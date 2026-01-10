G.Empire khẳng định vị thế doanh nghiệp tiên phong chuẩn mực đạo đức nghề môi giới bất động sản với VPEC 2025

(Ngày Nay) - Trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc, đạo đức nghề nghiệp của lực lượng môi giới được xem là yếu tố then chốt quyết định niềm tin của khách hàng và sự lành mạnh của thị trường. Trong khuôn khổ Chương trình Đánh giá và công nhận đạt chuẩn theo Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Môi giới Bất động sản Việt Nam – VPEC 2025, G.Empire đã ghi dấu ấn nổi bật khi đồng thời được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng.

Theo đó, G.Empire chính thức được công nhận là doanh nghiệp môi giới đạt chuẩn VPEC, khẳng định năng lực quản trị, tính tuân thủ pháp luật và việc triển khai đồng bộ các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong toàn hệ thống. Song song với đó, 7 lãnh đạo cấp cao của G.Empire Land gồm bà Nguyễn Thị Thùy Linh, bà Phạm Phương Thảo, bà Đinh Thị Tâm, ông Lê Văn Vinh, ông Vũ Hồng Phúc, ông Nguyễn Minh Nghĩa và ông Bùi Hiệp cũng được vinh danh là Nhà môi giới đạt chuẩn VPEC 2025, thể hiện sự nhất quán giữa định hướng chiến lược của doanh nghiệp và chuẩn mực hành nghề của đội ngũ lãnh đạo.

VPEC – Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong kỷ nguyên mới của thị trường bất động sản

VPEC (Vietnam Professional Ethics Code for Real Estate Brokers) là Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp dành cho môi giới bất động sản tại Việt Nam, được xây dựng nhằm hướng tới một thị trường minh bạch, chuyên nghiệp, bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng, đối tác và các bên liên quan. Chương trình đánh giá VPEC không chỉ xem xét năng lực chuyên môn, mà còn đặt trọng tâm vào tư duy nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, tính tuân thủ pháp luật và chuẩn mực hành xử trong hoạt động môi giới.

Việc đạt chuẩn VPEC 2025 vì thế không đơn thuần là một danh hiệu, mà là sự công nhận toàn diện đối với những cá nhân và tổ chức đã kiên định theo đuổi giá trị đạo đức nghề nghiệp trong suốt quá trình hoạt động, đặc biệt trong giai đoạn thị trường có nhiều biến động và thách thức.

G.Empire – Hành trình xây dựng doanh nghiệp phát triển từ giá trị đạo đức

G.Empire xác định rõ: tăng trưởng bền vững không thể tách rời khỏi việc xây dựng chuẩn mực nghề nghiệp và văn hóa doanh nghiệp. Ngay từ những ngày đầu, G.Empire đã chú trọng đầu tư vào hệ thống quản trị, đào tạo đội ngũ và định hình tư duy làm nghề cho từng cán bộ, nhân sự, trong đó đạo đức môi giới được xem là trụ cột song hành cùng năng lực kinh doanh.

Việc có tới 7 lãnh đạo cấp cao đồng thời đạt chuẩn VPEC 2025 cho thấy định hướng này không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, mà đã được hiện thực hóa một cách nhất quán từ cấp lãnh đạo đến toàn bộ hệ thống. Đây cũng là yếu tố giúp G.Empire từng bước tạo dựng uy tín với khách hàng, đối tác và thị trường trong suốt quá trình phát triển.

Hướng tới tương lai phát triển bền vững

Với dấu ấn tại VPEC 2025, G.Empire cho thấy chiến lược phát triển dài hạn dựa trên con người và giá trị đạo đức là hướng đi đúng đắn trong kỷ nguyên mới của thị trường bất động sản. Đây không chỉ là thành quả của hiện tại, mà còn là nền tảng vững chắc để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đội ngũ và khẳng định vị thế trên thị trường trong thời gian tới.

Việc được vinh danh tại Chương trình Đánh giá và công nhận đạt chuẩn VPEC 2025 không chỉ là niềm tự hào của G.Empire và các lãnh đạo được ghi nhận, mà còn là thông điệp tích cực gửi tới thị trường: môi giới bất động sản chuyên nghiệp phải bắt đầu từ đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với xã hội.