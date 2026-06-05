Bắc Ninh ban hành Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Báo chí

(Ngày Nay) - Tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Báo chí và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Việc triển khai Kế hoạch nhằm thực hiện đồng bộ, thống nhất và hiệu quả Luật Báo chí cùng các văn bản quy định chi tiết thi hành trên địa bàn tỉnh. Xác định rõ trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người làm báo và Nhân dân đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật về báo chí. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí, thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, tỉnh sẽ tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Báo chí và các văn bản hướng dẫn thi hành thông qua việc tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Luật Báo chí và các văn bản quy định chi tiết thi hành cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức, người làm công tác báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền sâu rộng nội dung Luật Báo chí trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, tin, bài, infographic, tọa đàm truyền hình, chương trình phát thanh tuyên truyền về các điểm mới của Luật Báo chí.

Đăng tải toàn văn Luật Báo chí, văn bản hướng dẫn thi hành và tài liệu hỏi - đáp pháp luật trên môi trường số để cán bộ, Nhân dân dễ tiếp cận, khai thác. Biên soạn, cấp phát tài liệu tuyên truyền, tài liệu nghiệp vụ về báo chí phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Tăng cường truyền thông chính sách, nâng cao nhận thức về vai trò của báo chí trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, xây dựng chính quyền số và chuyển đổi số. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về trách nhiệm phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

Rà soát toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, quy định, quy trình liên quan đến hoạt động báo chí, cung cấp thông tin cho báo chí, phát ngôn của cơ quan hành chính nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh. Kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các văn bản không còn phù hợp với quy định của Luật Báo chí và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Rà soát quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước với cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Kiện toàn quy trình tiếp nhận, xử lý, phản hồi thông tin báo chí; cơ chế phối hợp xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của cơ quan báo chí. Rà soát, hoàn thiện quy định về quản lý hoạt động thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại địa phương.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí, thông tin trên môi trường mạng và hoạt động cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động báo chí, thông tin truyền thông theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý báo chí, theo dõi thông tin truyền thông và xử lý khủng hoảng truyền thông.

Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về báo chí cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước, người phát ngôn, cán bộ phụ trách truyền thông tại các cơ quan, đơn vị. Bồi dưỡng kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; kỹ năng truyền thông chính sách và xử lý khủng hoảng truyền thông. Khuyến khích ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và nền tảng số trong hoạt động báo chí, truyền thông và quản lý thông tin.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại và truyền thông chính sách; Công tác kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết.