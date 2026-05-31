LHQ và IAEA cảnh báo nguy cơ mất an toàn hạt nhân

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 30/5, Liên hợp quốc (LHQ) kêu gọi các bên trong xung đột Nga - Ukraine tránh tiến hành tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu.
LHQ và IAEA cảnh báo nguy cơ mất an toàn hạt nhân

Phó phát ngôn viên của Tổng Thư ký LHQ Farhan Haq đưa ra tuyên bố trong trao đổi với hãng tin RIA Novosti về vụ việc xảy ra tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP). Ông Haq nhấn mạnh LHQ mong muốn tất cả các bên tránh các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Trong khi đó, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi bày tỏ quan ngại sâu sắc trước thông tin về vụ tấn công, đồng thời cảnh báo mức độ nghiêm trọng của các hành động nhằm vào cơ sở hạt nhân. Ông Grossi nhấn mạnh không nên có bất kỳ cuộc tấn công nào từ hoặc nhằm vào các cơ sở hạt nhân, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế nhằm tránh gây phương hại đến an toàn và an ninh hạt nhân. Ông cho biết nhóm chuyên gia IAEA đang làm việc tại nhà máy đã đề nghị được tiếp cận khu vực bị ảnh hưởng để đánh giá trực tiếp mức độ thiệt hại.

Theo IAEA, nếu được xác nhận, đây sẽ là vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái đầu tiên xảy ra bên trong khuôn viên ZNPP kể từ tháng 4/2024.

Trước đó cùng ngày, Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Nhà nước Nga (Rosatom) Alexey Likhachev cáo buộc một thiết bị bay không người lái đã đánh trúng khu vực nhà tua-bin của tổ máy số 6 tại ZNPP và phát nổ. Theo phía Nga, vụ việc không gây thương vong và không làm hư hại các thiết bị quan trọng của nhà máy.

Tổng Giám đốc Likhachev cho rằng đây là lần đầu tiên một cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào thiết bị trọng yếu của nhà máy điện hạt nhân gây ra vụ nổ và làm hư hại kết cấu khu vực tua-bin. Phía Nga cũng khẳng định thiết bị bay không người lái được điều khiển bằng cáp quang, qua đó bác bỏ khả năng xảy ra nhầm lẫn.

Liên quan đến vụ việc, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo rằng nếu một cuộc tấn công dẫn tới sự phá hủy nghiêm trọng khu vực lò phản ứng hoặc nhà tua-bin của nhà máy điện hạt nhân, hậu quả có thể tương đương thảm họa hạt nhân Chernobyl.

ZNPP là một trong những cơ sở điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát, IAEA nhiều lần cảnh báo về những rủi ro an toàn hạt nhân do các hoạt động quân sự xung quanh khu vực này gây ra.

PV
an toàn hạt nhân LHQ IAEA

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Tuồng, Chèo và Cải lương lần đầu tiên cùng xuất hiện trong một tác phẩm nghệ thuật sau sáp nhập (Ảnh: Khánh Ly)
“Hạ Hồi Show” đánh dấu lần đầu Tuồng, Chèo, Cải lương chung một sân khấu
(Ngày Nay) - Tối 30/5 tại Rạp Hồng Hà (Hà Nội), chương trình tạp kỹ “Hạ Hồi Show - Bí mật triều đại phép thuật” đã chính thức ra mắt khán giả. Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo người yêu nghệ thuật khi đánh dấu lần đầu tiên ba loại hình sân khấu truyền thống gồm Tuồng, Chèo và Cải lương cùng hội tụ trong một tác phẩm biểu diễn thống nhất.
Đột phá theo Nghị quyết 57, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu đổi mới
Đột phá theo Nghị quyết 57, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu đổi mới
(Ngày Nay) - Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đặt ra nhiệm vụ rất rõ ràng: Muốn vượt qua bẫy thu nhập trung bình để trở thành nước phát triển, muốn xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập hiệu quả, không có con đường nào khác ngoài đột phá phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Nghệ nhân Lê Văn Tuy
Nghệ nhân Lê Văn Tuy: “Giữ nghề nón là giữ một phần hồn quê”
(Ngày Nay) - Trong những năm gần đây, nón lá Làng Chuông dần được “làm mới” thông qua các hoạt động du lịch trải nghiệm, workshop thủ công và quảng bá văn hóa tới du khách trong và ngoài nước. Giữa sự chuyển mình ấy, nghệ nhân Lê Văn Tuy vẫn dành hơn nửa thế kỷ lặng lẽ ngồi bên những vành tre, lớp lá. Với ông, giữ nghề hôm nay không chỉ là giữ một kế sinh nhai, mà còn là giữ lại nhịp ký ức và hồn cốt của làng nghề truyền thống giữa dòng chảy hiện đại.
Hoa hậu Vanessa Pulgarín, cùng Á hậu 1 Faith Maria Porter và Á hậu 2 Nguyễn Hương Giang. Ảnh: MGI/Facebook
Hương Giang xuất sắc đoạt ngôi Á hậu 2 Miss Grand All Stars 2026
(Ngày Nay) - Vượt qua nhiều ứng viên giàu kinh nghiệm đến từ khắp nơi trên thế giới, Hương Giang đoạt ngôi Á hậu 2 tại Miss Grand International All Stars 2026. Thành tích này giúp đại diện Việt Nam trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất tại mùa giải All Stars đầu tiên trong lịch sử Miss Grand.
Ông Nguyễn Việt Trung, Đảng ủy viên, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Cầu Giấy trao thư cảm ơn cho các hộ gia đình đã đồng thuận, tự nguyện bàn giao mặt bằng
Khơi thông “điểm nghẽn” an cư: Dấu ấn đồng thuận tại dự án tái định cư N01 D17 Cầu Giấy
(Ngày Nay) - Ngày 30/5, phường Cầu Giấy đã tổ chức hội nghị đối thoại, hướng dẫn trực tiếp quy trình nhận bàn giao căn hộ tại dự án nhà tái định cư N01 (ô đất D17, Khu đô thị mới Cầu Giấy. Nhằm cụ thể hóa mục tiêu đưa người dân trong diện di dời sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới với điều kiện "bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ", bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng trên địa bàn.