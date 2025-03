Thành lập BCĐ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

Ngày 13/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 598/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Ban Chỉ đạo).

Theo quyết định, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc; Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Các thành viên Ban Chỉ đạo gồm: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng; Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng; Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Châu Văn Minh; Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang; Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Phan Chí Hiếu; Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long.

Ban Chỉ đạo có chức năng nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách, các giải pháp quy mô quốc gia phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, triển khai Đề án 06 và cải cách hành chính.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

Quyết định nêu rõ, Ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau:

Nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề trong thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, triển khai Đề án 06 và cải cách hành chính.

Cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, triển khai Đề án 06 và cải cách hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, triển khai Đề án 06, cải cách hành chính; điều phối việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, triển khai Đề án 06, cải cách hành chính; điều phối chung việc triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi Số Quốc gia.

Giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, triển khai Đề án 06 và cải cách hành chính; đôn đốc việc triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị.

Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, triển khai Đề án 06 và cải cách hành chính; thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thành lập 3 Tiểu ban giúp việc cho Ban Chỉ đạo

Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo. Trưởng Ban Chỉ đạo, các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là lãnh đạo Chính phủ sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ, các thành viên khác sử dụng con dấu của cơ quan mình.

Thành lập 3 Tiểu ban giúp việc cho Ban Chỉ đạo bao gồm: Tiểu ban Triển khai Đề án 06 do Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Cải cách hành chính do Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng Tiểu ban.

Các Tiểu ban có nhiệm vụ giúp việc cho Ban Chỉ đạo theo lĩnh vực được phân công; đồng thời chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai các lĩnh vực cụ thể tương ứng. Các Bộ trưởng, Trưởng Tiểu ban ban hành quyết định thành lập Cơ quan thường trực của Tiểu ban, phê duyệt danh sách thành viên, quy chế hoạt động của Tiểu ban; bảo đảm các điều kiện cần thiết và sử dụng con dấu của cơ quan mình cho hoạt động của Tiểu ban. Trong trường hợp cần thiết, các Tiểu ban được huy động các chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bộ Khoa học và Công nghệ làm nhiệm vụ Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo; trình Trưởng Ban Chỉ đạo phê duyệt Kế hoạch hoạt động và Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Các thành viên của Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, Bộ Nội vụ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.