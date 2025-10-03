Meey Group: Chặng đường 6 năm định vị thương hiệu dẫn đầu

(Ngày Nay) - Tại Diễn đàn Kinh tế mới 2025 và chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam lần thứ 22 (Vietnam Excellent Brands), Meey Group vinh dự được ghi nhận trong Top 10 Thương hiệu Tiên phong Đổi mới sáng tạo. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng khẳng định năng lực và uy tín của doanh nghiệp, mà còn là kết quả của một hành trình 6 năm không ngừng nỗ lực, đổi mới và phát triển bền vững.

Từ tầm nhìn đột phá đến thương hiệu được khẳng định

Thành lập từ năm 2019, Meey Group bắt đầu hành trình với tham vọng xây dựng một hệ sinh thái công nghệ toàn diện, kết nối các giải pháp đổi mới sáng tạo trong nhiều lĩnh vực. Ngay từ những ngày đầu, ban lãnh đạo đã xác định rõ định hướng phát triển dựa trên nền tảng công nghệ số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng.

Trong bối cảnh thị trường Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ theo xu hướng chuyển đổi số, Meey Group đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội và xây dựng nền móng vững chắc. Những năm đầu tiên không thiếu những thách thức, từ việc thiết lập đội ngũ nhân sự chất lượng cao, xây dựng văn hóa doanh nghiệp đến việc tạo dựng lòng tin từ khách hàng và đối tác. Tuy nhiên, với sự kiên định trong tầm nhìn và linh hoạt trong chiến lược, công ty đã từng bước khẳng định vị thế của mình.

Từ năm 2020 đến 2022, Meey Group tập trung vào việc mở rộng danh mục sản phẩm và dịch vụ, đồng thời củng cố năng lực vận hành. Công ty đã triển khai nhiều giải pháp công nghệ tiên tiến, từ các nền tảng quản lý doanh nghiệp đến các ứng dụng phục vụ người dùng cuối. Đặc biệt, trong giai đoạn đại dịch COVID-19, Meey Group đã chứng minh khả năng thích ứng xuất sắc khi nhanh chóng chuyển đổi mô hình hoạt động và phát triển các giải pháp đáp ứng nhu cầu mới của thị trường.

Chiến lược phát triển đa dạng hóa của Meey Group không chỉ dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm công nghệ. Công ty còn đầu tư mạnh mẽ vào việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, hỗ trợ các startup Việt Nam phát triển thông qua chương trình ươm tạo và tài trợ. Hàng chục dự án khởi nghiệp đã được Meey Group đồng hành và phát triển thành công, góp phần tạo nên một cộng đồng đổi mới sáng tạo sôi động.

Giai đoạn 2023-2025 đánh dấu sự bứt phá vượt bậc của Meey Group với những thành tựu ấn tượng. Doanh thu tăng trưởng đều đặn qua các năm, đội ngũ nhân sự mở rộng gấp nhiều lần so với giai đoạn đầu, và quan trọng hơn cả là sự ghi nhận từ thị trường quốc tế. Công ty không chỉ phục vụ khách hàng trong nước mà còn mở rộng hoạt động sang các thị trường khu vực, khẳng định năng lực cạnh tranh trên trường quốc tế.

Giá trị cốt lõi tạo nên thương hiệu mạnh

Bà Nguyễn Lý Kiều Anh, Giám đốc chiến lược Meey Group chia sẻ, yếu tố then chốt tạo nên sự khác biệt của Meey Group chính là văn hóa đổi mới sáng tạo được duy trì xuyên suốt. Công ty liên tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, với tỷ lệ chi cho nghiên cứu phát triển (R&D) luôn ở mức cao. Đội ngũ kỹ sư và chuyên gia của Meey Group không ngừng nghiên cứu các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, blockchain, và IoT để tích hợp vào các sản phẩm và dịch vụ.

Theo bà Kiều Anh, thành công của Meey Group không chỉ đến từ chiến lược kinh doanh thông minh mà còn từ những giá trị cốt lõi được kiên định thực hiện. Đầu tiên là cam kết về chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Mọi giải pháp của Meey Group đều trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất.

Cùng với đó là sự tập trung vào trải nghiệm khách hàng. Meey Group luôn đặt khách hàng vào trung tâm của mọi quyết định, từ thiết kế sản phẩm đến quy trình chăm sóc sau bán hàng. Công ty duy trì đội ngũ hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp, sẵn sàng lắng nghe và giải quyết mọi vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Ngoài ra, không thể thiếu trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững. Meey Group không chỉ tập trung vào lợi nhuận mà còn chú trọng đến tác động tích cực với cộng đồng và môi trường. Công ty đã triển khai nhiều chương trình xã hội, từ đào tạo nghề cho thanh niên đến các dự án bảo vệ môi trường, thể hiện cam kết về trách nhiệm doanh nghiệp.

Sau 6 năm xây dựng và phát triển, Meey Group đang chuẩn bị bước vào giai đoạn mới cùng những kế hoạch mới. Với giải thưởng Top 10 Thương hiệu Tiên phong Đổi mới sáng tạo và những bước tiến quan trọng sắp tới, Meey Group đang vững bước trên con đường trở thành một tập đoàn công nghệ hàng đầu trong khu vực. Công ty đặt mục tiêu trong 5 năm tới sẽ mở rộng hoạt động sang ít nhất 10 quốc gia, phát triển thêm nhiều sản phẩm công nghệ đột phá, và tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam.

Hành trình 6 năm của Meey Group là minh chứng cho sức mạnh của tầm nhìn dài hạn, sự kiên trì trong thực thi chiến lược và khả năng đổi mới không ngừng. Từ một công ty khởi nghiệp với những ước mơ lớn, Meey Group đã trưởng thành thành một doanh nghiệp có vị thế vững chắc, được công nhận cả trong nước và quốc tế. Giải thưởng Thương hiệu Mạnh không phải là đích đến mà là động lực để công ty tiếp tục phấn đấu, vươn cao và tạo ra giá trị lớn hơn cho khách hàng, đối tác và xã hội.

Với lộ trình rõ ràng và sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho các sự kiện quan trọng sắp tới, Meey Group đang sẵn sàng bước vào chương mới đầy hứa hẹn, khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp công nghệ tiên phong của Việt Nam trên sân chơi toàn cầu.