Chàng trai 17 tuổi mang tiếng đàn và những bức vẽ truyền cảm hứng

(Ngày Nay) -Có những chiều thứ Sáu, từ các phòng điều trị của Bệnh viện Nhi Trung ương, những đứa trẻ đang chống chọi với bệnh tật lại ríu rít tìm đến một căn phòng nhỏ. Không phải vì ở đó có phương pháp điều trị đặc biệt, mà bởi tiếng đàn của Nguyễn Tư Vinh, cậu học sinh 17 tuổi, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Những giai điệu trong trẻo như một lời hẹn ngọt ngào, đưa các em đến với lớp học nơi có tranh vẽ, những ván cờ, trò chơi và những tiếng cười hiếm hoi giữa chuỗi ngày dài điều trị, chống chọi với bệnh tật.

Đó cũng là nơi Câu lạc bộ (CLB) Brave Hearts ra đời và được nuôi dưỡng từ một mong muốn rất giản dị: trả lại cho những bệnh nhi ung thư một tuổi thơ trọn vẹn, để các em cảm nhận được ngay giữa bốn bức tường bệnh viện, tình yêu thương và những khoảnh khắc hạnh phúc vẫn luôn tồn tại.

Bắt đầu từ một tâm hồn biết trăn trở

Tháng 3/2025, Nguyễn Tư Vinh chính thức thành lập CLB Brave Hearts sau nhiều tháng ấp ủ ý tưởng. Không xuất phát từ một cuộc thi hay một dự án học tập, CLB được ra đời từ sự trăn trở của cậu học sinh 17 tuổi trước hình ảnh những đôi mắt thơ ngây phải gắn chặt với giường bệnh suốt nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.

“Em chỉ mong các em có một khoảng thời gian để được chơi, được cười, được gặp gỡ bạn bè và tạm quên đi những ngày điều trị", Vinh bộc bạch.

Từ mong muốn giản dị ấy, Brave Hearts phối hợp cùng chương trình "Lớp học hy vọng" của bệnh viện Nhi Trung ương, đều đặn tổ chức các buổi sinh hoạt 2 tuần một lần. Mỗi buổi kéo dài khoảng từ 1,5 đến 2 giờ đồng hồ, ngay trong khuôn viên bệnh viện để các bệnh nhi nội trú có thể dễ dàng tham gia - khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đủ để thắp sáng cả một không gian ngột ngạt.

Để dựng nên “ngôi nhà nhỏ” ấy không phải là điều dễ dàng. Đặc thù của môi trường điều trị khiến việc tổ chức các hoạt động thiện nguyện trong bệnh viện luôn có nhiều quy định nghiêm ngặt. Với sự hỗ trợ của gia đình trong việc kết nối với bệnh viện, cùng sự đồng hành của bạn bè và đội ngũ chương trình "Lớp học hy vọng", Brave Hearts từng bước đi vào hoạt động ổn định.

Không xây dựng theo một khuôn mẫu có sẵn, các hoạt động của Brave Hearts bắt nguồn từ hội họa và tiếng đàn piano làm chất liệu, Nguyễn Tư Vinh biến những tài lẻ của mình thành cầu nối với các bệnh nhi. Trong mỗi buổi sinh hoạt, cậu dạy các em vẽ tranh, hướng dẫn lắp ráp mô hình, chơi cờ vua, cờ cá ngựa, xếp hình, trò chuyện và cùng nhau thưởng thức âm nhạc.

Với Tư Vinh, nghệ thuật không đơn thuần là sở thích cá nhân mà còn là cách để kết nối và chữa lành.

Những bức tranh nhiều màu sắc giúp các em tự do thể hiện cảm xúc. Tiếng đàn piano lại trở thành "điểm hẹn" đặc biệt của lớp học. Mỗi khi những giai điệu đầu tiên vang lên, nhiều bệnh nhi từ các phòng điều trị tìm đến lớp học, chăm chú lắng nghe rồi hào hứng tham gia các hoạt động.

