Một thập kỷ Phú Quốc bứt phá

Góc nhìn của Bảo tàng Metropolitan: Những ô cửa kính màu tưởng niệm của Tiffany và không gian của sự chiêm niệm (Ngày Nay) - Nhắc đến cửa sổ kính màu trong các nhà thờ phương Tây, nhiều người thường hình dung những ô cửa rực rỡ tái hiện các câu chuyện trong Kinh Thánh, hình ảnh Chúa Jesus, Đức Mẹ Maria hay các vị thánh. Tuy nhiên, cuốn Louis Comfort Tiffany at The Metropolitan Museum of Art do Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (New York) xuất bản lại cho thấy một góc nhìn thú vị hơn về sự phát triển của nghệ thuật kính màu Mỹ vào cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX.

Bảo tàng National Geographic mang đến hành trình khám phá giàu tính tương tác (Ngày Nay) - Bảo tàng National Geographic Museum of Exploration trị giá 300 triệu USD vừa chính thức mở cửa tại thủ đô Washington D.C. (Mỹ), mang đến cho du khách những trải nghiệm tương tác độc đáo về khám phá, khoa học, thiên nhiên và bảo tồn thông qua hàng nghìn bức ảnh động vật, các cuộc thám hiểm nổi tiếng cùng nhiều công nghệ trình chiếu hiện đại.

Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, làm rõ kết quả thi môn Toán tại tỉnh Tuyên Quang (Ngày Nay) - Sáng 3/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin kết quả ban đầu Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang liên quan đến môn Toán.

"Chiếc áo pháp lý" bảo tồn di sản (Ngày Nay) - Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đã thể hiện tư duy đổi mới mạnh mẽ trong việc trao quyền tự chủ, phân quyền và xây dựng các cơ chế vượt trội của Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, dự thảo Luật đã đề cập đến việc giữ gìn bản sắc văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm, du lịch đô thị và các khu phát triển thương mại - văn hóa. Đây là hướng tiếp cận cần thiết đối với một đô thị trung tâm có vai trò quốc gia và quốc tế.

Nghiên cứu mới bác bỏ quan niệm lâu nay về "phơi nắng an toàn" (Ngày Nay) - Một nghiên cứu của Australia cho thấy ngay cả việc tiếp xúc với ánh nắng trong thời gian ngắn vào những thời điểm cường độ nắng yếu, vốn lâu nay được coi là "an toàn", vẫn có thể gây tổn thương da và làm tăng nguy cơ ung thư da. Nghiên cứu được công bố trên trên tạp chí khoa học Photochemistry and Photobiology.

LHQ cảnh báo El Nino có thể mạnh lên trong những tháng tới (Ngày Nay) - Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) ngày 3/7 cảnh báo hiện tượng El Nino đang hình thành và có khả năng nhanh chóng mạnh lên thành một sự kiện cường độ cao trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan trên phạm vi toàn cầu.

Lý giải nguyên nhân con người bỗng dưng "quên tạm thời" (Ngày Nay) - Các nhà khoa học thuộc Đại học thành phố Nagoya phối hợp với Đại học Hokkaido và Đại học Kumamoto (Nhật Bản) đã phát hiện một cơ chế mới trong não bộ có thể lý giải vì sao con người đôi khi không thể nhớ lại những thông tin vốn đã biết, cho thấy hiện tượng "quên tạm thời" có thể bắt nguồn từ trạng thái hoạt động của não chứ không phải do ký ức bị mất đi.

Việt Nam tích cực đóng góp tại Hội nghị Nhóm chuyên gia ADMM+về gìn giữ hòa bình (Ngày Nay) - Việt Nam tích cực tham gia hội nghị quốc tế về gìn giữ hòa bình, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác đa phương và nâng cao năng lực lực lượng quốc tế.

Việt Nam và EFTA đã kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do (Ngày Nay) - Việt Nam và các nước thành viên của Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA) đã chính thức kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EFTA.