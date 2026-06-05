Vải thiều tươi của Việt Nam chinh phục thị trường Hoa Kỳ

(Ngày Nay) - Những ngày đầu tháng 6/2026, hai lô vải thiều tươi đầu tiên của Việt Nam (khoảng 2 tấn) đã được xuất khẩu từ Việt Nam sang thành phố Houston, bang Texas (Hoa Kỳ).

Nhờ được vận chuyển bằng đường hàng không, đặc sản này đã giữ được màu sắc, hương vị và chất lượng đặc trưng, nhanh chóng nhận được sự quan tâm của hệ thống siêu thị, chợ châu Á và cộng đồng người tiêu dùng tại Hoa Kỳ.

Hiện vải thiều cùng nhiều loại trái cây tươi của Việt Nam đang được phân phối tại các siêu thị và chợ châu Á lớn ở Houston (bang Texas) cũng như tại một số bang khác của Hoa Kỳ. Là nhà nhập khẩu và phân phối bán buôn, Công ty C&T Produce Wholesale Inc., cho biết nhiều khách hàng đã đặt mua sản phẩm từ trước khi hàng cập cảng hàng không, cho thấy sức hút của mặt hàng nông sản này trên thị trường.

Bà Diễm Chinh, chủ nhân C&T Produce Wholesale Inc., với gần 25 năm kinh nghiệm nhập khẩu và phân phối thực phẩm tại Hoa Kỳ cho biết, các mặt hàng nông sản Việt Nam luôn được cộng đồng - nhóm người tiêu dùng gốc Á đánh giá cao nhờ chất lượng, sự đa dạng và hương vị đặc trưng. Đây cũng là nhóm khách hàng quan trọng đối với các sản phẩm trái cây tươi của Việt Nam tại thị trường Hoa Kỳ.

Những năm qua, Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Houston và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston đã phát huy vai trò là cơ quan tư vấn, kết nối quan trọng trong việc thúc đẩy xúc tiến thương mại, đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác kinh doanh. Thông qua việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, hiệp hội kinh tế - thương mại, tổ chức xúc tiến thương mại và cộng đồng doanh nghiệp tại Hoa Kỳ, nhiều hoạt động quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, kết nối giao thương và tìm kiếm đối tác mới đã được triển khai hiệu quả, tạo thêm cơ hội cho hàng hóa Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường Hoa Kỳ.

Bên cạnh công tác kết nối doanh nghiệp, Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Houston thường xuyên nghiên cứu, cập nhật và cung cấp thông tin về chính sách thương mại, xuất nhập khẩu, thuế quan, tiêu chuẩn kỹ thuật và các quy định của thị trường Hoa Kỳ; đồng thời đồng hành cùng doanh nghiệp trong các hoạt động hội chợ, triển lãm, kết nối giao thương và xúc tiến đầu tư.

Nổi bật là các chương trình quảng bá sản phẩm Việt Nam tại Hội chợ Asian Bazaar thường niên ở Houston, các hoạt động kết nối doanh nghiệp B2B do các hiệp hội kinh tế - thương mại Hoa Kỳ tổ chức, cùng nhiều sự kiện xúc tiến thương mại, đầu tư do Bộ Công Thương, các địa phương Việt Nam và Cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ phối hợp thực hiện.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Bộ Công Thương về mở rộng thị trường xuất khẩu, đa dạng hoá chủng loại mặt hàng và tăng cường năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Houston đã tích cực hỗ trợ nhiều hiệp hội ngành hàng, phòng thương mại, nhà nhập khẩu và doanh nghiệp Hoa Kỳ sang Việt Nam khảo sát thực tế, tham dự các chương trình xúc tiến thương mại lớn như Vietnam International Sourcing - VIS và sự kiện tại nhiều địa phương. Qua đó, các doanh nghiệp Hoa Kỳ đã có điều kiện tiếp cận trực tiếp với các nhà máy, cơ sở sản xuất, vùng nguyên liệu và vùng trồng đạt tiêu chuẩn, từng bước hình thành các chuỗi cung ứng ổn định, quy mô lớn đối với hàng hóa Việt Nam trong nhiều lĩnh vực.

Bên cạnh đó, theo đánh giá của các doanh nghiệp nhập khẩu, sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nhân gốc Việt tại Hoa Kỳ đã góp phần quan trọng đưa hàng nông sản Việt Nam tiếp cận sâu hơn vào hệ thống phân phối lớn của Hoa Kỳ, ngày càng mở rộng cơ hội cho các mặt hàng nông sản, thực phẩm và đặc biệt là các loại trái cây tươi của Việt Nam tại thị trường lớn nhất thế giới.