Thanh niên Việt - Trung giao lưu ngôn ngữ, kết nối văn hóa

Sự kiện do Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội và Hiệp hội Giao lưu Văn hóa Đối ngoại Trung Quốc đồng chủ trì và được thực hiện bởi nhóm dự án của Đại học Truyền thông Trung Quốc.
Chương trình là dịp để thanh niên hai nước gặp gỡ, giao lưu, tăng cường hiểu biết lẫn nhau thông qua ngôn ngữ, nghệ thuật và các hoạt động tương tác văn hóa, qua đó góp phần củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.
Tham dự chương trình có ông Trương Đức Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội; ông Nguyễn Đức Thắng, Trưởng phòng Châu Á - Thái Bình Dương, Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam; bà Nguyễn Thị Lương Hà, Trưởng bộ môn tiếng Trung, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cùng đại diện giảng viên, sinh viên đến từ Đại học Truyền thông Trung Quốc, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, Học viện Khổng Tử và Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.
Phát biểu tại chương trình, ông Trương Đức Sơn nhấn mạnh rằng năm 2025 đánh dấu nhiều dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 4 vừa qua đã mở ra những cơ hội mới cho việc làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, đồng thời thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc mang ý nghĩa chiến lược.
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Ông Trương Đức Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội phát biểu tại chương trình.