Na Uy xây dựng đường hầm đường bộ dưới biển dài và sâu nhất thế giới

Đường hầm sẽ được xây dựng dưới Vịnh Boknafjord, thuộc hạt Rogaland ở miền Nam Na Uy. Khi hoàn thành vào năm 2033, công trình có chiều dài khoảng 27 km, điểm sâu nhất gần 400 m dưới mực nước biển, trở thành đường hầm đường bộ dưới nước dài nhất thế giới. Rogfast cũng được kỳ vọng lập nhiều kỷ lục khác, như đường hầm 4 làn xe dài và sâu nhất thế giới, cùng nút giao thông ngầm ở độ sâu khoảng 260 m dưới mực nước biển.

Dự án là một phần của tuyến cao tốc E39 nối Kristiansand với Trondheim. Hiện nay, việc di chuyển trên tuyến này vẫn phụ thuộc vào nhiều cây cầu, đường hầm, đảo và các chuyến phà. Khi Rogfast đi vào hoạt động, thời gian di chuyển giữa hai thành phố dự kiến giảm từ hơn 21 tiếng xuống còn khoảng 10 tiếng, tạo thuận lợi cho vận tải hàng hóa, du lịch và giao thương dọc bờ biển phía Tây Na Uy.

Quá trình thi công được đánh giá là đặc biệt phức tạp do điều kiện địa chất dưới đáy biển khó dự đoán. Các kỹ sư phải khoan và nổ mìn xuyên qua nhiều tầng đá có cấu trúc khác nhau, trong đó có những khu vực đá bị nứt vỡ do biến động địa chất kéo dài hàng triệu năm. Một thách thức khác là nước biển thấm vào đường hầm ở độ sâu khoảng 300 m dưới mực nước biển. Để khắc phục, các kỹ sư áp dụng công nghệ chống thấm chuyên dụng, bơm vật liệu gia cố vào các khe nứt của đá trước khi tiếp tục thi công nhằm bảo đảm an toàn.

Không giống dự án đường hầm Fehmarnbelt nối Đức và Đan Mạch sử dụng các đốt hầm bê tông đúc sẵn đặt dưới đáy biển, Rogfast được thi công bằng phương pháp khoan và nổ mìn xuyên qua nền đá tự nhiên, khiến dự án trở thành một trong những công trình giao thông ngầm có độ phức tạp cao nhất thế giới.