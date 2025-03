Một hãng hàng không EU chuẩn bị sẵn kế hoạch nối lại đường bay tới Ukraine

Phát biểu tại một hội nghị, Tổng giám đốc điều hành Jozsef Varadi khẳng định Wizz Air đã xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm nối lại hoạt động tại Ukraine, coi đây là một phần trong chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ông cho biết ngay khi lệnh ngừng bắn được thiết lập, hãng sẽ triển khai khôi phục các chuyến bay, đồng thời nhấn mạnh tiềm năng phát triển lớn của thị trường hàng không Ukraine.

Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EASA) ước tính việc mở lại không phận Ukraine có thể mất khoảng 6 đến 8 tuần kể từ khi lệnh ngừng bắn được ban hành. Wizz Air khẳng định sẽ điều chỉnh kế hoạch vận hành để sẵn sàng tái khởi động hoạt động theo khung thời gian này.

Theo ông Jozsef Varadi, Wizz Air dự kiến khôi phục hoạt động tại hai địa điểm chính là Kiev và Lviv, với kế hoạch cung cấp khoảng 5 triệu vé mỗi năm trên 60 tuyến bay tại thị trường Ukraine. Theo báo Independent, trước khi xung đột bùng phát vào tháng 2/2022, Wizz Air là hãng hàng không lớn thứ ba tại Ukraine với 10% thị phần và đã phải tạm ngừng khai thác do không phận bị đóng cửa vì lý do an toàn. Tuy nhiên, kỳ vọng về một lệnh ngừng bắn đang gia tăng trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao được đẩy mạnh.

Từ đầu năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu tiến hành các cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình. Một số vòng tham vấn giữa các quan chức cấp cao Nga và Mỹ đã được tiến hành, tạo động lực mới cho triển vọng chấm dứt xung đột.