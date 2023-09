Mỹ cảnh báo Triều Tiên không cung cấp vũ khí cho Nga

Theo hãng tin Reuters (Anh), trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho rằng việc cung cấp vũ khí cho Nga sẽ không có lợi cho Triều Tiên và họ sẽ phải trả giá cho điều này.

Ông Sullivan cho rằng Triều Tiên muốn tiếp tục thảo luận về vũ khí, kể cả ở cấp lãnh đạo và thậm chí là trực tiếp. Ông Sullivan nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi Triều Tiên tuân thủ các cam kết công khai không cung cấp vũ khí cho Nga”.

Trước đó, khi được yêu cầu xác nhận thông tin cho rằng Chủ tịch Kim Jong-un dự định tới Nga trong tháng này để gặp Tổng thống Vladimir Putin và thảo luận về việc cung cấp vũ khí cho Moskva, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: “Không, tôi không thể. Không có gì để nói cả”.

Cảnh báo của Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ được đưa ra ngay sau khi phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrienne Watson cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên và ông Putin có thể đang lên kế hoạch gặp trực tiếp. Hôm 4/9, tờ New York Times cũng dẫn lời các quan chức Mỹ và đồng minh giấu tên cho biết ông Kim Jong-un có kế hoạch tới Nga để gặp ông Putin ngay trong tuần tới.

Nếu thông tin trên là sự thật, đây sẽ là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của ông Kim Jong-un sau hơn 4 năm và là chuyến công du đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Gần đây, Nga và Triều Tiên đã kêu gọi thắt chặt quan hệ quân sự. Tuy nhiên, hồi tháng 11/2022, một quan chức Bộ Quốc phòng Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng chưa bao giờ có thỏa thuận vũ khí với Nga và không có kế hoạch làm như vậy trong tương lai.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 4/9 cho biết hai nước đang thảo luận về khả năng tập trận chung. Ông Shoigu đã đến thăm Bình Nhưỡng vào tháng 7 nhân dịp kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh Triều Tiên. Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc nói rằng ông Shoigu đã có cuộc gặp riêng với ông Kim Jong-un.

Kể từ năm 2006 tới nay, Triều Tiên đã tiến hành 6 vụ thử hạt nhân. Nước này cũng thực hiện nhiều vụ thử tên lửa khác nhau trong những năm gần đây, nhưng hiếm khi tổ chức tập trận quân sự với các nước láng giềng.

Trong khi đó, Mỹ và đồng minh Hàn Quốc đã tổ chức các cuộc tập trận quân sự thường xuyên. Triều Tiên cáo buộc đó là động thái chuẩn bị cho chiến tranh chống lại nước này.