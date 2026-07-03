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Một thập kỷ Phú Quốc bứt phá

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Gần 10 năm qua, lượng khách đến Phú Quốc đã tăng 458% lần, doanh thu du lịch tăng 393%. Động lực nào phía sau những thành quả đáng kinh ngạc này của đảo ngọc?
Một thập kỷ Phú Quốc bứt phá ảnh 1
PV
Phú Quốc

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