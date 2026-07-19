Mở rộng đối tượng, nâng mức hỗ trợ với học sinh dân tộc thiểu số rất ít người

(Ngày Nay) - Theo dự thảo nghị định mới, học sinh dân tộc thiểu số rất ít người học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập vẫn được hưởng chính sách hỗ trợ học tập khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.
Người học cơ sở giáo dục ngoài công lập vẫn được hưởng chính sách hỗ trợ, mức hỗ trợ chia theo từng nhóm trình độ đào tạo và thủ tục được đơn giản hóa nhờ áp dụng dữ liệu số. Đây là những điểm mới đáng chú trong dự thảo nghị định quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh, hỗ trợ học tập đối với người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố để lấy ý kiến đóng góp từ công luận.
Dự thảo được xây dựng nhằm thay thế Nghị định số 57/2017/NĐ-CP; sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định số 66/2025/NĐ-CP để bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống chính sách hiện hành.
Một điểm mới nổi bật của dự thảo là bổ sung người học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập được hưởng chính sách hỗ trợ học tập khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, điều này bảo đảm quyền tiếp cận chính sách của người học không phụ thuộc vào loại hình cơ sở giáo dục, phù hợp với chủ trương xã hội hóa giáo dục. Đây được xem là giải pháp căn cơ để phát triển nguồn nhân lực, góp phần phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Theo dự thảo Nghị định, trẻ em dân tộc thiểu số rất ít người được ưu tiên vào học tại cơ sở giáo dục mầm non công lập; học sinh được ưu tiên vào các trường phổ thông dân tộc bán trú, nội trú, trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền và trường phổ thông công lập phù hợp.
Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tuyển thẳng vào nhiều loại hình trường trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên; học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào trường dự bị đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, là đối tượng tuyển sinh đi học theo chế độ cử tuyển.
Đối với giáo dục đại học, người học được hưởng mức điểm ưu tiên cao nhất theo quy định tuyển sinh. Dự thảo cũng quy định chính sách ưu tiên trong tuyển sinh trình độ thạc sỹ, tiến sỹ, bao gồm cộng điểm ưu tiên, ưu tiên xét tuyển hoặc tuyển thẳng theo quy định của cơ sở đào tạo; cho phép sử dụng chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số trong một số trường hợp khi xét tuyển sau đại học. Đây là điểm mới so với chính sách hiện hành.
Dự thảo cũng quy định mức hỗ trợ học tập theo từng nhóm người học thay vì áp dụng chung như trước đây. Mức hỗ trợ từ 30% đến 150% mức lương cơ sở/người/tháng, tương ứng với từng cấp học và loại hình đào tạo. Trong đó, sinh viên, học viên sau đại học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người được đề xuất hưởng mức hỗ trợ cao nhất là 150% mức lương cơ sở mỗi tháng, đồng thời được ưu tiên bố trí chỗ ở ký túc xá.
Dự thảo cũng quy định rõ nguyên tắc chỉ hưởng một chính sách cùng tính chất ở mức cao nhất để tránh chồng chéo với các chính sách hỗ trợ khác đang được thực hiện theo các nghị định, quyết định hiện hành.
Đáng chú ý, dự thảo bổ sung các quy định nhằm thúc đẩy việc khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Theo đó, nếu cơ quan quản lý đã khai thác được đầy đủ thông tin thì người học hoặc gia đình không phải nộp giấy tờ chứng minh đối tượng hưởng chính sách. Hồ sơ chỉ phải nộp một lần trong suốt quá trình học tại cùng một cơ sở giáo dục, đồng thời có thể nộp trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự thảo Nghị định hướng đến mục tiêu tạo điều kiện để người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người được tiếp cận giáo dục đầy đủ, liên tục và bình đẳng ở tất cả các cấp học, mở rộng đối tượng bao gồm trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh. Đây cũng là mục tiêu được đặt ra trong Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
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