EVN: Vượt tiến độ, xóa “vùng lõm” điện, sóng tại 129 thôn, bản

(Ngày Nay) - Theo thống kê của Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đến tháng 6/2025, trên cả nước vẫn còn 129 thôn, bản chưa có điện, chưa có sóng điện thoại.
CBCNV EVN trực tiếp vác vật tư, thiết bị, men theo vách núi hiểm trở để đưa điện về vùng sâu

Những “điểm lõm” này không chỉ gây trở ngại cho hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Đây là những điểm dân cư xa xôi nhất, nơi địa hình hiểm trở, giao thông cách trở, đặt ra những thử thách khắc nghiệt đối với người làm điện.

Tại miền Trung, các thôn, bản “vùng lõm” điện chủ yếu nằm sâu ở vùng lõi dãy Trường Sơn, giữa núi rừng trùng điệp, dân cư thưa thớt. Tại miền Bắc, nhiều bản làng nằm sâu trong núi cao, địa hình bị chia cắt mạnh, đường mòn bị bão lũ tàn phá.

Thi công xuyên đêm để “phủ điện” tại bản Dốc Mây, Quảng Trị

Thực hiện thông báo số 593/TB-VPCP ngày 31/10/2025 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình triển khai và việc xử lý các vướng mắc trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, EVN đã khẩn trương vào cuộc với tinh thần quyết liệt và trách nhiệm cao nhất.

Vượt qua những cung đường gian khó, dòng điện đã được đưa đến sớm với người dân, kịp thời tạo nền tảng cho thông tin liên lạc, dịch vụ công và đời sống dân sinh ở những vùng còn nhiều thiếu thốn.

Đến ngày 15/12/2025, các đơn vị của EVN đã hoàn thành việc cấp điện cho 129/129 thôn, bản lõm sóng chưa có điện, đạt tỷ lệ 100%, vượt tiến độ 15 ngày so với chỉ đạo của Chính phủ. Tính đến cuối năm 2025, cả nước có 100% số xã có điện, 99,85% số hộ dân được sử dụng điện, 99,77% số hộ dân nông thôn có điện.

Kết quả này phản ánh tinh thần nghiêm túc, nỗ lực tổ chức thực hiện của ngành Điện theo chỉ đạo của Chính phủ. Đồng thời, khẳng định rõ sứ mệnh của ngành Điện: “đi trước một bước” để mở đường phát triển, góp phần thu hẹp khoảng cách vùng miền, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Hành trình đưa điện tới vùng lõm bản Nước Đắng, Quảng Trị

Qua đó cũng tạo dựng nền tảng vững chắc để chính quyền 2 cấp vận hành thông suốt, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Những nỗ lực của người làm điện đã góp phần thắp lên cơ hội đổi thay cho các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, bảo đảm quyền tiếp cận các hạ tầng thiết yếu, đưa người dân từng bước hòa nhịp cùng sự phát triển chung của đất nước.

PV
