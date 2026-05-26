Đại sứ quán Azerbaijan tại Việt Nam kỷ niệm 108 năm Quốc khánh và một năm Đối tác Chiến lược Việt Nam - Azerbaijan

(Ngày Nay) - Tối 25/5, Đại sứ quán Azerbaijan tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 108 năm Ngày Độc lập của Cộng hòa Azerbaijan, đồng thời đánh dấu tròn một năm kể từ khi Việt Nam và Azerbaijan thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược. Chương trình có sự tham dự của Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam Shovgi Mehdizade, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng, đại diện các cơ quan ngoại giao, bộ, ngành, tổ chức quốc tế cùng đông đảo khách mời.
Phát biểu tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhìn lại chặng đường phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ song phương được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược từ năm 2025. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng hơn trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. ̣Ảnh: QĐND

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định, nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ sự giúp đỡ của Azerbaijan trong công cuộc đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước. Trong những năm tháng Việt Nam kháng chiến gian khổ cũng như thời kỳ tái thiết đất nước, Azerbaijan đã đào tạo hàng nghìn kỹ sư, sinh viên, công nhân lành nghề… cho Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực dầu khí. Tình cảm giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Azerbaijan đã không ngừng được vun đắp, trở thành tài sản vô giá và biểu tượng của sự gắn kết bền chặt, vượt qua mọi khoảng cách về địa lý.

Điểm nhấn của sự kiện là chương trình hòa nhạc hữu nghị với sự tham gia của các nghệ sĩ Azerbaijan và Việt Nam. Trong đó có Nghệ sĩ Nhân dân Azerbaijan Fidan Hajiyeva cùng nhiều nghệ sĩ opera, nhạc kịch và dương cầm đến từ hai nước.

Thông qua âm nhạc, chương trình tôn vinh những tên tuổi có đóng góp quan trọng cho đời sống văn hóa của Azerbaijan và Việt Nam như nhà soạn nhạc Uzeyir Hajibeyli, Gara Garayev, Nghệ sĩ Nhân dân Ajdar Ibrahimov và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Khán giả được thưởng thức trích đoạn “Tổ khúc Việt Nam” của Gara Garayev, những tư liệu về đạo diễn Ajdar Ibrahimov – người có nhiều đóng góp cho điện ảnh Việt Nam – cùng các tiết mục được dàn dựng từ vở operetta nổi tiếng Arshin Mal Alan (Người bán vải).

Đặc biệt, trích đoạn Arshin Mal Alan được các nghệ sĩ Việt Nam và Azerbaijan phối hợp dàn dựng trong thời gian chưa đầy hai tuần. Tác phẩm ra đời năm 1913 của nhà soạn nhạc Uzeyir Hajibeyli được xem là một trong những biểu tượng của nghệ thuật sân khấu Azerbaijan, từng được biểu diễn tại hơn 75 quốc gia trên thế giới.

Khép lại đêm nghệ thuật, ca khúc Nối vòng tay lớn vang lên như biểu tượng cho tình hữu nghị bền chặt giữa nhân dân hai nước. Chương trình không chỉ là hoạt động kỷ niệm ngày Quốc khánh Azerbaijan mà còn là dịp để tăng cường giao lưu văn hóa, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Azerbaijan trong giai đoạn mới.

