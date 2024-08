NASA hoãn đưa phi hành gia trở lại trái đất do sự cố tàu vũ trụ Boeing Starliner

(Ngày Nay) - NASA vừa quyết định hoãn việc đưa hai phi hành gia Butch Wilmore và Suni Williams trở về trái đất bằng tàu vũ trụ Boeing Starliner do lo ngại về an toàn.

(Ngày Nay) - Thời gian gần đây, nhiều người nhận được các email với nội dung thông báo bảo hiểm ô tô đã hết hạn, yêu cầu đóng các khoản phí nhằm gia hạn hoặc mua các gói bảo hiểm mới. Trước hình thức lừa đảo này, ngày 24/8, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã gửi cảnh báo để người dân nắm được thông tin, không mắc phải bẫy lừa đảo.

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tính từ 3 giờ ngày 24/8 đến 3 giờ ngày 25/8, khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa từ 90 - 195,6 mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.