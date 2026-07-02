“Bỏ phố về đảo”: Không còn là câu chuyện ở “thì tương lai” tại Phú Quốc

(Ngày Nay) - Nếu trước kia, Phú Quốc được biết tới là điểm du lịch cho những kỳ nghỉ ngắn ngày thì vài năm trở lại đây, đảo Ngọc đang trở thành đích đến cho một làn sóng an cư mới. Nơi nhiều người trẻ và gia đình lựa chọn để phát triển sự nghiệp và gắn bó lâu dài, bắt đầu một chương sống mới cân bằng và năng động hơn.

Phú Quốc đang chào đón một thế hệ cư dân mới

Hiện nay, “bỏ phố về đảo” không phải là ý tưởng xa vời hay xu hướng của tương lai, mà đã trở thành lựa chọn thực tế của một thế hệ công dân mới hướng về Phú Quốc. Đó có thể là những người con của đảo Ngọc từng học tập, làm việc tại các thành phố khác mang tri thức quay trở về xây dựng quê hương, cũng có thể là những người đang sinh sống tại những đô thị lớn, khát khao một môi trường sống với thiên nhiên trong lành.

Sau 8 năm học tập và làm việc tại TP.HCM, Ngọc Mai (26 tuổi) quyết định quay về Phú Quốc sinh sống. Cô gái trẻ mong muốn đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đồng thời đưa sản phẩm nước mắm của gia đình vươn xa bằng tư duy của một người trẻ; xây dựng thương hiệu qua các kênh online, kể câu chuyện về nghề làm mắm truyền thống bằng những video ngắn thu hút, từ đó tiếp cận đông đảo khách hàng thông qua các trang mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử.

Với Trung Đức (33 tuổi) - chuyên gia IT đến từ Hà Nội thì hòn đảo này là địa điểm thích hợp để hiện thực hóa một cuộc sống “đáng mơ ước”. Sau nhiều năm làm việc giữa thành phố chật chội, khói bụi và những áp lực kéo dài, anh cùng vợ quyết định đưa con gái nhỏ chuyển đến sống tại Phú Quốc.

Nơi đây, buổi sáng của gia đình bắt đầu bằng việc đi dạo qua những con đường ven biển rợp nắng thay vì chen chúc giữa dòng xe tắc nghẽn, lắng nghe sóng vỗ rì rào thay vì tiếng còi xe ồn ào. Cuối tuần không còn là hành trình vượt hàng chục, hàng trăm cây số để tìm một chốn nghỉ ngơi bình yên, bởi một miền thiên nhiên tinh khiết luôn hiện diện ngay ngưỡng cửa.

Anh cho biết: “Điều khiến tôi yên tâm là hạ tầng và tiện ích trên đảo ngày càng hiện đại. Việc đi lại bằng đường bộ hay hàng không đều thuận lợi, cùng hệ thống Metro trong tương lai, các trường học, cơ sở y tế, trung tâm thương mại... chất lượng cao đang đi vào hoạt động giúp cuộc sống đủ đầy không thua kém ở các thành phố lớn. Hơn nữa, sống gần biển cùng thiên nhiên trong lành giúp nâng cao sức khỏe cho cả gia đình cũng như rất tốt cho sự phát triển của con trẻ”.

Câu chuyện về các bạn trẻ đầy bản lĩnh, lựa chọn thay đổi những nếp sống quen thuộc để chuyển đến định cư tại Phú Quốc như Ngọc Mai, Trung Đức không còn hiếm thấy. Bên cạnh những nghề nghiệp gắn với tài nguyên biển đảo vốn có, khi Phú Quốc đang đứng trước một kỷ nguyên vươn mình ra quốc tế với hàng loạt định hướng phát triển dài hạn và APEC gần kề, hòn đảo này cũng mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp đa dạng hơn, thu hút cộng đồng tri thức quốc tế.

