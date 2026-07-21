Khi du lịch trải nghiệm lên ngôi

(Ngày Nay) - Trước tình trạng quá tải du khách, nhiều đơn vị du lịch tại thành phố Venice của Italy đang đẩy mạnh các sản phẩm du lịch trải nghiệm nhằm giúp du khách khám phá những giá trị văn hóa bản địa, đồng thời giảm áp lực lên các điểm tham quan nổi tiếng.

Thay vì chỉ tham quan các địa danh quen thuộc như Quảng trường San Marco hay cầu Rialto, du khách được khuyến khích tham gia các hoạt động gắn với đời sống địa phương như chạy bộ ngắm bình minh qua khu phố cổ, tự tay làm mặt nạ truyền thống Venice, học chế tác thủy tinh Murano, trải nghiệm nghề mộc với gỗ từ đầm phá Venice hoặc tham gia các lớp nấu ăn Italy.

Đại diện khách sạn Avani Rio Novo Venice, đơn vị triển khai chương trình, cho biết mục tiêu là giúp du khách hiểu sâu hơn về lịch sử, nghề thủ công và văn hóa của thành phố, thay vì chỉ dừng lại ở việc tham quan hay mua quà lưu niệm. Nhiều hoạt động được hướng dẫn trực tiếp bởi các nghệ nhân địa phương, cho phép du khách tự tạo ra các sản phẩm thủ công để mang về.

Một trong những trải nghiệm được nhiều người quan tâm là tour chạy bộ lúc bình minh, khi các tuyến phố và cây cầu ở Venice còn vắng người. Theo các hướng dẫn viên, đây là thời điểm du khách có thể cảm nhận rõ nét vẻ yên bình của thành phố trước khi dòng khách đông đúc xuất hiện.

Xu hướng du lịch trải nghiệm ngày càng được nhiều du khách lựa chọn khi họ muốn tìm hiểu sâu hơn về văn hóa và cuộc sống của người dân địa phương. Trong bối cảnh Venice tiếp tục đối mặt sức ép từ lượng khách quốc tế lớn, việc phát triển các sản phẩm du lịch gắn với bản sắc địa phương được kỳ vọng sẽ góp phần đa dạng hóa trải nghiệm và thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng bền vững.