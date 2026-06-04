Thanh niên Việt - Trung giao lưu ngôn ngữ, kết nối văn hóa

Ngọc Ánh In bài viết
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(Ngày Nay) - Chiều 3/5, chương trình giao lưu ngôn ngữ và văn hóa thanh niên Việt Nam - Trung Quốc với chủ đề Đối thoại tri âm - đồng hành cùng trẻ thơ, cùng nhau làm đẹp ngôn ngữ” đã diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội.
Các hoạt động tại chương trình.
Các hoạt động tại chương trình.

Sự kiện do Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội và Hiệp hội Giao lưu Văn hóa Đối ngoại Trung Quốc đồng chủ trì và được thực hiện bởi nhóm dự án của Đại học Truyền thông Trung Quốc.

Chương trình là dịp để thanh niên hai nước gặp gỡ, giao lưu, tăng cường hiểu biết lẫn nhau thông qua ngôn ngữ, nghệ thuật và các hoạt động tương tác văn hóa, qua đó góp phần củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

Tham dự chương trình có ông Trương Đức Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội; ông Nguyễn Đức Thắng, Trưởng phòng Châu Á - Thái Bình Dương, Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam; bà Nguyễn Thị Lương Hà, Trưởng bộ môn tiếng Trung, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cùng đại diện giảng viên, sinh viên đến từ Đại học Truyền thông Trung Quốc, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, Học viện Khổng Tử và Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phát biểu tại chương trình, ông Trương Đức Sơn nhấn mạnh rằng năm 2025 đánh dấu nhiều dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 4 vừa qua đã mở ra những cơ hội mới cho việc làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, đồng thời thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc mang ý nghĩa chiến lược.

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Ông Trương Đức Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội phát biểu tại chương trình.

Theo ông Trương Đức Sơn, chủ đề “Đối thoại Tri âm” mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang đứng trước nhiều biến động. Đối thoại là phương thức tăng cường hiểu biết và củng cố lòng tin giữa các quốc gia, đồng thời là con đường để các nền văn minh tìm kiếm những giá trị chung trong sự đa dạng.

Ông cho biết, trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, “tri âm” là biểu tượng của sự thấu hiểu và đồng điệu tâm hồn. Từ điển tích Bá Nha - Chung Tử Kỳ đến tình bạn Quản Trọng - Bào Thúc Nha, khái niệm “tri âm” luôn gắn với sự tin tưởng, sẻ chia và tôn trọng lẫn nhau. Ở cấp độ quốc gia, tinh thần ấy được thể hiện qua sự tôn trọng chủ quyền, sự cảm thông và cùng phát triển; ở cấp độ văn minh, đó là sự bao dung, hòa hợp và học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn hóa.

Nhắc lại lịch sử giao lưu lâu đời giữa Việt Nam - Trung Quốc, ông Trương Đức Sơn cho rằng hai nước có mối liên hệ văn hóa sâu sắc được vun đắp qua hàng nghìn năm lịch sử. Từ sự tương đồng trong nền tảng văn hóa Á Đông, những cuộc giao lưu học thuật, văn chương, nghệ thuật cho đến sự giao thoa trong phong tục tập quán, nhân dân hai nước đã không ngừng tăng cường hiểu biết và gắn kết.

Những năm gần đây, giao lưu nhân văn Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ dưới sự quan tâm và định hướng của lãnh đạo cấp cao hai nước. Hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, giáo dục và nghệ thuật ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại nhiều kết quả thiết thực. Đặc biệt, ngày càng có nhiều thanh niên Việt Nam học tiếng Trung, tìm hiểu văn hóa Trung Quốc và tham gia các hoạt động giao lưu quốc tế.

“Các bạn trẻ có mặt tại đây hôm nay chính là những người kế thừa tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc. Các bạn đã vượt qua khác biệt ngôn ngữ để đến với niềm đam mê chung và cùng hội tụ thông qua cầu nối là tiếng Trung. Điều đó chính là minh chứng sinh động nhất cho tinh thần tri âm trong thời đại ngày nay”, ông Trương Đức Sơn chia sẻ.

Điểm nhấn của chương trình là chuỗi hoạt động giao lưu ngôn ngữ và nghệ thuật đặc sắc do sinh viên hai nước thực hiện. Các tiết mục hát, múa, đọc thơ, lồng tiếng tiếng Trung, trình diễn ngôn ngữ và các hoạt động tương tác đã mang đến bầu không khí sôi nổi, trẻ trung, thể hiện tình yêu đối với ngôn ngữ và văn hóa của hai quốc gia.

Đặc biệt, nhóm dự án của Đại học Truyền thông Trung Quốc đã trình bày tác phẩm ngâm đọc bằng tiếng Trung mang tên “Tuổi xuân muôn năm”, gửi gắm thông điệp về sức sống, khát vọng cống hiến và tinh thần hội nhập của thế hệ trẻ Việt - Trung trong thời đại mới.

Tại chương trình, Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội cũng đã trao tặng các phần quà lưu niệm văn hóa sáng tạo cho những sinh viên tham gia biểu diễn và giao lưu, khích lệ các bạn tiếp tục học tập, trau dồi ngoại ngữ và trở thành những “sứ giả hữu nghị” trong tương lai.

Trong bối cảnh giao lưu nhân dân ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với quan hệ quốc tế, chương trình “Đối thoại Tri âm” không chỉ là một hoạt động văn hóa đơn thuần mà còn là cầu nối góp phần thúc đẩy sự hiểu biết, tin cậy và gắn bó giữa thế hệ trẻ Việt Nam và Trung Quốc. Từ những cuộc đối thoại bằng ngôn ngữ đến sự đồng điệu trong văn hóa, tình hữu nghị giữa thanh niên hai nước đang được tiếp nối bằng những hành động thiết thực, trở thành nguồn động lực quan trọng cho sự phát triển của quan hệ Việt- Trung.

Ngọc Ánh
Việt-Trung giao lưu ngôn ngữ kết nối văn hóa Đối thoại tri âm

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Thanh niên Việt - Trung giao lưu ngôn ngữ, kết nối văn hóa
(Ngày Nay) - Chiều 3/5, chương trình giao lưu ngôn ngữ và văn hóa thanh niên Việt Nam - Trung Quốc với chủ đề Đối thoại tri âm - đồng hành cùng trẻ thơ, cùng nhau làm đẹp ngôn ngữ” đã diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội.
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