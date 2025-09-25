Meey Group tiếp cận thị trường vốn Trung Đông

(Ngày Nay) - Từ ngày 23 đến 25/9/2025, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã dẫn đầu đoàn công tác cấp cao thăm và làm việc tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Cùng tham gia đoàn có lãnh đạo nhiều bộ, ngành quan trọng cùng đại diện một số địa phương và doanh nghiệp lớn của Việt Nam.

Từ đối thoại cấp cao đến hợp tác chiến lược Việt Nam – UAE

Chuyến thăm và làm việc của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa 2 nước trên các lĩnh vực như chính trị - ngoại giao, thương mại - đầu tư, tài chính – ngân hàng, khoa học - công nghệ, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác về phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình bày tỏ hoan nghênh sự quan tâm đầu tư của các doanh nghiệp UAE tại Việt Nam. Việt Nam khẳng định sẽ hỗ trợ tối đa cho các dự án, phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm dự án triển khai đúng quy định pháp luật và đạt chuẩn quốc tế.

Trong định hướng này, Việt Nam không chỉ thúc đẩy hợp tác kinh tế ở cấp trung ương mà còn coi trọng vai trò của chính quyền địa phương trong việc mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp. Sự tham gia của các lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng trong đoàn công tác cho thấy cam kết này được triển khai thực chất. Đây là hai đô thị trung tâm về kinh tế, đổi mới sáng tạo và quản trị đô thị thông minh, có thể trở thành bệ phóng để các dự án hợp tác nhanh chóng đi vào thực tiễn.

Sự phối hợp này phản ánh một cách tiếp cận đa tầng, nơi Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, địa phương đóng vai trò triển khai, còn doanh nghiệp là lực lượng tiên phong. Với cách tiếp cận này, những buổi đối thoại như tại UAE không dừng ở ngoại giao chính trị mà mở ra hành lang thực chất để các doanh nghiệp gắn kết chiến lược toàn cầu với mục tiêu phát triển quốc gia.

UAE là nhà đầu tư và cũng là thị trường đang thu hút đầu tư. UAE mới thành lập Bộ Đầu tư năm 2023 có chức năng điều phối chiến lược đầu tư, nâng cao khả năng cạnh tranh và thu hút đầu tư. Điều này tạo cơ hội cho Việt Nam thu hút đầu tư từ UAE, cũng như đầu tư vào UAE.

Đáng chú ý, Meey Group - doanh nghiệp công nghệ bất động sản (proptech) hàng đầu Việt Nam - vinh dự đồng hành trong buổi làm việc, với sự tham dự của Chủ tịch HĐQT Hoàng Mai Chung và Giám đốc Chiến lược Nguyễn Lý Kiều Anh. Sự hiện diện của Meey Group tại Dubai là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự đồng hành của doanh nghiệp tư nhân cùng chiến lược thúc đẩy hợp tác quốc tế, mở rộng cơ hội đầu tư và khẳng định vị thế công nghệ Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Điểm nhấn trong chuyến công tác là cuộc gặp gỡ trao đổi thân mật bên lề hội đàm với ông Ahmad Thani Al Matrooshi, Giám đốc điều hành Emaar Properties - Tập đoàn bất động sản hàng đầu Trung Đông, được biết đến với những công trình biểu tượng như tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa, hay trung tâm thương mại lớn nhất thế giới Dubai Mall. Việc Emaar chủ động dành thời gian làm việc với đoàn Việt Nam trong đó có Meey Group cho thấy sự quan tâm đặc biệt tới cơ hội hợp tác ở một thị trường đang trỗi dậy mạnh mẽ tại Đông Nam Á.

Meey Group: Doanh nghiệp proptech Việt vươn mình ra thế giới

UAE, đặc biệt là Dubai, từ lâu đã được ví như “Thung lũng Silicon của bất động sản”. Thành phố này dẫn đầu trong việc áp dụng các công nghệ mới như AI, blockchain, IoT, thực tế ảo vào quản lý và phát triển dự án. Đáng chú ý, Dubai là một trong những nơi đầu tiên trên thế giới phát triển hệ thống chứng chỉ sở hữu bất động sản dưới dạng token, cho phép chia nhỏ tài sản thành phần sở hữu phân số. Điều này mở ra một mô hình tài chính bất động sản hoàn toàn mới, gia tăng thanh khoản và cơ hội tiếp cận cho nhiều nhóm nhà đầu tư.

