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Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều nơi mưa lớn từ chiều nay

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều 4/8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ được dự báo xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi.
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều nơi mưa lớn từ chiều nay

Lượng mưa phổ biến trong đợt này dao động từ 70-140 mm. Mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, đồng thời làm xuất hiện lũ trên các sông, suối nhỏ.

Sáng sớm 4/8, khu vực Tây Bắc Bộ, Tuyên Quang và Thanh Hóa đã có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa trên 80 mm. Trong sáng cùng ngày, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào, dông với lượng mưa phổ biến 10–30 mm, có nơi trên 80 mm.

Tại Thái Nguyên và Cao Bằng, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to đã khiến nhiều xã, phường đứng trước nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc. Người dân cần hạn chế di chuyển qua khu vực ngầm tràn, ven sông suối và các điểm có địa hình không ổn định.

Trên biển, ngày và đêm 4/8, vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2 m, gây nguy hiểm cho tàu thuyền và các hoạt động trên biển.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế phía Bắc nhiều mây, sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

PV
Nắng nóng gay gắt mưa rào và dông rải rác mưa to mưa dông lốc sét mưa đá bão

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