bẩn từ gốc (Ngày Nay) - Sau hơn 15 năm thực hiện, Luật An toàn thực phẩm năm 2010 đã góp phần tạo hành lang pháp lý quan trọng cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Từ ngày 1/9/2026, có thể ký hợp đồng toàn thời gian với nhà giáo sau khi nghỉ hưu (Ngày Nay) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 59/2026/TT-BGDĐT quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu và nhà giáo thỉnh giảng.

Thời tiết ngày 18/7: Dự báo mưa to ở Bắc Bộ, có nơi trên 250 mm (Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 18/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông, cục bộ mưa to, mưa có xu hướng gia tăng diện rộng và lượng mưa từ đêm, một số nơi có thể ghi nhận lượng mưa trên 250 mm.

Ngành khoa học, kỹ thuật và STEM trở thành lựa chọn của nhiều thí sinh (Ngày Nay) - Từ những ngành học từng được xem là khó và kén người học, khoa học, kỹ thuật và STEM đang trở thành lựa chọn của nhiều thí sinh trong mùa tuyển sinh đại học năm 2026. Sự thay đổi này đến từ cả chính sách ưu tiên phát triển nguồn nhân lực của Nhà nước, nỗ lực đổi mới đào tạo của các trường đại học và nhu cầu ngày càng lớn của thị trường lao động.

Xây dựng cơ chế phân cấp, phân quyền thực chất, rõ trách nhiệm (Ngày Nay) - Thực tiễn sau một năm triển khai mô hình chính quyền 3 cấp cho thấy, việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền được đẩy mạnh song chưa thật sự đồng bộ. Có nơi nhiệm vụ đã được giao nhưng hướng dẫn chưa kịp thời; có nơi thẩm quyền đã được phân cấp nhưng nguồn lực, nhân lực, công cụ quản lý chưa được bố trí phù hợp.