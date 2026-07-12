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Dự kiến đưa tàu du lịch Huế - Phong Nha vào khai thác từ ngày 1/9

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Quảng Trị đang phối hợp với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển sản phẩm tàu du lịch Huế - Phong Nha, phấn đấu đưa tuyến tàu vào khai thác từ ngày 1/9. Tuyến tàu được kỳ vọng tạo sản phẩm du lịch đường sắt đặc thù, kết nối các điểm đến di sản và danh thắng khu vực Bắc Trung Bộ, góp phần tăng cường liên kết vùng và nâng cao sức cạnh tranh của ngành du lịch.
Dự kiến đưa tàu du lịch Huế - Phong Nha vào khai thác từ ngày 1/9

Theo Đề án do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam xây dựng, tuyến tàu du lịch Huế - Phong Nha có chiều dài hành trình khoảng 190 km, kết nối các ga Huế, Đông Hà, Mỹ Trạch, Đồng Hới và Thọ Lộc, với thời gian di chuyển khoảng 4 giờ 30 phút. Giá vé dự kiến từ 360.000 đồng/lượt/người.

Đoàn tàu dự kiến gồm 7 toa, được thiết kế theo hướng trải nghiệm, tích hợp không gian giới thiệu văn hóa vùng miền, khu trưng bày sản phẩm OCOP, khu ẩm thực và không gian biểu diễn nghệ thuật truyền thống. Tuyến tàu sẽ tạo điều kiện để du khách khám phá nhiều điểm đến đặc sắc như quần thể Di tích Cố đô Huế, Thành Cổ Quảng Trị, địa đạo Vịnh Mốc và Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, hướng đến mô hình "Một hành trình - nhiều trải nghiệm", kết nối đồng bộ giữa vận tải đường sắt với các dịch vụ lữ hành, lưu trú và tham quan.

Trong buổi làm việc giữa Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam với UBND tỉnh Quảng Trị mới đây, các đại biểu đánh giá đây là sản phẩm có tính khả thi cao, phù hợp với định hướng liên kết phát triển du lịch vùng và khai thác hiệu quả hạ tầng đường sắt hiện có. Nhiều ý kiến đề xuất xây dựng nhận diện đoàn tàu mang đậm dấu ấn di sản với gam màu vàng nâu của Cố đô Huế, kết hợp sắc xanh của Phong Nha - Kẻ Bàng và hình ảnh Quảng Trị - vùng đất hòa bình; đồng thời thiết kế không gian trên tàu theo hướng trải nghiệm, giới thiệu các di sản, danh thắng và di tích lịch sử tiêu biểu của các địa phương.

Ngoài ra, các đại biểu cũng kiến nghị xây dựng mức giá vé cạnh tranh, đa dạng hóa các gói dịch vụ kết hợp lưu trú, tham quan và xe trung chuyển; bố trí lịch trình hợp lý, xác định rõ nhóm khách hàng mục tiêu; hoàn thiện hạ tầng kết nối và đẩy mạnh công tác quảng bá nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tuyến tàu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân cho rằng, việc phát triển sản phẩm tàu du lịch Huế - Phong Nha là chủ trương phù hợp với định hướng liên kết phát triển du lịch vùng, góp phần khai thác hiệu quả hạ tầng đường sắt, phát huy giá trị các di sản, danh lam thắng cảnh và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch của các địa phương. Để bảo đảm tiến độ đưa tuyến tàu vào khai thác theo kế hoạch, ông yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khẩn trương rà soát, hoàn thiện Đề án; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện vận hành.

Theo ông Hoàng Xuân Tân, cần tập trung đầu tư, hoàn thiện hạ tầng kết nối từ các nhà ga đến các khu, điểm du lịch; xây dựng các sản phẩm trải nghiệm đặc trưng gắn với văn hóa, lịch sử, ẩm thực và sản phẩm OCOP của địa phương; tăng cường liên kết với các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và các đơn vị cung ứng dịch vụ để hình thành các gói sản phẩm đồng bộ. Bên cạnh đó, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, bán vé và quảng bá, phấn đấu đưa tuyến tàu Huế - Phong Nha trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, góp phần nâng cao sức hấp dẫn và năng lực cạnh tranh của du lịch Quảng Trị và khu vực Bắc Trung Bộ.

PV
tàu du lịch Huế - Phong Nha đường sắt

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