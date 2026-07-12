Báo Singapore: Sun Group không chỉ xây hạ tầng, mà xây sức hút cho Phú Quốc

(Ngày Nay) - Trong bài viết mới đây, The Business Times nhận định Sun Group đang theo đuổi một chiến lược phát triển quy mô lớn tại Phú Quốc, với mục tiêu đưa đảo Ngọc vượt ra khỏi hình ảnh một điểm đến biển đảo truyền thống để trở thành trung tâm du lịch, hội nghị và giải trí của khu vực. Theo tờ báo kinh tế hàng đầu Singapore, APEC 2027 không chỉ tạo ra một "deadline" (thời hạn) cho quá trình nâng cấp hạ tầng mà còn là “phép thử” đối với sức hút dài hạn của Phú Quốc sau hội nghị.

Từ điểm đến biển đảo đến "nền kinh tế đảo tích hợp"

Theo The Business Times, điểm khác biệt trong cách tiếp cận của Sun Group là không phát triển các dự án đơn lẻ mà hướng tới xây dựng một "nền kinh tế đảo tích hợp", nơi hạ tầng giao thông, hàng không, lưu trú, giải trí, hội nghị và dòng khách được kết nối thành một hệ thống vận hành thống nhất.

Tờ báo dẫn lời ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sun Group cho biết doanh nghiệp không hướng tới việc "chia sẻ miếng bánh" của thị trường hiện hữu, mà muốn đầu tư hạ tầng để cùng Phú Quốc tạo ra một thị trường mới. Theo The Business Times, đây cũng là tư duy xuyên suốt trong chiến lược phát triển của tập đoàn này tại đảo Ngọc.

Bài báo cho rằng với một điểm đến như Phú Quốc, việc phát triển từng công trình riêng lẻ sẽ khó tạo ra hiệu quả lâu dài nếu thiếu sự đồng bộ về sân bay, giao thông, hạ tầng kỹ thuật và dòng khách. Chính vì vậy, Sun Group được đánh giá đang tiếp cận Phú Quốc như "một hệ thống", thay vì tập hợp các dự án độc lập.

The Business Times xem Sun Paradise Land là ví dụ điển hình cho cách Sun Group xây dựng một "hệ sinh thái trải nghiệm hoàn chỉnh", kết nối lưu trú, cáp treo Hòn Thơm, công viên nước, ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật và Thị trấn Hoàng Hôn trong một hành trình khép kín.

Theo tờ báo nổi tiếng của Singapore, mục tiêu của mô hình là kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và từng bước đưa Phú Quốc từ một điểm đến nghỉ dưỡng biển trở thành điểm đến có thể giữ chân du khách cả ngày lẫn đêm.

The Business Times cũng cho biết Sun Group tham khảo kinh nghiệm từ Sentosa (Singapore), Jeju (Hàn Quốc) và Okinawa (Nhật Bản) để phát triển Phú Quốc theo hướng vừa mở rộng quy mô du lịch, vừa duy trì bản sắc của một điểm đến đảo.

APEC 2027: Thách thức không chỉ là xây hạ tầng, mà còn tạo sức hút dài hạn

Theo The Business Times, APEC 2027 mang đến cho Phú Quốc cơ hội hiếm có để giới thiệu hình ảnh Việt Nam với các nhà lãnh đạo, doanh nghiệp và truyền thông quốc tế. Tuy nhiên, điều tờ báo đặt ra là liệu hòn đảo có đủ năng lực duy trì dòng khách, sức chi tiêu và hiệu quả khai thác hệ thống hạ tầng sau khi sự kiện kết thúc hay không.

Đó cũng là lý do tập đoàn Sun Group không chỉ đầu tư vào khách sạn, khu vui chơi hay trung tâm hội nghị, mà còn mở rộng sang lĩnh vực hàng không nhằm chủ động tạo thêm nguồn khách quốc tế cho Phú Quốc. Theo tờ báo, đây là một phần trong chiến lược "chủ động mở rộng thị trường", thay vì chờ nhu cầu tự hình thành.

Tờ báo gọi Sun PhuQuoc Airways là "động lực tạo nhu cầu" của điểm đến khi hãng được định vị để đưa khách trực tiếp đến đảo Ngọc và kết nối với hệ thống lưu trú, nghỉ dưỡng, giải trí và hội nghị mà Sun Group đang phát triển.

Song song đó, The Business Times cũng nhấn mạnh dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc lên công suất 24 triệu hành khách mỗi năm và tương lai sẽ tăng lên là 50 triệu khách, cùng việc hợp tác với Changi Airports International để phát triển sân bay theo "tiêu chuẩn Changi". Theo bài báo, tham vọng của dự án không chỉ dừng ở việc mở rộng năng lực vận tải mà còn hướng tới mô hình "airport destination" – nơi sân bay trở thành một phần của trải nghiệm du lịch, kết hợp giao thông với bán lẻ, giải trí, kiến trúc biểu tượng và các sự kiện quy mô lớn.

Ở góc độ rộng hơn, The Business Times cho rằng chiến lược tại Phú Quốc phản ánh xu hướng Việt Nam ngày càng huy động khu vực tư nhân tham gia đầu tư các dự án hạ tầng chiến lược. Tuy nhiên, cùng với cơ hội là áp lực rất lớn về vốn, năng lực triển khai, logistics, nguồn vật liệu và nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh cả nước bước vào chu kỳ đầu tư mạnh.

Khép lại bài viết, The Business Times cho rằng APEC 2027 sẽ là "bài kiểm tra" đối với năng lực triển khai của Sun Group cũng như khả năng hiện thực hóa tầm nhìn dài hạn cho Phú Quốc. Nếu duy trì được sức hút sau hội nghị, đảo Ngọc sẽ không chỉ hoàn thành vai trò chủ nhà APEC mà còn có cơ hội trở thành một trong những trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng và hội nghị mới (MICE) của châu Á.