Nắng nóng bất thường giữa mùa Đông ở Argentina

Theo Cơ quan Khí tượng quốc gia Argentina, nhiệt độ tại thủ đô của quốc gia Nam Mỹ này ngày 1/8 đạt 30,1 độ C, phá vỡ mức kỷ lục 24,6 độ C được ghi nhận ngày 1/8/1942. Ngày 1/8/2023 vừa qua cũng đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2014 nhiệt độ vào mùa Đông ở Nam bán cầu vượt quá 30 độ C.

Còn tại thị trấn Rivadavia ở tỉnh Salta thuộc miền Bắc nước này, mức nhiệt cao nhất là 37,2 độ C được ghi nhận vào giữa trưa 1/8.

Theo bà Cindy Fernández, người phát ngôn của Cơ quan Khí tượng quốc gia Argentina, các khu vực miền Trung và miền Bắc Argentina đang trải qua các hình thái thời tiết nắng nóng, với nền nhiệt cao hơn từ 10 đến 15 độ C so với mức thường được ghi nhận vào khoảng thời gian mùa Đông này của năm. Nói cách khác, bà Fernández cho rằng Argentina đang trải qua một mùa Đông ấm hơn. Thông thường, vào tháng 8 hằng năm, thủ đô Buenos Aires ghi nhận nhiệt độ trung bình từ 9 độ C đến 18 độ C.

Bà Fernández nhận định nền nhiệt có thể sẽ giảm xuống vào trưa 2/8 ở miền Trung Argentina, bao gồm thủ đô Buenos Aires, song miền Bắc nước này vẫn “chưa thể đón không khí lạnh”. Dự báo, hình thái thời tiết ấm này sẽ kéo dài đến cuối tuần này với nền nhiệt của hầu hết các ngày vượt quá 30 độ C.

Hiện nắng nóng đang bao trùm nhiều nước trên thế giới, ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân. Theo nhóm nhà khoa học của World Weather Attribution - tổ chức chuyên đánh giá vai trò của biến đổi khí hậu đối với mô hình thời tiết cực đoan trên thế giới, những hiện tượng thời tiết trên sẽ “hiếm khi xảy ra” nếu không có tình trạng biến đổi khí hậu do con người gây ra.