LHQ báo động tình trạng gián đoạn cung ứng nhân đạo do chiến tranh Trung Đông

(Ngày Nay) - Sự gián đoạn chuỗi cung ứng nhân đạo toàn cầu đang ảnh hưởng đến trẻ em trên khắp thế giới, với tình trạng tắc nghẽn kéo dài trên các tuyến đường chuỗi cung ứng toàn cầu và chi phí cao hơn.

Liên hợp quốc ngày 2/6 cho biết ngay cả khi cuộc chiến ở Trung Đông chấm dứt ngay lập tức, các tuyến cung ứng nhân đạo toàn cầu bị gián đoạn cũng sẽ không thể phục hồi trước năm 2027.

Phát biểu họp báo ở Geneva, người đứng đầu bộ phận vận tải và hậu cần toàn cầu của Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Jean-Cedric Meeus cho rằng gần 100 ngày sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, hậu quả của nó đã lan rộng ra ngoài khu vực Trung Đông.

Ông nói: “Sự gián đoạn chuỗi cung ứng nhân đạo toàn cầu đang ảnh hưởng đến trẻ em trên khắp thế giới, với tình trạng tắc nghẽn kéo dài trên các tuyến đường chuỗi cung ứng toàn cầu và chi phí cao hơn.”

Trong những tuần qua, đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran, các mối đe dọa và các cuộc không kích đã không thể chấm dứt chiến tranh hoặc mở lại eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển quan trọng cho dầu khí vùng Vịnh.

Do đó, ông Meeus thừa nhận sự chậm trễ kéo dài và chi phí hoạt động cao, trong bối cảnh khủng hoảng tài trợ toàn cầu, đang dẫn đến những lựa chọn bất khả thi.

Giám đốc phụ trách hậu cần của Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc cho rằng năng lực vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không đã bị suy giảm trên khắp Trung Đông. Một số hãng hàng không đã ngừng phục vụ một số điểm đến ở châu Phi và tình trạng tắc nghẽn cảng đang lan rộng khắp châu Phi. Theo ông, chi phí vận chuyển vaccine bằng đường hàng không từ Ấn Độ đến Nigeria và Cộng hòa Dân chủ Congo đã tăng từ 50 đến 70%.

Ông kết luận: “Có rất nhiều tác động dây chuyền đến chuỗi cung ứng nhân đạo. Ngay cả khi chúng ta đạt được thỏa thuận và eo biển Hormuz được mở lại, tình hình cũng sẽ không được cải thiện trước cuối năm đối với các tuyến cung ứng của Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc”.