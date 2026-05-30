Bộ Tư pháp Mỹ kiện 4 bang từ chối cấp biển số mật cho đặc vụ liên bang

(Ngày Nay) - Ngày 29/5, Bộ Tư pháp Mỹ đã đệ đơn kiện 4 bang do đảng Dân chủ kiểm soát gồm Maine, Massachusetts, Oregon và Washington, cáo buộc các bang này phân biệt đối xử với nhân viên liên bang khi từ chối cấp biển số xe mật cho các đặc vụ thuộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE).

Các vụ kiện được đưa ra sau khi Bộ Tư pháp gửi tối hậu thư yêu cầu các bang trên thay đổi chính sách trước ngày 22/5 nhưng không được đáp ứng. Bộ này cho rằng việc các bang từ chối cấp biển số đặc biệt cho các đặc vụ ICE gây ảnh hưởng đến khả năng thực thi nhiệm vụ của lực lượng liên bang, đồng thời vi phạm Điều khoản Tối cao của Hiến pháp Mỹ quy định luật liên bang có hiệu lực cao hơn luật của bang khi xảy ra xung đột.

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche cho biết cơ quan này sẽ sử dụng mọi thẩm quyền pháp lý hiện có để bảo vệ các nhân viên công lực liên bang và bảo đảm họ có thể thực hiện nhiệm vụ một cách an toàn, hiệu quả. Ông cho rằng việc các bang cấp biển số mật cho lực lượng thực thi pháp luật của mình nhưng từ chối cấp cho các đơn vị thuộc Bộ An ninh Nội địa, trong đó có ICE, là hành động mang tính cản trở và phân biệt đối xử.

Phản ứng trước động thái trên, Thống đốc bang Massachusetts, ông Maura Healey, khẳng định bang này vẫn cấp biển số mật cho các nhân viên liên bang tham gia điều tra hình sự. Tuy nhiên, Massachusetts không áp dụng chính sách này đối với các hoạt động điều tra dân sự, trong đó có phần lớn các hoạt động thực thi luật di trú.

Tương tự, Maine và Washington cũng từ chối cấp biển số mật cho các cuộc điều tra dân sự, trong khi Oregon hiện áp dụng lệnh tạm dừng chung đối với việc cấp loại biển số này cho nhân viên liên bang. Các vụ kiện hiện đã được chuyển tới các tòa án liên bang xem xét.

Các chuyên gia pháp lý nhận định vụ kiện có thể mở ra một cuộc tranh luận quan trọng về ranh giới quyền hạn giữa chính quyền liên bang và các bang trong lĩnh vực thực thi luật di trú. Một số ý kiến cho rằng Bộ Tư pháp có thể gặp khó khăn trong việc chứng minh các bang đã vi phạm luật liên bang, bởi hiện chưa có quy định bắt buộc các bang phải cấp loại biển số cụ thể theo yêu cầu của chính phủ liên bang.