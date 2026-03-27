Mô hình thu giữ và lưu trữ carbon xuyên Bỉ-Na Uy

(Ngày Nay) - Tập đoàn năng lượng đa quốc gia Equinor tại Na Uy và công ty hạ tầng cơ sở Fluxys của Bỉ sẽ phối hợp phát triển hệ thống vận chuyển CO2 từ Bỉ tới các địa điểm lưu trữ ngoài khơi Na Uy.
Khói bốc lên từ một nhà máy điện hạt nhân.
Ngày 26/3, Na Uy và Bỉ đã ký thỏa thuận nhằm thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ việc vận chuyển khí CO2 bằng đường ống từ Bỉ tới khu vực thềm lục địa của Na Uy. Đây là một phần nỗ lực của các nước châu Âu trong hoạt động thu giữ và lưu trữ carbon, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu thông qua việc ngăn chặn khí CO2 phát thải từ các nguồn công nghiệp quy mô lớn (nhà máy điện, nhà máy xi măng, luyện thép...) thoát vào khí quyển.

Theo thông cáo báo chí của Chính phủ Na Uy, thỏa thuận được ký tại Bảo tàng Dầu khí Na Uy ở thành phố Stavanger. Theo kế hoạch, tập đoàn năng lượng đa quốc gia Equinor có trụ sở tại Na Uy và công ty chuyên về hạ tầng cơ sở Fluxys của Bỉ sẽ phối hợp phát triển hệ thống vận chuyển CO2 từ Bỉ tới các địa điểm lưu trữ ngoài khơi Na Uy.

Dự án bao gồm tuyến đường ống vận chuyển CO2 xuyên biên giới và một cơ sở đặt trên đất liền ở Bỉ để tiếp nhận CO2 từ nhiều nguồn công nghiệp ở châu Âu.

Theo Bộ trưởng Năng lượng Na Uy Terje Aasland, thỏa thuận trên không chỉ đánh dấu bước tiến trong hợp tác năng lượng giữa hai nước mà còn góp phần củng cố nền tảng cho chuỗi giá trị sử dụng và thu giữ carbon tại châu Âu.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao, Các vấn đề châu Âu và Hợp tác phát triển của Vương quốc Bỉ, ông Maxime Prevot cho rằng thỏa thuận sẽ góp phần thúc đẩy quá trình giảm phát thải trong công nghiệp, đồng thời thể hiện cam kết chung của hai nước đối với mục tiêu khí hậu và phát triển bền vững.

Nhà sáng lập Tập đoàn FLC chia sẻ tại sự kiện với rất nhiều ý kiến thú vị.
Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết tiết lộ kế hoạch lớn tại Tây Nguyên
(Ngày Nay) -Xuất hiện tại sự kiện “Gia Lai 2026: Kích hoạt trục Biển - Cao nguyên”, người sáng lập Tập đoàn FLC gây ấn tượng mạnh mẽ với những chia sẻ thú vị, thiết thực và những dự định Tập đoàn này, với vai trò nhà đầu tư chiến lược lớn nhất của tỉnh sẽ làm trong thời gian tới để Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn nhất Việt Nam.
Công bố danh sách 12 loại nông sản “bẩn nhất” năm 2026
Công bố danh sách 12 loại nông sản “bẩn nhất” năm 2026
(Ngày Nay) - Theo báo cáo mới nhất từ Hướng dẫn Mua sắm Thực phẩm 2026, các loại rau lá xanh như rau chân vịt và các loại trái cây được trẻ em yêu thích như dâu tây và nho có hàm lượng dư lượng thuốc trừ sâu độc hại cao nhất dựa trên các xét nghiệm của chính phủ.
Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật sinh viên 2026: Gần 200 tác phẩm mở ra chu kỳ sáng tạo mới
Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật sinh viên 2026: Gần 200 tác phẩm mở ra chu kỳ sáng tạo mới
(Ngày Nay) - Chiều 24/3 tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Triển lãm Mỹ thuật sinh viên 2026 - “VNUFA Student Art Showcase 2026” chính thức khai mạc, giới thiệu gần 200 tác phẩm tiêu biểu của sinh viên. Sự kiện không chỉ là hoạt động thường niên mà còn đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình sáng tạo mới của Nhà trường sau cột mốc 100 năm.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội luôn nằm trong nhóm căng thẳng nhất cả nước, với tỷ lệ cạnh tranh cao và áp lực lớn đối với học sinh lẫn phụ huynh.
Nỗ lực giảm áp lực trong kỳ tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội
(Ngày Nay) - Số lượng chỗ học tăng, nhưng số học sinh lớp 9 tăng khoảng 20.000, áp lực cạnh tranh vẫn không giảm, đặc biệt ở nhóm trường công lập trên địa bàn Hà Nội. Cùng với đầu tư hệ thống trường lớp, Hà Nội đang mở rộng theo hướng đa dạng hóa loại hình đào tạo, phù hợp với năng lực và định hướng của từng học sinh.