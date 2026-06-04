Cơ sở y tế có thể là "cửa ngõ" phát hiện trẻ em bị bạo hành (Ngày Nay) - Các cơ sở y tế có thể là nơi “cửa ngõ” đầu tiên phát hiện các dấu hiệu trẻ bị bạo hành, kết nối để cơ quan chức năng vào cuộc, và là “lá chắn” vững chắc bảo vệ trẻ em.

Thanh niên Việt - Trung giao lưu ngôn ngữ, kết nối văn hóa (Ngày Nay) - Chiều 3/5, chương trình giao lưu ngôn ngữ và văn hóa thanh niên Việt Nam - Trung Quốc với chủ đề Đối thoại tri âm - đồng hành cùng trẻ thơ, cùng nhau làm đẹp ngôn ngữ” đã diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội.

Bảo tồn tối đa yếu tố gốc khi phục chế Bảo vật quốc gia "Ngai vua triều Nguyễn" (Ngày Nay) - Chiều 3/6, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thành phố Huế thông tin, đơn vị đã hoàn thành việc phục chế Bảo vật quốc gia “Ngai vua triều Nguyễn”.

Thời gian đang cạn dần, Tổng thống Trump tìm lối thoát khỏi cuộc chiến Iran? (Ngày Nay) - Ba tháng sau khi xung đột bùng phát, Tổng thống Donald Trump được cho là đang gấp rút tìm kiếm một thỏa thuận với Iran để thoát khỏi cuộc chiến kéo dài ngoài dự tính.

Hà Nội có thêm nhiều chính sách hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người dân (Ngày Nay) - Hà Nội có thêm nhiều chính sách hỗ trợ y tế cho người dân; trong đó có khám sức khỏe miễn phí, sàng lọc nhiều bệnh ung thư, hỗ trợ điều trị cận thị cho người từ 18-35 tuổi...

Trí tuệ nhân tạo: Khi AI ngày càng lấn sâu vào đời sống cảm xúc (Ngày Nay) - Sự phổ biến nhanh chóng của các nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh tại Hàn Quốc đang làm dấy lên những tranh luận mới về mức độ ảnh hưởng của công nghệ này đối với đời sống tinh thần, hành vi và quá trình ra quyết định của con người.

Các khoản chi tiêu khổng lồ của ngành AI có thực sự mang về lợi nhuận như kỳ vọng? (Ngày Nay) - Theo Trưởng bộ phận Nghiên cứu Cổ phiếu Toàn cầu của Goldman Sachs, ông Jim Covello, trí tuệ nhân tạo (AI) đã phát triển rất nhanh và thu hút lượng đầu tư khổng lồ, nhưng hiệu quả thực sự của mô hình kinh doanh này vẫn chưa được chứng minh.

Mặt trận tăng tốc ứng dụng AI và chiến lược dữ liệu số 6 tháng cuối năm (Ngày Nay) - Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định rõ hệ thống nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, tập trung vào 4 mũi nhọn cốt lõi: Hạ tầng, dữ liệu, nền tảng và con người.

Chuyên gia Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại về sức ép của Mỹ đối với Cuba (Ngày Nay) - Việc Tổng thống Mỹ công bố “Học thuyết Donroe”, khẳng định vai trò chi phối của Mỹ tại Tây Bán cầu, cùng những phát biểu liên quan đến tiếp quản Cuba đã làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng quốc tế.