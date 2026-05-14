Nga hạ dự báo tăng trưởng GDP và đầu tư

(Ngày Nay) - Nga dự báo tăng trưởng GDP giảm còn 0,4% và đầu tư giảm do giá dầu thấp và lãi suất cao, ảnh hưởng đến nền kinh tế giai đoạn 2026-2029.

​Theo kịch bản phát triển kinh tế của Nga giai đoạn 2026-2029 mà Bộ Phát triển Kinh tế mới công bố, dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đã giảm đáng kể, chỉ còn 0,4% thay vì 1,3% như kỳ vọng trước.

Dự báo này thấp hơn dự báo thấp nhất của Ngân hàng Trung ương Nga (0,5-1,5%) và thấp hơn đáng kể so với dự báo trước đó của Bộ Phát triển Kinh tế vào tháng 9/2025 (1,3%).

Bộ này đã hạ kỳ vọng tăng trưởng GDP cho toàn bộ giai đoạn dự báo trong kịch bản cơ sở cho nền kinh tế Nga giai đoạn 2026-2029.

Như vậy, vào năm 2027, chỉ số này dự kiến đạt 1,4% (thay vì mức dự kiến trước đó là 2,8%), năm 2028 là 1,9% (so với 2,5%), và năm 2029 là 2,4%.

Dự báo về đầu tư vốn cố định cũng xấu đi đáng kể: đến cuối năm 2026, dự kiến sẽ giảm 1,5%, trong khi vào tháng 9, mức giảm chỉ được dự báo là 0,5%. Đến cuối năm 2025, đầu tư đã giảm 2,3%, nhưng Bộ Phát triển Kinh tế dự báo chỉ số này sẽ trở lại giá trị dương vào năm 2027, với mức tăng trưởng 2,5% vào năm 2028 và 3% vào năm 2029. Trước đó Bộ này đã kỳ vọng đầu tư tăng trưởng 3,8% vào năm 2027 và 3,3% vào năm 2028.

Những điều chỉnh theo hướng bi quan có một số lý do. Thứ nhất, giá dầu trên thị trường toàn cầu đã giảm. Giá trung bình một thùng dầu thô Urals của Nga năm 2025 được dự báo ở mức 58 USD, nhưng thực tế là 55,60 USD.

Đồng thời, dự báo về lãi suất chủ chốt của Ngân hàng Trung ương Nga cũng đã thay đổi đáng kể so với tháng 9. Ngân hàng Trung ương Nga đã nâng dự báo lãi suất bình quân cho năm 2026 lên 14-14,5%, tăng từ mức 13,5-14,5% trước đó.

Hơn nữa, sự suy giảm đầu tư bắt đầu sớm hơn dự kiến: Bộ Phát triển Kinh tế dự kiến sự sụt giảm chính trong hoạt động đầu tư vào đầu năm 2026, nhưng nó đã bắt đầu từ năm 2025.

Theo đại diện Bộ, thay đổi đáng chú ý nhất trong dự báo mới là sự suy giảm theo quán tính của đầu tư vốn cố định trong năm 2026 ở mức 1,5%. Đây là một thực tế khách quan, vì lợi nhuận doanh nghiệp đang giảm và lãi suất cho vay đối với một phần đáng kể các doanh nghiệp vẫn ở mức cao.

Giá dầu thô Brent được dự báo ở mức 70 USD/thùng trong giai đoạn 2026-2028. Bộ hiện dự kiến giá dầu sẽ đạt 81 USD/thùng vào năm 2026, tiếp theo là 65 USD/thùng, 63 USD/thùng và 61 USD/thùng trong ba năm tiếp theo.

Bộ Phát triển Kinh tế dự kiến giá trung bình của dầu thô Urals của Nga sẽ ở mức 59 USD/thùng trong năm nay, tiếp theo là 50 USD/thùng trong ba năm liên tiếp.

Lạm phát vào cuối năm nay được dự báo ở mức 5,2%, giảm so với mức 4% được dự báo trước đó (Ngân hàng Trung ương Nga dự báo 4,5-5,5%). Từ năm 2027, Bộ Phát triển Kinh tế Nga, giống như Ngân hàng Trung ương Nga, dự kiến lạm phát sẽ ổn định ở mức mục tiêu 4%.

Đồng thời, dự báo mức tăng lương thực tế và thu nhập khả dụng thực tế trong năm 2026 sẽ lần lượt là 2,2% và 0,8% (giảm so với dự báo trước đó là 2,4% và 2,1%).

Giới chuyên gia đánh giá, dự báo tăng trưởng kinh tế xấu đi đã được dự đoán trước, đặc biệt là sau khi công bố số liệu thống kê quý đầu tiên. Sự chậm lại trong tăng trưởng GDP phần lớn là do chính sách tiền tệ thắt chặt và lãi suất thực cao.