LHQ và IAEA cảnh báo nguy cơ mất an toàn hạt nhân

Phó phát ngôn viên của Tổng Thư ký LHQ Farhan Haq đưa ra tuyên bố trong trao đổi với hãng tin RIA Novosti về vụ việc xảy ra tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP). Ông Haq nhấn mạnh LHQ mong muốn tất cả các bên tránh các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Trong khi đó, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi bày tỏ quan ngại sâu sắc trước thông tin về vụ tấn công, đồng thời cảnh báo mức độ nghiêm trọng của các hành động nhằm vào cơ sở hạt nhân. Ông Grossi nhấn mạnh không nên có bất kỳ cuộc tấn công nào từ hoặc nhằm vào các cơ sở hạt nhân, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế nhằm tránh gây phương hại đến an toàn và an ninh hạt nhân. Ông cho biết nhóm chuyên gia IAEA đang làm việc tại nhà máy đã đề nghị được tiếp cận khu vực bị ảnh hưởng để đánh giá trực tiếp mức độ thiệt hại.

Theo IAEA, nếu được xác nhận, đây sẽ là vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái đầu tiên xảy ra bên trong khuôn viên ZNPP kể từ tháng 4/2024.

Trước đó cùng ngày, Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Nhà nước Nga (Rosatom) Alexey Likhachev cáo buộc một thiết bị bay không người lái đã đánh trúng khu vực nhà tua-bin của tổ máy số 6 tại ZNPP và phát nổ. Theo phía Nga, vụ việc không gây thương vong và không làm hư hại các thiết bị quan trọng của nhà máy.

Tổng Giám đốc Likhachev cho rằng đây là lần đầu tiên một cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào thiết bị trọng yếu của nhà máy điện hạt nhân gây ra vụ nổ và làm hư hại kết cấu khu vực tua-bin. Phía Nga cũng khẳng định thiết bị bay không người lái được điều khiển bằng cáp quang, qua đó bác bỏ khả năng xảy ra nhầm lẫn.

Liên quan đến vụ việc, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo rằng nếu một cuộc tấn công dẫn tới sự phá hủy nghiêm trọng khu vực lò phản ứng hoặc nhà tua-bin của nhà máy điện hạt nhân, hậu quả có thể tương đương thảm họa hạt nhân Chernobyl.

ZNPP là một trong những cơ sở điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát, IAEA nhiều lần cảnh báo về những rủi ro an toàn hạt nhân do các hoạt động quân sự xung quanh khu vực này gây ra.