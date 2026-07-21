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Triển khai lực lượng trật tự viên du lịch tại Vũng Tàu, Côn Đảo, Hồ Tràm

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp thuận chủ trương giao Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố phối hợp Sở Du lịch Thành phố triển khai lực lượng trật tự viên du lịch.
Triển khai lực lượng trật tự viên du lịch tại Vũng Tàu, Côn Đảo, Hồ Tràm

UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp thuận chủ trương giao Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố phối hợp Sở Du lịch Thành phố triển khai lực lượng trật tự viên du lịch tại các khu vực, tuyến, điểm du lịch trọng điểm trên địa bàn các phường, xã, đặc khu: Vũng Tàu, Tam Thắng, Long Hải, Hồ Tràm, Côn Đảo (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây), nhằm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trật tự an toàn du lịch, hỗ trợ du khách, góp phần nâng cao chất lượng môi trường du lịch và xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện.

Theo văn bản của UBND Thành phố Hồ Chí Minh do Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố Nguyễn Lộc Hà ký ngày 21/7, Sở Du lịch được giao chủ trì, phối hợp Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố, Công an Thành phố, UBND 5 phường, xã, đặc khu và các đơn vị có liên quan rà soát, xác định cụ thể các vị trí, tuyến điểm du lịch trọng điểm cần bố trí lực lượng trật tự viên du lịch.

Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố sẽ bố trí, sắp xếp và điều động lực lượng Trật tự viên du lịch bảo đảm số lượng, chất lượng, thời gian hoạt động theo yêu cầu thực tế tại các địa bàn được phê duyệt. Lực lượng Thanh niên xung phong đồng thời phối hợp Công an Thành phố, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ tuần tra, hỗ trợ du khách, phát hiện và xử lý hoặc chuyển giao xử lý các hành vi vi phạm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn du lịch theo đúng quy định.

Trong nhiều năm qua, mô hình trật tự viên du lịch được Thành phố Hồ Chí Minh triển khai ghi nhận hiệu quả tích cực. Hiện có gần 250 trật tự viên du lịch được điều động từ Lực lượng Thanh niên xung phong, đang hoạt động tại khu vực trung tâm Thành phố. Trật tự viên du lịch được bố trí tại 30 vị trí và 46 tuyến điểm du lịch trọng điểm, điểm tham quan nổi tiếng, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, hỗ trợ du khách, hạn chế tình trạng chèo kéo và các hành vi gây mất an toàn, qua đó nâng cao chất lượng môi trường du lịch và hình ảnh điểm đến của Thành phố.

Sau sáp nhập, mở rộng địa giới hành chính từ 1/7/2025, không gian phát triển du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh cũng được mở rộng theo. Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất bố trí lực lượng trật tự viên du lịch thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn du lịch trên địa bàn khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương cũ. Trước mắt, 5 địa bàn trọng điểm về du lịch khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất được bố trí gần 100 trật tự viên du lịch. Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, hỗ trợ du khách, các trật tự viên du lịch cũng sẽ tham gia công tác hướng dẫn an toàn, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ môi trường tại các bãi tắm, khu vực đông người ở các địa điểm du lịch biển đảo.

PV
Trật tự viên du lịch Vũng Tàu Côn Đảo Hồ Tràm Thanh niên xung phong

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