Theo làn sóng định cư năng động ấy, nhu cầu nhà ở tại Phú Quốc cũng đang dần được tái định vị. Thế hệ công dân trẻ, tri thức và nhiều hoài bão tại đây không chỉ tìm một nơi an cư, điều họ mong đợi là những không gian sống hiện đại để đáp ứng tiêu chuẩn sống vốn đã trở thành thói quen tại các thành phố lớn, nhưng vẫn gần gũi và kết nối với hệ sinh thái tự nhiên để đảm bảo trạng thái tốt cho sức khỏe thế chất và tinh thần.

Meypearl Ciel Phú Quốc - miền sống mới dành cho thế hệ công dân toàn cầu

Đón đầu làn sóng dịch chuyển ấy, Meypearl Ciel Phú Quốc được kiến tạo như một tọa độ sống dành cho cộng đồng cư dân thế hệ mới - tri thức, năng động, cởi mở và ưu tiên trải nghiệm sống chất lượng.

Dự án sở hữu vị trí “trái tim” của đảo Ngọc khi nằm trong đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc, trên trục đại lộ huyết mạch DT.975 và gần kề ga số 4 của tuyến Metro đầu tiên trên đảo. Đây không chỉ là tâm điểm kết nối tại đảo Ngọc mà còn được xem là “trạm nghỉ” dài hạn của những công dân toàn cầu thường xuyên di chuyển giữa các địa điểm và quốc gia khác nhau.

Quan trọng hơn, Meypearl Ciel mang đến một chuẩn sống đáp ứng nhu cầu của thế hệ công dân hiện đại. Tại đây, cư dân không cần phải đánh đổi lựa chọn giữa tiện nghi hay thiên nhiên, giữa nhịp sống năng động hay sự an yên. Tất cả được tích hợp trong một không gian sống đồng bộ và hài hòa.

Hưởng trọn một miền thiên nhiên tinh khiết, ôm trọn bởi 4 công viên xanh và dòng sông Mey hiền hòa, cư dân Meypearl Ciel còn sở hữu riêng hơn 40 tiện ích, từ hồ bơi, gym, yoga, thư viện, co-working đến khu thể thao, khu vui chơi trẻ em, quảng trường, không gian sinh hoạt cộng đồng... chăm sóc các nhu cầu sống, làm việc, nghỉ ngơi và tận hưởng ngay thềm nhà.

Cuộc sống đủ đầy còn được tô điểm nhờ hệ sinh thái gần 80 đại tiện ích của đô thị đáng sống Meyhomes Capital Phú Quốc đã hiện hữu. Đặc biệt, cư dân nhí Meypearl Ciel chỉ mất khoảng 5 phút di chuyển đến trường để tận hưởng môi trường học tập lý tưởng tại Meyschool Đoàn Thị Điểm - nơi tiên phong về giáo dục chất lượng cao tại Nam đảo.

Không những thế, được định hướng là tổ hợp căn hộ tiện nghi dành riêng cho những cư dân thế hệ mới năng động, dự án mang đến 1012 căn hộ đa dạng diện tích, đặc biệt là tỷ trọng lớn căn hộ 1PN+1 phù hợp với gia đình trẻ và người độc thân. Phát triển theo mô hình “all-in-one” với hệ thống quản lý vận hành tiêu chuẩn quốc tế, an ninh 24/7 và chuỗi dịch vụ nội khu đồng bộ, Meypearl Ciel là một trong số ít dự án tại Phú Quốc hiện nay đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng của thế hệ công dân toàn cầu.

Cộng hưởng những lợi thế đó, Meypearl Ciel Phú Quốc không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư trong hiện tại mà còn đồng hành cùng tương lai của thế hệ công dân mới, mở ra không gian để mỗi cá nhân có thể tạo lập cuộc sống theo cách mong muốn, nơi sự nghiệp, gia đình và những giá trị sống bền vững cùng song hành.