Trong bối cảnh này, Emaar Properties giữ vai trò tiên phong. Doanh thu hàng tỷ USD mỗi năm và hàng loạt dự án trải dài từ Trung Đông sang châu Phi, châu Âu khiến Emaar trở thành đối tác mơ ước của nhiều doanh nghiệp quốc tế. Việc Emaar tiếp đón đoàn công tác Việt Nam và dành vị trí trao đổi cho các doanh nghiệp công nghệ, trong đó có Meey Group, thể hiện sự công nhận tiềm năng của Việt Nam trên bản đồ proptech toàn cầu.

Theo các chuyên gia, Emaar là hình mẫu cho sự thành công nhờ chiến lược của đổi mới sáng tạo trong ngành bất động sản. Từ các siêu công trình tại Dubai cho đến việc đi đầu thử nghiệm blockchain bất động sản, tập đoàn này đã tạo ra chuẩn mực mới cho ngành. Việc doanh nghiệp Việt được gặp gỡ một tên tuổi tầm cỡ như Emaar là cơ hội để học hỏi, đồng thời chứng minh sản phẩm từ công nghệ Việt hoàn toàn có thể tham gia cuộc chơi toàn cầu.

Trong đoàn công tác lần này, sự hiện diện của Meey Group thu hút nhiều sự quan tâm. Là một trong những doanh nghiệp proptech hàng đầu Việt Nam, Meey Group được sắp xếp tại vị trí đối tác trong phiên làm việc. Đây là tín hiệu quan trọng, cho thấy sự quan tâm mà phía UAE và các tập đoàn lớn như Emaar dành cho công nghệ bất động sản “Make in Vietnam”.

Meey Group đã xây dựng hệ sinh thái công nghệ bất động sản toàn diện, bao gồm nền tảng dữ liệu, quản lý giao dịch, công cụ tài chính và các giải pháp ứng dụng blockchain. Việc đưa những sản phẩm này ra quốc tế gắn liền với định hướng chiến lược “Born in Vietnam – Build for the World” mà doanh nghiệp kiên định theo đuổi.

Theo ông Hoàng Mai Chung – Chủ tịch HĐQT Meey Group, việc đồng hành cùng đoàn công tác Chính phủ mở ra cơ hội hợp tác và khẳng định niềm tin của Nhà nước vào vai trò tiên phong của doanh nghiệp công nghệ tư nhân.

“Meey Group luôn bám sát chủ trương phát triển kinh tế số và khuyến khích doanh nghiệp công nghệ mà Chính phủ đã đề ra. Thông qua các chuyến công tác quốc tế như tại UAE, Meey Group mong muốn góp phần khẳng định năng lực công nghệ của doanh nghiệp Việt, tạo cầu nối hợp tác với các tập đoàn hàng đầu thế giới, đồng thời đóng góp vào mục tiêu chung là đưa doanh nghiệp Việt vươn tầm khu vực và toàn cầu”, ông Chung chia sẻ bên lề sự kiện.

Sự kiện tại UAE cũng nối dài chuỗi hoạt động chuẩn bị cho IPO quốc tế của Meey Group, sau các hợp tác chiến lược với ARC Group, TÜV NORD và sự quan tâm từ quỹ đầu tư GEM. Việc được tiếp xúc và thảo luận với các tập đoàn lớn như Emaar cho thấy Meey Group đang tích cực tìm kiếm, mở rộng hợp tác quốc tế, gia tăng sức hút với nhà đầu tư toàn cầu và từng bước xây dựng hình ảnh một doanh nghiệp Việt sẵn sàng hội nhập sâu rộng.

Việc Chính phủ Việt Nam đưa doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp công nghệ, vào các đoàn công tác cấp cao thể hiện cách tiếp cận mới trong ngoại giao kinh tế. Đây là cơ hội để ký kết thỏa thuận hợp tác, cũng như là cách khẳng định thương hiệu quốc gia thông qua doanh nghiệp.

Sự hiện diện của Meey Group được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng domino tích cực, thúc đẩy thêm nhiều doanh nghiệp Việt mạnh dạn bước ra thị trường toàn cầu.

Với nền tảng công nghệ vững chắc, sự đồng hành từ Chính phủ và sự công nhận của các đối tác toàn cầu, Meey Group đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành biểu tượng mới của công nghệ bất động sản Việt Nam trên bản đồ thế giới.