"Những buổi đầu thì số lượng các em đến khá vắng. Nhưng cứ mỗi khi tiếng đàn piano vang lên, số lượng các em đến đông hơn hẳn. Chỉ cần nghe thấy tiếng đàn là các em đã tìm đến", Vinh hào hứng nói. Có lẽ chính những hoạt động tưởng chừng rất giản đơn nhưng lại giúp các em tạm quên đi cảm giác mệt mỏi của những đợt điều trị kéo dài.

Gieo hy vọng từ những điều nhỏ bé

Hiện tại, lớp học của Brave Hearts đã trở thành điểm tựa quen thuộc cho khoảng 20 bệnh nhi từ 5 đến 10 tuổi. Ít ai biết, những ngày đầu, căn phòng ấy chỉ lác đác vài em. Nhiều em còn rụt rè, ít giao tiếp vì đã quen với không gian khép kín của phòng bệnh.

Bằng sự kiên nhẫn và gần gũi, Vinh cùng các tình nguyện viên dần biến căn phòng nhỏ trở nên ấm cúng, đông vui hơn sau mỗi lần gặp mặt.

Trong hơn một năm gắn bó, điều khiến cậu học sinh ấn tượng nhất không phải những con số hay thành tích, mà là những câu chuyện nhỏ đầy cảm xúc.

Có em say mê cây đàn piano, hào hứng kể về ước mơ sau này cũng được học nhạc. Có em chỉ cần được ngồi tô màu hay chơi một ván cờ cũng đủ để nở nụ cười rạng rỡ. Những khoảnh khắc tưởng chừng rất bình dị ấy lại trở thành món quà quý giá đối với những đứa trẻ đang từng ngày chiến đấu với bệnh tật.

"Mỗi lần thấy các em vui, hào hứng tham gia, em đều cảm thấy rất hạnh phúc. Điều đó cho em niềm tin rằng mình đang làm việc có ý nghĩa, giúp các em nhỏ có thêm niềm vui trong những ngày phải ở bệnh viện", Vinh nói.

Nguồn năng lượng tích cực ấy chính là động lực giúp Vinh bền bỉ cân bằng giữa áp lực học tập của một học sinh cuối cấp và công việc thiện nguyện suốt hơn một năm qua.

Song song với các lớp học, Brave Hearts còn thực hiện một triển lãm nhỏ với các tấm ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của bệnh nhi trong quá trình tham gia câu lạc bộ.

Không có những bức ảnh về bệnh tật hay nỗi đau, triển lãm lựa chọn lưu giữ hình ảnh các em đang cười, đang say sưa vẽ tranh, chăm chú lắp ráp mô hình hay lặng im lắng nghe tiếng đàn piano.

Đó là những lát cắt bình dị nhưng chân thực về hy vọng, điều mà Vinh mong muốn lan tỏa đến cộng đồng.

“Mỗi bức ảnh không chỉ kể câu chuyện của một bệnh nhi, mà còn nhắc mọi người rằng ngay trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, tuổi thơ vẫn cần được gìn giữ bằng niềm vui, sự sẻ chia và tình yêu thương”, Vinh bày tỏ.

Chặng đường phía trước còn dài, chàng trai 17 tuổi không đặt ra những tham vọng quá tầm tay. Điều cậu đau đáu là giữ cho ngọn lửa Brave Hearts luôn cháy bền bỉ, để mô hình này có thể vươn xa hơn nữa, chạm đến nhiều bệnh viện, mang niềm vui và sự sáng tạo đến cho thật nhiều bệnh nhi kém may mắn trên khắp mọi miền.

Sự hy vọng đôi khi bắt đầu từ một nụ cười trao đi, một bản nhạc vang lên, một hộp màu vẽ dở, hay đơn giản là tấm lòng của một người trẻ sẵn sàng dừng lại, lắng nghe và sẻ chia. Và chỉ cần như thế, thế giới này đã bớt đi một phần đau thương, và thêm nhiều phần ấm áp.